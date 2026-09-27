El ex profesional de Polti VisitMalta dio positivo por esteroides anabólicos debido a una contaminación de la carne

Nueve meses después de haber sido suspendido provisionalmente de las carreras, el corredor colombiano Germán Gómez Becerra ha sido absuelto de un posible cargo de dopaje por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA).

Gómez Becerra fue suspendido provisionalmente tanto por la UCI como por su Polti VisitMalta ProTeam tras dar positivo por la sustancia prohibida Boldenona, un esteroide anabólico utilizado principalmente en la producción ganadera, en una prueba fuera de competición en diciembre de 2025.

En ese momento se estaba recuperando de una operación en la clavícula después de un accidente de entrenamiento, y le notificaron el positivo a finales de enero.

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Sin embargo, la ITA afirmó en un comunicado de prensa que, como informó ciclo21 – Posteriormente Gómez Becerra pudo establecer que la Boldenona de su muestra se debía al consumo de carne contaminada con la sustancia.

“El corredor también pudo establecer que no tuvo culpa ni negligencia por la violación de las normas antidopaje y, por lo tanto, no se impuso ningún período de inelegibilidad y el corredor es libre de competir con efecto inmediato”, añadió la ITA, que maneja todas las pruebas antidopaje para la UCI.

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“Como la muestra se recogió fuera de competición, no hay resultados competitivos que descalifiquen”.

Al momento que el caso se hizo público, Gómez Becerra hizo una apasionada defensa de su inocencia en las redes sociales, afirmando que “el ciclismo me lo ha dado todo, ha sido el pilar central de mi vida.

“Por eso nunca he considerado la mala praxis para obtener una ventaja. Nunca ha sido ni será el camino para alcanzar un objetivo”.

La noticia de que Gómez Becerra había sido declarado inocente ya se publicó en los medios colombianos la semana pasada, pero no fue hasta el viernes que la noticia se confirmó definitivamente.

Aunque las apelaciones contra el veredicto final son técnicamente posibles, el comunicado de la ITA decía que “el asunto se considera resuelto desde la perspectiva de la UCI/ITA”.

Hay rumores de que después de haber sido autorizado por la ITA, Gómez Becerra podría volver a competir este fin de semana en Francia en el Clásico París-Chauny de un día.

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