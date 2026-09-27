El ex profesional de Polti VisitMalta dio positivo por esteroides anabólicos debido a una contaminación de la carne

Nueve meses después de haber sido suspendido provisionalmente de las carreras, el corredor colombiano Germán Gómez Becerra ha sido absuelto de un posible cargo de dopaje por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA).

Gómez Becerra fue suspendido provisionalmente tanto por la UCI como por su Polti VisitMalta ProTeam tras dar positivo por la sustancia prohibida Boldenona, un esteroide anabólico utilizado principalmente en la producción ganadera, en una prueba fuera de competición en diciembre de 2025.

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Aunque las apelaciones contra el veredicto final son técnicamente posibles, el comunicado de la ITA decía que “el asunto se considera resuelto desde la perspectiva de la UCI/ITA”.