El ecuatoriano logra la tercera victoria de etapa para los Emiratos Árabes Unidos, pero se espera que se una a Netcompany Ineos en 2027

Jhonatan Narváez consiguió su tercera victoria de etapa del Giro de Italia 2026 en otra clase magistral de carreras fugaces.

El corredor ecuatoriano ganó la etapa 4 en Cosenza, la etapa 8 en Fermo y volvió a quedarse atrapado en las sinuosas carreteras de Liguria hacia Chiavari. Esta vez, sus compañeros del UAE Team Emirates-XRG tuvieron que trabajar duro para perseguir los primeros ataques, pero luego luchó por tomar la jugada decisiva y batir a Enric Mas (Movistar) en un sprint de dos corredores.