Las bicicletas nuevas cada pocos años mezclarán las cosas y la tecnología de goteo nos beneficiará a todos

El ciclismo es un deporte bastante arcaico. La bicicleta en sí existe desde el siglo XIX, lo que permite un poco de margen de maniobra con lo que describe “bicicleta”. La UCI hace todo lo posible, sobre todo mediante la prohibición estricta de cosas fuera de lo común, para mantener la evolución de la bicicleta de carreras a un ritmo darwiniano.

Con cambios tan lentos en las reglas que rigen la forma de la bicicleta de carreras, probablemente no se le haya escapado que la mayoría de las bicicletas aerodinámicas de los últimos años parecen casi idénticas. La reciente relajación de las normas sobre la profundidad de los tubos ha creado cierta divergencia, pero con el tiempo suficiente, las pruebas en el túnel de viento y la dinámica de fluidos computacional, no está fuera de lo posible que podamos ver esta última generación de bicicletas de una sola carrera fusionarse. una forma definitiva.

Cambiar las reglas en la cima de forma regular evitará que todas las bicicletas converjan en una forma final.

Si bien dudo que esta sea una propuesta que la UCI apruebe ni por un segundo, creo que podríamos ganar mucho, tanto como deporte como como consumidores, si el pelotón WorldTour corriera en una clase de bicicletas que no tienen por qué hacerlo. estar disponible comercialmente. Un estilo de Fórmula 1, máquinas de primer nivel, con reglas que rigen su forma y cambian cada pocos años.

La Specialized fUCI era una bicicleta conceptual producida intencionalmente para mostrar lo que era posible fuera del reglamento de la UCI.

El sistema de Fórmula 1

Cada año cambia el reglamento técnico que rige los coches de Fórmula 1, y cada año hay un frenesí mediático sobre cómo los equipos van a adaptar sus máquinas para cumplir con el reglamento. Hay un sinfín de vídeos en YouTube, desde ingenieros de sillón hasta coberturas en las páginas deportivas de los periódicos nacionales. Con menos frecuencia se producen cambios importantes, nuevos requisitos de motor y similares, que agitan la olla e impulsan la innovación.

Para muchas personas, incluido yo mismo, hay que decir que las carreras de Fórmula 1 son un poco aburridas, pero el constante cambio técnico es fascinante.

Las bicicletas de carreras han evolucionado, pero muy lentamente.

Seria genial

Este es quizás el punto de venta más importante: sería genial verlo. Los fanáticos de los deportes de motor codician las máquinas confinadas a los niveles superiores del deporte, probablemente de una manera que no lo harían si pudieran, con suficiente dinero en efectivo, conducir también las mismas máquinas al supermercado para recoger huevos y leche.

Los marineros también miran con asombro las máquinas de la Copa América, y el hecho de que probablemente nunca pilotarán un barco con casco de fibra de carbono, vela sólida y equipado con hidroala no disminuye el disfrute que obtienen al ver las regatas. o navegar en sus propios barcos.

No tengo sugerencias concretas sobre cuán diferentes podrían ser las bicicletas WorldTour, pero si nos fijamos en el Triatlón, que no está gobernado por la UCI, las bicicletas son bastante extravagantes.

¿Para cuántos de nosotros es realmente accesible una Tarmac SL8 de alta especificación?

Evitaría que todos sintiéramos que necesitamos una bicicleta de carreras de primer nivel.

El ciclismo de primer nivel ya es inaccesible. El coste de una bicicleta del Tour de Francia puede superar fácilmente las 15.000 libras esterlinas, y las máquinas de contrarreloj cuestan mucho más. En la pista, donde los márgenes de victoria a menudo se miden en centésimas de segundo, las bicicletas que utilizan los profesionales sólo están disponibles para las federaciones nacionales, tal es la barrera financiera de entrada. La bicicleta récord de Filippo Ganna costó 75.000 euros, por ejemplo, y no es raro ver “precio a petición” para la gran cantidad de piezas de titanio impresas en 3D utilizadas en los Juegos Olímpicos.

Si acordonáramos las máquinas WorldTour, los fabricantes podrían dedicar más investigación y desarrollo a producir un menor número de bicicletas. En lugar de desarrollar bicicletas de carretera que cumplan con las regulaciones de la UCI, que sean lo suficientemente rápidas como para ganar carreras, pero que también cumplan con las normas y se manejen lo suficientemente bien para los consumidores, las marcas podrían separar estas corrientes, produciendo bicicletas de carreras para los profesionales y bicicletas de consumo para los consumidores.

Como resultado, no sólo mejorarían las bicicletas de consumo, sino que también veríamos menos ganancias cada vez más marginales promocionadas al público en general. Para mencionar uno en particular, porque se me quedó grabado en la mente, ¿realmente creemos que la afirmación de que la nueva Specialized Roubaix es 17 segundos más rápida en 100 millas tiene algún beneficio tangible para los consumidores?

