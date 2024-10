Q36.5 El director del equipo Conti, Kevin Campbell, explica el cierre del equipo de desarrollo en una carta abierta a medida que la atención se traslada al ProTeam

El Q36.5 ProTeam cerrará su equipo continental después de nueve años de funcionamiento, anunció el director del equipo Kevin Campbell.

El equipo con sede en Italia es el sucesor del equipo de desarrollo de Qhubeka, que en sí mismo es un programa alimentador del desaparecido equipo de Dimension Data/Qhubeka, que también estaba dirigido por el jefe de Q36.5, Doug Ryder.

La noticia de que el equipo de desarrollo continental sería cerrado fue interrumpida por Pelotón globaly Ryder le dijo al sitio que él y el equipo centrarían sus esfuerzos y recursos en el ProTeam en el futuro.

“Somos uno de los pocos equipos Pro Tour con un equipo U23 y hemos decidido alinear todos nuestros esfuerzos para que el ProTeam sea exitoso, tuvimos problemas este año y esa es nuestra prioridad por ahora”, le dijo a Global Peloton.

El ambicioso equipo suizo ha conseguido cinco victorias en 2024, y el equipo cuenta con corredores como Giacomo Nizzolo, David de la Cruz, Damien Howson, Matteo Moschetti y Gianluca Brambilla.

Harm Vanhoucke (Lotto-Dstny), Sjoerd Bax (UAE Team Emirates) y Emils Liepinš (DSM-Firmenich PostNL) se encuentran entre las cinco caras nuevas que ya se han inscrito para la temporada 2025 y recientemente se ha relacionado al equipo con un posible movimiento impactante para Tom. Pidcock (Ineos Granaderos).

Desde 2016, el equipo continental Q36.5 ha proporcionado un camino hacia el pelotón profesional para numerosos corredores africanos, incluidos Stefan de Bod, Natnael Tesfatsion, Henok Mulubrhan y Ryan Gibbons.

Otros nombres notables que avanzaron al WorldTour después de ascender en las filas del equipo incluyen a Matteo Sobrero, Luca Mozzato y Samuele Battistella.

Desde la refundación del ProTeam como Q36.5 en 2023, cinco corredores africanos han formado parte del equipo continental, aunque sólo dos, Nahom Zeray y Travis Stedman, están en la plantilla actual.

En un correo electrónico titulado “Una carta abierta: Querido ciclista, adiós, desde África”, Campbell expuso la historia de su equipo y el papel vital que ha desempeñado al brindar oportunidades y desarrollo a los ciclistas africanos a lo largo de los años antes de confirmar el cierre del equipo.

“Biniam, Louis, Hagos, Natnael, Henok, Stefan, Ryan, Mulu, Amanuel, Negasi. Los conozco a todos, he trabajado directamente con 9 de ellos y 7 de ellos han pasado por nuestro equipo de desarrollo, que he gestionado. durante los últimos 8 años”, escribió Campbell.

“Desafortunadamente, quienes toman las decisiones en la administración de nuestro equipo han decidido que ya no es necesario que nuestro equipo de desarrollo continúe. En 2025, el Q36.5 Continental Team ya no existirá”.

Continuó lamentando la disminución del número de corredores africanos que compiten en el WorldTour, algo que se debe en gran parte al cierre en 2021 del proyecto Dimension Data/Qhubeka.

“La realidad es que el ciclismo africano ha experimentado una disminución constante en la representación al más alto nivel del deporte durante los últimos 10 años. En 2014 había 23 ciclistas africanos con contratos profesionales, la mayor cantidad que jamás haya habido, y sabemos que la próxima vez año probablemente habrá menos de 10.

“El ciclismo africano no ha llegado, se está yendo.”

Con la pérdida del equipo senior, que contó con sólo dos ciclistas africanos en su último año, hace tres años, y ahora el cierre del programa de desarrollo, parece haber pocos, si es que hay alguno, caminos confiables hacia el WorldTour para los ciclistas de Ruanda. Eritrea, Sudáfrica, Etiopía y más allá.

