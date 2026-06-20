“Tuvimos el honor de tenerlo como miembro del equipo y estará para siempre en nuestros corazones”, dice su equipo CAMS-Majaco.

El ciclista junior irlandés Shane O'Brien murió el martes en un trágico accidente de entrenamiento.

El joven de 16 años corrió para el equipo juvenil británico CAMS-Majaco, que este año firmó un acuerdo de asociación de desarrollo con Netcompany-Ineos, y representó a Irlanda en carreras por toda Europa, incluido el Course de la Paix.