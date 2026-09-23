Igor Arrieta, de 23 años, se convierte en el sexto fichaje del equipo alemán para la nueva temporada

Lidl-Trek ha anunciado el fichaje del escalador español Igor Arrieta por tres años procedente del UAE Team Emirates-XRG.

El jugador de 23 años ha pasado las últimas tres temporadas en los Emiratos Árabes Unidos después de pasar por el equipo juvenil de Lizarte y convertirse en profesional con Kern Pharma. Este año ha disfrutado de una gran temporada con una victoria de etapa en el Giro de Italia y un tercer lugar en el AlUla Tour entre sus resultados más destacados.

Arrieta también ha conseguido el segundo puesto en el Ordiziako Klasikoa y ha conseguido resultados entre los 10 primeros en la Clásica Jaén, Faun-Ardèche Classic, Itzulia Basque Country y el Tour de Luxemburgo.

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“Tengo una sensación muy agradable al firmar con Lidl-Trek; es un equipo realmente grande que continúa creciendo con la propiedad de Lidl”, dijo Arrieta tras el anuncio de su fichaje.

“Tengo muchas ganas de seguir creciendo como ciclista durante la próxima temporada. En los últimos años he mejorado cada año y creo que puedo seguir creciendo en Lidl-Trek. Estoy muy emocionado de competir con grandes talentos como Skjelmose, Pedersen, Ciccone y todos los chicos del equipo.

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“Realmente espero crecer como piloto, en todos los aspectos de mis carreras: en las subidas, en las llanuras y en las contrarreloj, y estoy deseando establecer mi lugar en el equipo. Desde fuera parece un verdadero equipo familiar y es fantástico formar parte de él”.

Arrieta es mejor conocido por sus hazañas en el Giro en mayo, donde corrió hasta el puesto 19 en la general en Roma. Su carrera hacia la victoria en la etapa 5 del Grand Tour en Potenza lo vio pelear con Afonso Eulálio en una escapada final llena de drama.

Ambos pilotos se cayeron en los últimos kilómetros de la etapa empapada por la lluvia, mientras que Arrieta también tomó un giro equivocado. Sin embargo, se recuperó y más tarde superó a Eulálio en los últimos cientos de metros de la etapa para conseguir una victoria memorable.

Arrieta se une a sus compatriotas españoles Juan Ayuso, Héctor Álvarez y Carlos Verona en Lidl-Trek, que ahora cuentan con 29 corredores para 2027, con un máximo de 30 posibles.

Mientras firma desde los Emiratos Árabes Unidos, Álvarez viene del equipo Lidl-Trek Future Racing, y la pareja austriaca Felix Gall y Gregor Mühlberger se une desde Decathlon CMA CGM. Georg Zimmermann (Lotto-Intermarché) y Jordan Jegat (TotalEnergies) completan los nuevos fichajes del equipo hasta la fecha.

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“La quinta etapa del Giro de Italia de este año fue uno de los finales más dramáticos de la carrera y la victoria de Igor en Potenza nos impresionó y destacó no sólo su habilidad y destreza en las carreras, sino también su futuro poder como estrella”, dijo Andy Schleck, director ejecutivo de Lidl-Trek.

“Creemos que Igor tiene una carrera brillante por delante y estamos deseando trabajar con él y verlo desarrollarse”.

Arrieta es la segunda salida de los UAE fuera de temporada, uniéndose a Juan Sebastián Molano (Lotto-Intermarché) en el camino hacia la salida. El equipo ya ha fichado a Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA), Marco Frigo (NSN) y el neoprofesional Davide Stella.