“Tuvimos el honor de tenerlo como miembro del equipo y estará para siempre en nuestros corazones”, dice su equipo CAMS-Majaco.

El ciclista junior irlandés Shane O'Brien murió el martes en un trágico accidente de entrenamiento.

El joven de 16 años corrió para el equipo juvenil británico CAMS-Majaco, que este año firmó un acuerdo de asociación de desarrollo con Netcompany-Ineos, y representó a Irlanda en carreras por toda Europa, incluido el Course de la Paix.

“Con inmensa tristeza informamos la muerte de Shane O'Brien, un estudiante de primer año con nosotros. Shane murió trágicamente ayer en un accidente de entrenamiento en Irlanda”, anunció CAMS-Majaco en un comunicado publicado en las redes sociales.

“Shane era un piloto talentoso que tenía un futuro brillante por delante y era un joven de buen corazón, gentil y positivo. Fue un honor tenerlo como miembro del equipo y estará para siempre en nuestros corazones.

“Nuestros pensamientos en este momento devastador están con su familia, amigos, compañeros de equipo y todos los que tuvieron la suerte de conocerlo”.

Según informes de la prensa irlandesa, O'Brien circulaba en Lismore, condado de Waterford, el martes por la mañana cuando chocó contra un camión estacionado.

Los tiempos irlandeses informó que O'Brien fue declarado muerto en el lugar, mientras que su cuerpo fue trasladado a un hospital local para una autopsia.

El hermano de O'Brien, el piloto de Lidl-Trek Future, Liam, se ha retirado del actual Giro d'Italia Next Gen. El director general del equipo, Luca Guercilena, confirmó a TuttoBiciWeb que O'Brien ha salido de Italia para volar a casa.

La federación de ciclismo de Irlanda también rindió homenaje a O'Brien en un comunicado publicado en Instagram.

“El ciclismo irlandés está conmocionado y profundamente entristecido por la noticia del trágico fallecimiento del ciclista junior Shane O'Brien”, escribió la federación.

“Shane, anteriormente de Fermoy CC y más recientemente de CAMS-Majaco, era muy conocido y querido en la comunidad ciclista. Recientemente hizo su debut con el equipo nacional en el Course de la Paix en la República Checa y había demostrado una gran promesa como talento emergente.

“Todos en la comunidad ciclista de Irlanda extrañaremos muchísimo a Shane. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y compañeros de equipo en este momento de trágica pérdida. Que descanse en paz”.