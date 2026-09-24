La cadena caída y el mecanismo atascado hacen que el ciclista sub-23 tenga que luchar por terminar con la marcha más dura

El desastre golpeó a uno de los favoritos externos en la contrarreloj masculina sub-23 del Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal el lunes cuando el australiano Cameron Rogers sufrió una mecánica grave y tuvo que recorrer la mayor parte de la ruta de 31,3 kilómetros con una marcha enorme.

“Fue simplemente desafortunado con el cambio y el problema mecánico”, dijo un devastado Rogers. “La cadena se cayó del plato delantero ni siquiera a los 10 kilómetros. Estaba haciendo una carrera realmente buena. Me sentí súper súper rápido y tenía muy buenas piernas hoy; es simplemente desafortunado”.

Al principio, el mecánico australiano llegó rápidamente con una bicicleta de carretera de repuesto e intentó ayudar a volver a colocar la cadena, pero tan pronto como Rogers intentó ponerse en marcha, se dio cuenta de que estaba en una marcha enorme y no podía cambiar.

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Su temperamento estalló cuando se dio cuenta de que tenía dos opciones: subirse a la bicicleta de carretera y perder una gran cantidad de tiempo frente a sus competidores, o esperar a ver si el mecánico podía arreglarlo, y aún así perder tiempo.

Tres veces intentó solucionar el problema y descubrió que estaba en “modo de choque”, donde el desviador trasero se bloquea después de un fuerte impacto, pero cada vez que volvía a pedalear, no podía salir de esa enorme marcha.

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Su frustración era palpable cuando soltó un crescendo de maldiciones con ira, luego cayó en la desesperación y finalmente aceptó, sabiendo que sus posibilidades se habían acabado.

“El desviador estaba doblado casi por la mitad. Tuve que doblarlo yo mismo. No sé cuánto tiempo estuve sentado en la carretera”, dijo Rogers. “Estuve como tres minutos, parado, sin moverme. Y luego sí, estuve atrapado en la marcha más grande durante toda la carrera sin nada que pudiera hacer”.

“Incluso intenté alcanzar detrás de la bicicleta y sacarla del modo de choque, pero no funcionó. Así que decidí cambiar la bicicleta de carretera para las subidas finales porque es más rápida que una bicicleta atrapada en un plato de 66 dientes”.

Finalmente, poniendo fin a su miseria después de cruzar la línea, Rogers admitió que casi se rinde. Pero siguió adelante y terminó en el puesto 39, a 3:24 del ganador Ryan Gal (Países Bajos).

“Para ser honesto, quería subirme al auto. Los vi sacar la bicicleta de carretera (del auto), y simplemente no tiene sentido andar en una de estas”, dijo, señalando la bicicleta de carretera que estaba a su lado, “hasta el final. Hubo muchas cosas antes de llegar a hoy”.

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“Para ser honesto, pensé que podía ganar esta carrera, solo por mí mismo. No tenía a nadie a quien demostrárselo más que a mí mismo, y sí, ahora tengo que demostrarlo en la próxima carrera, en la próxima oportunidad. Cuando sea que llegue”.

Desafortunadamente para Rogers, sobrino del exprofesional y tres veces campeón mundial de contrarreloj de élite Michael Rogers, su cumpleaños es el 16 de diciembre, cuando cumplirá 22 años, lo que significa que no es elegible para la categoría sub-23 el próximo año. Pero con suficiente talento para ganar el Gent-Wevelgem sub-23 mientras compite para el equipo de desarrollo de Netcompany Ineos este año, sin duda tiene un futuro brillante en este deporte.

Rogers se alineará con sus compatriotas australianos, Conor Leahy, Michael Matthews, Georgia Baker, Mackenzie Coupland y la recién coronada campeona femenina sub-23 de contrarreloj Felicity Wilson-Haffenden para el relevo mixto de contrarreloj por equipos el martes por la mañana.