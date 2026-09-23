Igor Arrieta, de 23 años, se convierte en el sexto fichaje del equipo alemán para la nueva temporada

Lidl-Trek ha anunciado el fichaje del escalador español Igor Arrieta por tres años procedente del UAE Team Emirates-XRG.

El jugador de 23 años ha pasado las últimas tres temporadas en los Emiratos Árabes Unidos después de pasar por el equipo juvenil de Lizarte y convertirse en profesional con Kern Pharma. Este año ha disfrutado de una gran temporada con una victoria de etapa en el Giro de Italia y un tercer lugar en el AlUla Tour entre sus resultados más destacados.

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