Campbell escribió que los equipos brindaron oportunidades para los corredores africanos que simplemente no existen en otras carreras europeas.

“Todo lo que esos atletas talentosos necesitan es oportunidad. Lo que nuestro equipo hizo fue brindarles la oportunidad… La parte más difícil fue para ellos. ¡Y estos ciclistas lo hicieron!” él escribió.

“Así que nuestro equipo ya no es necesario. Esperábamos que más equipos africanos siguieran nuestro ejemplo, pero no todas las esperanzas se hacen realidad. No lo hicimos completamente solos.

“Ha habido y todavía hay algunos equipos que intentan activamente encontrar oportunidades para los ciclistas africanos, pero estos equipos tienden a carecer de fondos suficientes mientras buscan oportunidades en todo el mundo.

“La pregunta no es: ¿de dónde viene la próxima generación de ciclistas africanos? Sabemos de dónde son. La verdadera pregunta es ¿cómo van a llegar aquí, a Europa? Lo único que anhelan es una oportunidad. ¿Quién es? ¿Vas a brindar esa oportunidad ahora?

La decisión de cerrar el equipo Continental significa que 10 corredores de la plantilla actual, entre ellos Zeray, que ganó la reciente Piccola Sanremo y finalizó 11º en el Tour de l'Avenir, y Stedman, este año finalista del podio en la Coppa della Pace y Ruota d'Oro, se encuentran sin contrato para 2025.

Lea la carta abierta completa de Kevin Campbell a continuación.

Una carta abierta: Querido ciclista, adiós, desde África.

Hay 10 de ellos, 10 corredores africanos que actualmente participan en equipos profesionales registrados en la UCI:

Biniam, Louis, Hagos, Natnael, Henok, Stefan, Ryan, Mulu, Amanuel, Negasi.

Los conozco a todos, he trabajado directamente con 9 de ellos y 7 de ellos han pasado por nuestro equipo de desarrollo, que he dirigido durante los últimos 8 años. Desafortunadamente, quienes toman las decisiones en la administración de nuestro equipo han decidido que ya no es necesario que nuestro equipo de desarrollo continúe. En 2025, el Q36.5 Continental Team ya no existirá.

¡Ah, bueno! Otro equipo de Conti que cierra, pero al menos todavía quedan muchos más por aquí. Pero espera un segundo, todavía hay oportunidades para los corredores africanos, ¿no?

Sí, lo escucho. Biniam ganó el maillot verde en el Tour de Francia. El Campeonato Mundial UCI se dirige a Ruanda. ¡Llegó el ciclismo africano! ¿Pero no dijeron eso en el 22, cuando Binni ganó Gante-Wevelgem? Ese año había 12 corredores africanos en el pelotón profesional.

Daniel Teklehaimanot ganó el maillot de Montañas en el Dauphine en 2015, montando en un equipo registrado en África. Eritrea celebró y también había llegado África, en aquel entonces cuando había 16 corredores africanos compitiendo profesionalmente.

La realidad es que el ciclismo africano ha experimentado una disminución constante en su representación al más alto nivel del deporte durante los últimos 10 años. En 2014 había 23 corredores africanos con contratos profesionales, la mayor cantidad que ha habido nunca, y sabemos que el año que viene probablemente habrá menos de 10.

El ciclismo africano no ha llegado, se va.

Doug (Ryder), Carol (Austin) y yo decidimos abordar el tema. Comenzamos nuestro equipo de desarrollo africano, nos registramos como equipo continental en 2016 y nos establecimos permanentemente en Italia. El nombre del equipo cambió a lo largo de los años, como sucede con los nombres de los equipos en el ciclismo, pero el objetivo principal siguió siendo el mismo: brindar oportunidades a los ciclistas africanos.

Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que al ciclismo en realidad no le importa. Sí, algunas historias de ciclistas generan grandes oportunidades de marketing, algunos ciclistas brindan excelentes oportunidades para tomar fotografías, pero al juego, al deporte, al negocio del ciclismo no le importa. ¡Un ciclista tiene que rendir!

