¿Cuántos vatios se necesitan para impulsar un velero con casco de carbono de 75 pies a velocidades superiores a 55 mph?

Una nueva generación de atletas de resistencia está respondiendo a esa pregunta y dejando un impacto histórico en la navegación internacional.

Sería una locura velominati, rayana en la blasfemia del ciclismo, sugerir que un marinero poseía la fuerza, la fortaleza y la delicadeza para conquistar las icónicas subidas adoquinadas de París-Roubaix. A finales de octubre de 2024, en las aguas frente a la costa de Barcelona, ​​una nueva generación de ciclistas fuertes desempeñará un papel fundamental en la recuperación de un trofeo más antiguo que el adoquín de granito azul grisáceo que el ganador del Clásico de Primavera alzará sobre sus cabezas.

La Copa América es la competición internacional más antigua que aún existe, data de 1851. La Copa estuvo al acecho en la casa del defensor, el New York Yacht Club (NYYC), hasta 1983, cuando el Australia II del Royal Perth Yacht Club rompió el récord. La racha ganadora más larga de cualquier deporte, 24 defensas en 132 años.

La Copa es una regata entre veleros de dos clubes rivales: uno del “defensor” que obtuvo el honor en la edición anterior y el otro de un “challenger” que busca hacerse con uno de los trofeos más codiciados de la historia del deporte. La última defensa se produjo en 2021.

La Copa América no sigue un calendario fijo; el campeón retiene el título hasta que surge un retador, iniciando una carrera armamentista tecnológica, estratégica y altamente secreta por la supremacía de la navegación.

La hazaña épica de desafiar al hombre y a la máquina para devolver la Copa a su sagrado hogar en el NYYC requerirá un ballet bien coreografiado de veleros, marineros y ciclistas. ¡Sí, ciclistas!

A pesar de ser la “Fórmula 1 de la vela”, ahora hay un fuerte elemento ciclista en la Copa América.

El AC75 Patriot de American Magic, un testimonio de la fusión de tecnología y rendimiento atlético, representa el pináculo de la innovación en navegación. Apodada la “Fórmula Uno” de la navegación por el equipo, incluso cuenta con un volante inspirado en un auto de carreras y un casco de carbono.

Tradicionalmente, la energía hidráulica necesaria para operar el mástil, los cabrestantes y trimar las velas necesarias para propulsar el casco de 75 pies a velocidades superiores a 50 nudos dependía de miembros de la tripulación conocidos como “grinders”, que operaban manualmente manivelas. Sin embargo, el ingenio de la ingeniería ha reemplazado estas manivelas con un mecanismo de manivela similar al sistema de transmisión de una bicicleta de piñón fijo, y los atletas que las manejan ahora se llaman “ciclistas”.

“Lo que estamos encontrando es un aumento de potencia del 30 al 50 por ciento usando la parte inferior del cuerpo en lugar de la parte superior”, explica Ben Day.

Todo lo que está encima de la cubierta de un barco de la Copa América debe ser de propulsión humana. La interpretación innovadora de las reglas por parte del Emirates Team New Zealand aprovechó la mayor producción de fuerza de los glúteos, cuádriceps e isquiotibiales de su tripulación para lograr la victoria en 2017, introduciendo a los ciclistas al mundo de la vela.

Day, ex ciclista profesional y entrenador del equipo ProTour, ahora lidera el cargo como Jefe de Rendimiento de American Magic. ¿Su tarea? Identificar y entrenar el equipo ciclista de élite que desafiará al Emirates Team New Zealand en 2024. Su papel poco convencional comenzó en 2022 cuando reconoció que reclutar atletas que encajaran en el molde ciclista no era como llenar un equipo del Tour de Francia.

“Necesitábamos encontrar atletas muy fuertes y robustos”, dijo Day, porque “este no es un deporte de potencia-peso; es simplemente un deporte de potencia absoluta”.

Ashton Lambie, campeón nacional y mundial en pista, ahora pone a trabajar su potencia en el agua.

El reglamento de la Copa América exige un peso mínimo de tripulación para los cuatro ciclistas y los cuatro de popa que pilotean la embarcación. Con un grupo limitado de ciclistas de 90 a 105 kilogramos (198 a 230 libras) y 198 cm (6'6″) para elegir, Day amplió su búsqueda a otros deportes de resistencia.