Cuéntanos que el nuevo Cervelo de Jonas Vingegaard es 17 segundos más rápido en una etapa y me interesa; ese es un margen potencial para ganar una etapa, pero no necesitamos ganancias tan marginales en la racha del club del domingo.

Tener bicicletas profesionales disponibles para la compra, hasta cierto punto, hace que las personas compren más cosas porque sienten que tienen que mantenerse al día. Por supuesto, esto es bueno para la industria en general, pero sospecho que usar bicicletas no disponibles como marketing funcionaría igual de bien. Ferrari sigue en el negocio, al igual que Mercedes, McLaren, Honda…

Si bien los fanáticos del ciclismo son un grupo apasionado, tener una base de fanáticos más grande solo puede ser algo bueno.

Haría que las carreras fueran más populares

Me encantaba ver los rallyes cuando era niño, pero no se puede negar que la F1 es más popular que el WRC. Creo que una clase de máquinas de nivel profesional aumentaría el interés en el deporte y mantendría a los fanáticos interesados.

Desde un punto de vista personal, también facilitaría mucho mi trabajo, pero eso no viene al caso.

Las máquinas Pinnacle generan interés. Fórmula Uno, Copa América, MotoGP, Nascar: todas más populares que las categorías inferiores en sus respectivos campos. No estoy sugiriendo que esto se deba simplemente a las máquinas en sí, pero si no existiera la Fórmula 1 y el nivel más alto del automovilismo fueran los autos deportivos (la analogía más cercana a mi mente, como las máquinas más rápidas disponibles comercialmente), no No creo que sea tan popular.

El camino hacia las buenas bicicletas de consumo está plagado de innovaciones tontas que deberían permanecer limitadas a las categorías profesionales, como esta Pinarello de doble suspensión.

Tecnología de goteo

Si buscas en Google ‘tecnología de F1 en coches de carretera’ como lo hice yo, encontrarás una lista de cosas que la mayoría de los conductores dan por sentado en su hatchback familiar. Suspensión activa, frenos de disco, turbocompresores, control de tracción, espejo retrovisor, botones en el volante, levas de cambio… Incluso la fibra de carbono y cosas menos tangibles como la aerodinámica fueron pioneras en máquinas reservadas para conductores profesionales, pero llegaron a el resto de nosotros a su debido tiempo, una vez que se hayan solucionado los problemas.

Lo que tenemos en cambio es que cada vez que se lanza una innovación a los profesionales, también se lanza a los consumidores. ¿Quién de nosotros sigue usando anillos ovalados? ¿Quién de nosotros sigue usando anillos ovalados desde la segunda vez que se lanzaron como innovación (sí, el primero fue BioPace – Gotcha!).

Pinarello ya no tiene una bicicleta de carretera con suspensión total, Bianchi no tiene suspensión delantera. Los Zerts se han ido. El desacoplador IsoSpeed ​​ha desaparecido y quién puede decir cuánto tiempo permanecerá el orificio IsoSpeed. No es una carretera, pero es difícil dejar pasar la oportunidad de mencionar aquí también la Hoverbar de Canyon.

Todas estas innovaciones pueden probarse con un impacto potencial mucho menor para el consumidor si se separan. Es un mejor lugar para probarlas, y las innovaciones que son realmente beneficiosas llegarán al resto de nosotros a su debido tiempo.

En el año 2023, la misma bicicleta ganó las tres grandes vueltas. Agitar el bote tecnológico podría ayudar a desalojar a los equipos dominantes del primer puesto.

Podría alterar el dominio del equipo

“Bueno, ¡gana quien tenga el coche más rápido!” Es una acusación que hago a mis amigos que ven F1. Siempre estoy seguro de que Verstappen/Hamilton o quienquiera que sea el piloto dominante del día ganaría con un coche más lento.

El dominio del equipo en la F1 parece arraigado. Red Bull ha estado ganando durante años, pero Mercedes (o McLaren, nunca estoy totalmente seguro de cuál es) dominaba antes de eso. Cada vez que hay un cambio importante en las reglas, se produce una confusión en el status quo, lo que sólo beneficia a los aficionados al deporte y a mantener la audiencia.

También podría, hay que decirlo, afianzar aún más la posición dominante de un equipo, por lo que sería necesario establecer y hacer cumplir límites presupuestarios.

Podría mejorar el interés en las carreras nacionales y con menor nivel de empate.

Creo que el éxito de series de carreras como el Campeonato Británico de Turismos se debe al hecho de que los autos que se compiten son esencialmente los mismos que los que usarías en la carrera escolar o en la tienda semanal.

Sí, esto es lo que tienen las carreras de bicicletas en su conjunto, pero creo que si los profesionales tuvieran una clase de bicicletas separada, también le daría a la gente más razones para ver carreras nacionales y de nivel inferior, que podrían competir fácilmente en modelos de consumo. .

Ves la F1 en la tele porque coche rápido ir zoomy está increíblemente más allá del ámbito de normal que es emocionante. Del mismo modo, vas a una carrera BTCC en persona porque te has imaginado cortando la cima de una rotonda en tu Volvo.