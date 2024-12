“Quería hacerlo público porque lamentablemente estos casos son demasiado frecuentes”

La corredora de enduro en bicicleta de montaña, Ares Masip, ha hablado sobre un presunto incidente de agresión sexual que experimentó mientras estaba en un evento de la Serie Mundial de Ciclismo de Montaña UCI celebrado en Leogang, Austria, en 2023.

El ciclista español, afincado en Andorra, ha presentado una denuncia ante la unión ciclista internacional, la Union Cycliste Internationale (UCI).

Masip hizo una declaración pública en un video publicado en su cuenta de Instagram el miércoles que describía en detalle el incidente de agresión sexual. Dijo que le dijo a la persona que se detuviera, pero le taparon la boca y la agarraron de los brazos.

“Quería gritar, empujarlo y correr”, dijo.

Masip no nombró a la persona que supuestamente la agredió, pero la describió como un compañero ciclista en la comunidad de ciclistas de montaña.

“Oye, soy Ares Masip, un ciclista de MTB y en 2023 sufrí abuso sexual en el paddock de la Copa del Mundo de Leogang por parte de un ciclista”, dijo Masip al abrir su declaración en vídeo.

“La carrera fue muy larga, así que estuve durmiendo en mi camioneta durante horas. Él vino de madrugada y estaba tratando de obligarme a tener relaciones sexuales con él. Desde el principio, me negué y lo rechacé. Él seguía frotándose el pene sobre mi cuerpo, intentó besarme y siguió insistiendo.

“Solo le estaba pidiendo que parara. Quería gritar, empujarlo y salir corriendo. Me tapó la boca, me agarró de los brazos y repitió que me violaría mientras intentaba desnudarme”.

La UCI ha confirmado ciclismonoticias que Masip ha denunciado acusaciones de abuso sexual, y según deporte 3también ha denunciado las mismas acusaciones ante la Federación Catalana de Ciclismo o el Ministerio de Deportes de Andorra.

masip dijo rosabicicleta que presentó una denuncia ante la policía española en octubre de 2024.

Masip dijo que su declaración pública fue el video más complicado que le había tocado grabar pero que quería romper el silencio. También dijo que inicialmente intentó olvidarse del incidente pero se dio cuenta de la gravedad del mismo y decidió presentar una denuncia.

“Al principio traté de olvidarlo y hacer como si no pasara nada. Pero fueron pasando los meses, coincidimos en las carreras y sentí más asco y rechazo. Poco a poco fui tomando conciencia de lo grave que era la situación y decidí poner una denuncia. En lo que respecta a la ley, no sé qué pasará. No ha sido un proceso fácil”, dijo Masip.

“Quería hacerlo público porque, lamentablemente, estos casos son demasiado frecuentes. Finalmente rompí el silencio porque creo que es posible construir una sociedad más igualitaria y segura. Basta de tanta impunidad”.

ciclismonoticias Se acercó a la UCI para confirmar que Masip ha presentado una denuncia formal ante la organización sobre este incidente y cuáles son los próximos pasos en este caso específico.

“El ciclista español de MTB Enduro, Ares Masip, ha denunciado acusaciones de abuso sexual en el contexto de una prueba ciclista que involucra a otro ciclista”, escribió la UCI en un comunicado. ciclismonoticias.

“La UCI está investigando el asunto con vistas a remitirlo a la Comisión de Ética de la UCI. Debido a la naturaleza de las acusaciones, la UCI no hará más comentarios.”

Masip es la embajadora de la marca Forestal Bikes y la compañía dijo que la apoyaría para afrontar este incidente y el caso en el futuro.

“Nos quedamos conmocionados, muy tristes y al mismo tiempo furiosos al enterarnos del caso de abuso sexual sufrido por Ares. También es un shock saber que algo así podría suceder durante una prueba de Mountain Bike. El Mountain Bike es un deporte que debe transmitir valores de diversión, felicidad y respeto, y por supuesto, debe ser un lugar seguro para todos”, escribió la empresa en un comunicado en Instagram.

“Ares Masip es un miembro muy valioso del Equipo Forestal y cuenta con todo nuestro apoyo para afrontar este caso. Aprovechamos nuestra plataforma para condenar públicamente los horribles hechos que hoy han salido a la luz pública, confiando en que se aplicará todo el peso de la La ley caerá sobre quienes deben caer y así servir de ejemplo para que casos como este nunca más vuelvan a ocurrir.”