Allí encontró al nadador campeón de Boston de 93 kilogramos y 192 cm, Colton Hall, y al plusmarquista estadounidense de kayak K-1 y olímpico de 95 kilogramos y 191 cm, Tim Hornsby. El resto del equipo ciclista de diez hombres incluye un grupo diverso de remeros competitivos, marineros, atletas de pista y ciclistas profesionales, como el miembro más diminuto del equipo ciclista con 88 kilogramos y 175 cm, el campeón mundial y nacional Ashton Lambie.

“¡Todavía me considero un ciclista profesional! Acabo de cambiar las tablas de madera de un velódromo por un yate de carreras de carbono”, bromea Lambie.

Como explica Day, el protocolo de pruebas de reclutamiento no fue motivo de risa.

“La prueba fue un esfuerzo de 30 segundos, un esfuerzo de cuatro minutos y un esfuerzo de 20 minutos dentro de un protocolo de una hora. Estábamos empezando a hablar con la gente si podían producir más de 1100 vatios durante 30 segundos, más de 520 a 540 vatios durante cuatro minutos y más de 440 vatios para la pieza de 20 minutos. Ese es nuestro marcador de cuándo iniciamos conversaciones con las personas para comprender cómo podrían encajar en el entorno del equipo aquí y si tenían lo necesario para contribuir. “.

Además del intenso trabajo en el gimnasio, las sesiones en las bicicletas inteligentes Wahoo son una parte clave del régimen de entrenamiento.

El AC75 de American Magic exige una potencia significativa para realizar maniobras, como virar, trasluchar y girar en las esquinas. Los ciclistas no pueden completar el sistema hidráulico y dejar de pedalear para tomar un descanso durante las carreras, por lo que el rendimiento atlético, la fuerza y ​​la resistencia afectan directamente los resultados de la carrera.

El rápido ajuste de las velas mejora la agilidad y la capacidad de respuesta del barco, y cuanto más fuerte y más rápido pedaleen, más rápidamente estará disponible la potencia.

El tanque acumulador hidráulico del yate almacena la presión generada al pedalear, en lugar de que el pedaleo mueva directamente cualquier cosa mecánicamente por sí solo. Un actuador hidráulico convierte esta presión en fuerza. A medida que se utiliza la presión en el tanque, los ciclores deben pedalear más fuerte para mantenerla. Cuanto más lleno esté el tanque, más difícil será agregar más presión y más fuerte deberán pedalear los ciclistas.

El American Magic Team se asoció con SRAM para ayudar a diseñar la transmisión sin volante, que acoplaron al sistema hidráulico del AC75 y directamente al aparejo para ciertas maniobras. Sin inercia ni impulso, los ciclistas describen pedalear contra la presión del depósito de llenado como “empujar y tirar de un peso muerto”.

Imagínese triturar The Muur en una bicicleta de pista tándem de una sola velocidad atada a una banda de goma gigante que arrastra el casco de 7 toneladas del AC75. Luego, responda al ataque ganador de la carrera de 2021 de Mathieu van der Poel.

El equipo informa que el proceso de desarrollo y construcción que duró dos años y medio sumó más de 108.000 horas de diseño y 65.000 horas de construcción. Para el velero AC75 de próxima generación, EE. UU. ha optado por ciclones reclinados, que colocan al navegante en una posición reclinada relajada pero también mirando hacia atrás en lugar de hacia adelante. Colocaron dos cyclors en el lado de babor y estribor del casco, con las transmisiones conectadas en tándem.

Day describe las carreras de 20 a 30 minutos como “en gran medida un esfuerzo estocástico y ondulado, como un criterio”.

Los ciclistas se sientan en posición reclinada, de cara a la parte trasera del barco.

Durante el período previo a la salida, los ciclistas realizarán múltiples esfuerzos anaeróbicos de alta intensidad mientras los barcos compiten por su posición. Las exigencias de la regata más intensas incluyen esfuerzos por debajo del umbral durante la navegación en línea recta intercalados con combates de alta intensidad durante las maniobras. Un ciclor habitualmente tendrá una potencia normalizada en el rango de 350 a 450 vatios para el esfuerzo de 700 kilojulios.

