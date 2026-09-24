La cadena caída y el mecanismo atascado hacen que el ciclista sub-23 tenga que luchar por terminar con la marcha más dura

El desastre golpeó a uno de los favoritos externos en la contrarreloj masculina sub-23 del Campeonato Mundial de Ruta UCI en Montreal el lunes cuando el australiano Cameron Rogers sufrió una mecánica grave y tuvo que recorrer la mayor parte de la ruta de 31,3 kilómetros con una marcha enorme.

“Fue simplemente desafortunado con el cambio y el problema mecánico”, dijo un devastado Rogers. “La cadena se cayó del plato delantero ni siquiera a los 10 kilómetros. Estaba haciendo una carrera realmente buena. Me sentí súper súper rápido y tenía muy buenas piernas hoy; es simplemente desafortunado”.

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