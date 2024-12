Colombiano publica conmovedor mensaje cuando su carrera profesional termina oficialmente

Rigoberto Urán ha publicado un emotivo mensaje de despedida al ciclismo profesional y al equipo EF Education-EasyPost, equipo para el que corrió durante los últimos años de su carrera.

El hombre de 37 años cerró su carrera profesional con una carrera de despedida en el Giro de Rigo en su país natal, Colombia, ante 8.000 aficionados en noviembre. Recientemente se convirtió en padre por segunda vez, mientras que su contrato con Education-EasyPost y su tiempo como ciclista profesional finalizan oficialmente el 31 de diciembre.

“Hoy, para mí, es un día lleno de emociones que son difíciles de expresar con palabras”, dijo Urán en una publicación de Instagram coronada por una fotografía de su podio en el Tour de Francia 2017.

“Después de ocho años en el equipo EF, es hora de decir adiós a esta camiseta que significa tanto para mí. Este equipo no fue sólo mi hogar deportivo; fue una familia que me acogió como a un hijo desde el primer día y Me ayudó a crecer en todos los aspectos de mi vida.”

“Aquí completé mi aprendizaje no sólo como ciclista, sino como ser humano, y por eso siempre estaré agradecido a mi equipo”.

Urán se unió al equipo WorldTour registrado en EE. UU. en 2016 y terminó segundo en la general en el Tour de Francia de 2017. Terminó entre los diez primeros en Grandes Vueltas en cinco ocasiones pero también sufrió algunas lesiones importantes en caídas.

Fue un líder amigable y carismático hasta el final de su carrera. Una caída y una fractura de cadera le dejaron fuera de la Vuelta a España 2024 en la primera semana, poniendo fin abruptamente a su temporada de despedida.

“Me llevo recuerdos que guardaré en lo más profundo de mi corazón: las mil batallas, las carreras épicas, las lágrimas, los golpes, las alegrías, los viajes interminables, las victorias y derrotas que nos hicieron a todos más fuertes.

“Pero, sobre todo, me llevo a la gente. A mis compañeros, a mis amigos, a mi familia en el camino. Ustedes fueron los que hicieron que cada kilómetro valiera la pena. Hoy dejo este uniforme y este capítulo atrás, pero Rigo , el amigo de todos, siempre estará aquí para ti. Siempre tendrás un amigo aquí.”

Urán siempre fue un favorito de los fanáticos, especialmente en Colombia, donde ha desarrollado una red de eventos, una gama de ropa y tiendas de ciclismo.

“A los aficionados que me acompañaron en este viaje, gracias desde el fondo de mi corazón”, dijo.

“Fuiste la energía en los momentos más duros, los aplausos en las cimas más altas y la fuerza que llegaba a mis piernas con cada pedalada. Sin ti nada de esto hubiera sido posible.

“El ciclismo me lo dio todo: me enseñó a perseverar, a luchar, a soñar y a caer para volver a levantarme. Ahora cierro este capítulo con la satisfacción de haberlo dado todo y con la ilusión de afrontar un nuevo desafío: siendo el padre que mis hijos merecen. Estoy listo para esa carrera, al lado de Michelle, quizás la más importante de mi vida.

“Esto no es un adiós, sino un hasta luego – 'nos vemos pronto.' La bicicleta siempre formará parte de mi vida, pero ahora comienza una nueva etapa y la afronto con la misma ilusión y pasión que me llevó a la salida de cada carrera.

“Gracias de todo corazón. Un amigo para todos: Rigo”.