Day se mantuvo callado cuando se le pidió que revelara detalles específicos de su régimen de entrenamiento con cyclor y solo dijo: “Depende”. Reveló que los atletas entrenan entre 15 y 20 horas por semana en bicicleta y en el gimnasio.

Rápidamente señaló el valor de la asociación de American Magic con Wahoo Fitness y las 20 bicicletas Kickr y los 10 entrenadores inteligentes Kickr que proporcionaron al equipo.

“Wahoo es la mejor marca de entrenadores de interior del mundo. Son chicos grandes y musculosos, y durante varias horas de conducción, harán todo lo posible para destruirlos, y aún no han ganado. Hacemos las pruebas más duras de este equipo en el mundo. Pasamos hasta 20 horas a la semana de conducción intensa y múltiples sesiones diarias sobre estas cosas”.

Day también confía en la precisión del medidor de potencia para guiar el plan de entrenamiento del ciclor y garantizar que la tripulación cumpla con los parámetros necesarios para sostener las maniobras a bordo del AC75.

“Necesitábamos confiabilidad, precisión y productos de alto rendimiento. Estos atletas producen números muy altos, por lo que era crucial contar con un fuerte apoyo durante su entrenamiento y competencia”.

15-20 horas a la semana en el gimnasio no es lo que normalmente asociarías con la navegación.

Los retadores de la Copa América incluyen INEOS Britannia de Gran Bretaña, Alinghi Red Bull Racing de Suiza, Luna Rossa Prada Pirelli Team de Italia, Orient Express Racing Team de Francia y NYYC American Magic de Estados Unidos. Los ciclistas accionarán los pedales debajo de la cubierta de cada barco.

El entusiasmo aumenta por la próxima Regata Preliminar en Barcelona del 22 al 25 de agosto, donde los seis AC75 competirán por primera vez. Después, la atención se centra en la Copa Louis Vuitton del 29 de agosto al 7 de octubre, donde el American Magic pretende asegurar su lugar en el partido de la Copa América del 12 al 27 de octubre contra los defensores de Nueva Zelanda.

¿Dónde se clasificarán los logros de los altamente condecorados miembros de la tripulación del ciclor American Magic?

A diferencia de cualquier otra cosa, dice Hall. “Cuando ganemos la Copa, este será el más prestigioso de mis logros atléticos. Es el trofeo más antiguo del deporte internacional y es mucho más que un simple trofeo o un logro personal”.

Para los talentosos atletas del equipo ciclista American Magic, el entrenamiento diario para sobresalir en su campo es una fuerza imparable. El desafío cyclor es un logro profesional supremo impulsado por la búsqueda de la excelencia y nuevas experiencias. Ser parte del primer grupo de atletas ciclistas estadounidenses en hacer la transición a la cima de la vela es un logro histórico más allá de toda comprensión.

Para recuperar la copa, el equipo primero debe clasificarse para ser el retador.

“La Copa América es una oportunidad única para estar en un equipo con tanta gente desempeñando diversos roles, todo con el fin de traer la Copa de regreso a los EE. UU. El sentido de unidad y nacionalismo también es bastante especial”, comparte Hall.

Aunque aparentemente no están relacionadas, la sinergia entre el ciclismo y la navegación ha provocado un interesante intercambio de tecnología y conocimiento científico. La integración de ciclistas en la navegación refleja una estrategia con visión de futuro, que permite que un deporte impulsado por la tecnología incorpore sin problemas avances de una disciplina diferente.

Ashton Lambie está de acuerdo y dice: “La Copa es un gran logro en cualquier carrera deportiva. No soy ajeno a trabajar para lograr un gran objetivo durante varios años, pero el objetivo dinámico de “Ganar la Copa” hace que éste sea increíblemente especial. “.

La dedicación, la determinación y el orgullo que personifican Day y su equipo ciclista, a menudo reservado a los campeones de ciclismo, son evidentes y se hacen eco de Hornsby, quien lo resumió diciendo: “¡Es hora de recuperar la Copa!”.