A nadie en el ciclismo le importa de dónde viene un deportista ni qué ha tenido que superar para llegar a la línea de salida. Se trata de rendimiento. Y así es como debería ser. El deporte profesional es exigente. No hay lugar para el sentimiento. Las barreras del idioma, las diferencias culturales, las zonas horarias, las restricciones de visa, no cuentan. Un jinete puede o no puede.

Pero si un ciclista tiene el talento, me dijeron una y otra vez, “lo logrará”. El talento siempre se nota.

¿Oh sí? ¿Quién entonces mira a África en busca de talento ciclista?

El ciclismo es tradicionalmente un deporte europeo. Los monumentos ciclistas y los mayores eventos ciclistas son todos europeos. Los ciclistas deben demostrar su valía en Europa, opinan los expertos en ciclismo.

Seguro. Así que pueden “simplemente” viajar a cualquier país ciclista europeo, encontrar un equipo y todo estará bien.

Sí, como puedes imaginar, los equipos de la UE se desvivían por encontrar corredores africanos desconocidos. Durante los últimos 8 años, casi todas las caras no blancas que aparecieron en las líneas de salida de los eventos ciclistas mayores y menores en Europa pertenecían a la misma organización, nuestra organización.

Además de graduar constantemente a los ciclistas en las categorías profesionales cada año desde 2016, tuvimos nuestras historias de éxito: Joseph Areruya fue el primer africano en ganar una etapa en el Baby Giro. También ganó tres giras en África durante el año siguiente y merecía plenamente un lugar en un equipo profesional.

Nic Dlamini ganó la camiseta del KOM en el mismo Baby Giro. También mereció su lugar en un equipo WT en 2018.

Mulu Kinfe Hailemichael, Stefan de Bod, Ryan Gibbons, Amanuel Ghebreigzabhier, Natnael Tesfazion, Henok Mulueberhan, Negasi Haylu Abreha. No todos tienen nombres que salgan fácilmente de la lengua, pero todos se han ganado su lugar en el pelotón profesional. Biniam Girmay entró con fuerza en las filas profesionales, mientras que Louis Meintjes ha sido un nombre habitual en boca de los comentaristas en las grandes giras durante años.

Como dicta el ciclismo, si son lo suficientemente buenos lo lograrán.

Todo lo que esos atletas talentosos necesitan es oportunidad. Lo que hizo nuestro equipo fue brindar la oportunidad. El personal del equipo no montó sus bicicletas por ellos, no hizo muchos kilómetros de entrenamiento, no aprendió sobre el alto nivel de las carreras europeas de la manera más dura. Todo lo que el equipo intentó hacer fue brindarles equipo, entrenamiento y orientación de primer nivel. La parte difícil fue para ellos. ¡Y estos jinetes lo hicieron!

Sin embargo, no todos nuestros talentosos corredores africanos tenían el talento suficiente. Algunos simplemente no pudieron dar el salto en el rendimiento, pero no es así en todos los deportes. A veces simplemente intentarlo y desearlo no basta, sino que hay que intentarlo.

Entonces, nuestro equipo ya no es necesario. Esperábamos que hubiera más equipos africanos siguiendo nuestro ejemplo, pero no todas las esperanzas se hacen realidad. No lo hicimos completamente solos. Ha habido y todavía hay algunos equipos que intentan activamente encontrar oportunidades para los ciclistas africanos, pero estos equipos tienden a carecer de fondos suficientes mientras buscan oportunidades en todo el mundo. Los nombres africanos aparecen regularmente en los resultados y en los podios de las pruebas asiáticas.

La pregunta no es: ¿de dónde viene la próxima generación de ciclistas africanos? Sabemos de dónde son. La verdadera pregunta es ¿cómo van a llegar aquí, a Europa? Lo único que anhelan es una oportunidad.

¿Quién va a brindar esa oportunidad ahora?

Kevin Campbell, director del equipo, equipo ciclista continental Q36.5.