El icónico centrocampista español habla del proyecto del equipo ciclista NSN antes del inicio de la carrera el 4 de julio y del primer partido eliminatorio de España contra Austria.

Con la fase eliminatoria de la Copa Mundial de fútbol actualmente en pleno desarrollo en toda América del Norte, casi todos los que tienen algo que ver con el deporte más importante del mundo ya están presentes, desde ex jugadores hasta celebridades en Nueva York, Toronto o Ciudad de México. Excepto, claro está, para un tal Andrés Iniesta.

Iniesta, una leyenda española, un ícono del mediocampo de todos los tiempos y, fundamentalmente, un ganador de la Copa del Mundo, se encuentra en Barcelona, ​​la ciudad donde se hizo un nombre como parte de uno de los grandes clubes de todos los tiempos, antes de la Gran Départ del Tour de Francia. 16 años desde que anotó el gol de la victoria contra Holanda en Sudáfrica y grabó su nombre en la inmortalidad de la Copa del Mundo en la segunda mitad de la prórroga, el negocio de Iniesta está lejos del fútbol.

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