El ecuatoriano logra la tercera victoria de etapa para los Emiratos Árabes Unidos, pero se espera que se una a Netcompany Ineos en 2027
Jhonatan Narváez consiguió su tercera victoria de etapa del Giro de Italia 2026 en otra clase magistral de carreras fugaces.
El corredor ecuatoriano ganó la etapa 4 en Cosenza, la etapa 8 en Fermo y volvió a quedarse atrapado en las sinuosas carreteras de Liguria hacia Chiavari. Esta vez, sus compañeros del UAE Team Emirates-XRG tuvieron que trabajar duro para perseguir los primeros ataques, pero luego luchó por tomar la jugada decisiva y batir a Enric Mas (Movistar) en un sprint de dos corredores.
Narváez casi hace que ganar parezca fácil, pero dejó claro que nunca lo es, y no fue la tercera vez en una semana.
“El ciclismo moderno no es sólo potencia, se trata de cómo corres”, dijo Narváez, eligiendo cuidadosamente sus palabras.
“Hoy también hemos corrido a todo gas desde el kilómetro cero hasta el final, así que no se trata sólo de piernas y talento, también hay que pensar en cómo tomar las curvas y los descensos. Los muchachos se cayeron hoy justo delante de mí; el resultado final podría haber sido muy diferente.
“Hoy planeábamos ir a la fuga, pero lo fallamos tres veces, así que tuvimos que usar todo el equipo para ponerme ahí arriba. Corrimos duro para conseguir el resultado”.
El UAE Team Emirates-XRG perdió a los líderes de la general Adam Yates y Jay Vine, además de Marc Soler, en el accidente de la etapa 2 en Bulgaria. Narváez ha estado liderando la lucha del equipo con el apoyo de sus compañeros.
El UAE Team Emirates-XRG ha ganado cuatro de las 11 etapas, e Igor Arrieta también ganó la etapa 5 hasta Potenza. Es probable que haya más antes de la meta en Roma.
El equipo y Narváez no perdieron la esperanza.
“Tenemos un buen ambiente en el equipo. Nuestros directores deportivos son buenos, Matxin siempre está en el auto y es una persona inteligente”, dijo Narváez.
“Si vienes a una carrera, debes tener la motivación para correr duro. Nunca perdimos la motivación”.
Narváez ha 'salvado' la campaña del UAE Team Emirates-XRG Giro d'Italia, pero es posible que el equipo tenga que buscar en otra parte en 2027 para obtener resultados similares en carreras por etapas y Grandes Vueltas.
Según la cuenta Substack del normalmente bien informado Daniel Benson, Narváez ya ha acordado los términos para regresar a Netcompany Ineos en 2027, donde corrió entre 2019 y 2024.
Los nuevos contratos no se podrán confirmar hasta agosto, y Narváez fue cuidadosamente vago cuando se le preguntó qué quiere de su próximo equipo.
“Esta es una buena pregunta para mi manager. Creo que está muy ocupado en este momento…”, dijo Narváez, sabiendo que el valor de su contrato y la admiración por sus habilidades de carrera aumentan con cada victoria de etapa en el Giro.