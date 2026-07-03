El icónico centrocampista español habla del proyecto del equipo ciclista NSN antes del inicio de la carrera el 4 de julio y del primer partido eliminatorio de España contra Austria.

Con la fase eliminatoria de la Copa Mundial de fútbol actualmente en pleno desarrollo en toda América del Norte, casi todos los que tienen algo que ver con el deporte más importante del mundo ya están presentes, desde ex jugadores hasta celebridades en Nueva York, Toronto o Ciudad de México. Excepto, claro está, para un tal Andrés Iniesta.

Iniesta, una leyenda española, un ícono del mediocampo de todos los tiempos y, fundamentalmente, un ganador de la Copa del Mundo, se encuentra en Barcelona, ​​la ciudad donde se hizo un nombre como parte de uno de los grandes clubes de todos los tiempos, antes de la Gran Départ del Tour de Francia. 16 años desde que anotó el gol de la victoria contra Holanda en Sudáfrica y grabó su nombre en la inmortalidad de la Copa del Mundo en la segunda mitad de la prórroga, el negocio de Iniesta está lejos del fútbol.

Iniesta es uno de los cofundadores de NSN (Never Say Never), una compañía global de deportes y eventos que unió fuerzas con la firma inversora suiza Stoneweg en otoño de 2025, cuando el que fuera el equipo Israel-Premier Tech cambió de dueño y atravesó un cambio de identidad tras un final de temporada plagado de protestas por el conflicto armado en Gaza.

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Ahora operando como un equipo suizo, pero con identidad catalana, el equipo ciclista NSN celebró una conferencia de prensa previa al Tour el miércoles por la noche, cuatro días antes de la contrarreloj por equipos del día inaugural, con Iniesta hablando en el escenario junto al ciclista estrella Biniam Girmay, el director del equipo Sam Bewley y el director ejecutivo del Grupo Stoneweb, Jaume Sabater.

Iniesta habló sobre su adoración por el ciclismo mientras respondía la mayoría de las preguntas, en inglés y español, ante una sala repleta de medios internacionales, pero en su mayoría locales, siendo la Copa del Mundo un tema inevitable antes del partido de dieciseisavos de final de España contra Austria el jueves.

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“Creo que ambos (ciclismo y fútbol) son muy similares, pero creo que el ciclismo es más duro”, afirmó Iniesta.

“Tienen milímetros, los segundos pueden marcar la diferencia y quedé muy impresionado cuando estuve en La Volta a Catalunya. Estuve con ellos en el autobús, observando lo que tenían que hacer durante los recorridos, en todas las etapas, y quedé muy, muy impresionado con cómo están trabajando.

“Para mí es muy agradable estar con ellos en este increíble proyecto y, por supuesto, para mí también puedo aprender de ellos, porque amo los deportes. Amo el ciclismo. Amo el fútbol. Estamos listos para comenzar esta carrera”.

Hablando en un tercer idioma entrecortado, Iniesta no profundizó demasiado en las diferencias financieras entre los dos deportes en los que está involucrado (después de convertirse el mes pasado en el entrenador en jefe del Gulf United FC con sede en Dubai), en lugar de eso dijo que NSN está más interesada en crear un proyecto que los fanáticos apoyen que centrarse en el dinero.

“La gente que sabe de economía o de patrocinadores lo sabe mejor que yo, pero por nuestra parte intentamos crear los valores de nuestro equipo”, afirmó el técnico de 42 años.

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“Por eso, creo que los fanáticos pueden amar a nuestro equipo; no se trata sólo de dinero, sé que el dinero es muy importante para todos, pero estamos tratando de hacer algo especial”.

Si bien Inietsa, por supuesto, estará atento a jugadores como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y su excompañero Lionel Messi (por todos ellos le preguntaron el miércoles) hasta la final del 19 de julio, también se centrará en los movimientos de Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y la estrella de su equipo, Girmay.

Girmay habló abiertamente sobre algunos de los factores que lo habían limitado a una temporada 2025 sin victorias, incluidos neumáticos más lentos, pero ha vuelto a mostrar signos de su mejor marca mundial este año desde que se unió a NSN, ganando tres veces en Valenciana, Almería y en el Baloise Belgium Tour el mes pasado.

Con la realeza del fútbol a su lado, a Girmay le preguntaron sobre cómo cambió el fútbol por el ciclismo cuando era niño y el camino que le llevó a tomar. El eritreo, que hizo historia en el ciclismo y uno de los mejores velocistas del mundo, dijo que no se arrepiente de esa decisión.

“Son dos cosas diferentes, sabes. En ese momento, en realidad, yo era joven, jugaba al fútbol a los 11 y 12 años, y era bueno en eso, pero al mismo tiempo, creo que tal vez aquí no lo saben, en Eritrea, el ciclismo es más popular, así que sí, decidí cambiar de deporte”, dijo Girmay.

“Estoy feliz de ser ciclista y, de hecho, logré mis sueños, porque eso es lo que soñaba cuando era niño y no me arrepiento de nada. Simplemente estoy feliz de haberme cambiado al ciclismo”.

Girmay será la principal esperanza para NSN a medida que se desarrolle el Tour, con la esperanza de repetir su triplete heroico y su triunfo con el maillot verde de la edición de 2024 de la carrera, pero probablemente tendrá que esperar al menos cinco días hasta que tenga la oportunidad de correr después del duro comienzo catalán y la entrada temprana a los Pirineos.