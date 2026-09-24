'Esta es mi disciplina y donde voy a brillar algún día' dijo el campeón británico sub-23 contrarreloj sobre el futuro

Después de poner el objetivo en Montreal hace un año para la contrarreloj masculina sub-23 en el Campeonato Mundial de Ruta, Ben Wiggins de Gran Bretaña no ganó como estaba previsto. Tampoco acabó con medalla de ningún color. Incluso se perdió el top 10 por un puesto.

Entonces, ¿qué pasó el lunes por la tarde en la carrera que tanto había ansiado conquistar? El actual campeón nacional británico sub-23 de contrarreloj sacudió la cabeza en la zona mixta y se limitó a repetir varias veces: “Para ser honesto, no tengo ni idea”.

“Literalmente terminé hace cinco minutos. Así que no sé qué pasó. No lo sé. No lo sé. Estoy un poco sin palabras en este momento”.

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En septiembre de 2025, los organizadores en Montreal revelaron los recorridos para las contrarreloj y las carreras en ruta para el Mundial de 2026. Wiggins dijo que tan pronto como vio la ITT, la marcó como su carrera para ganar.

“Vine aquí para ganar. Cuando se lanzó el campo hace un año, en el Mundial del año pasado, dije que quería venir aquí e ir por el oro, o al menos una medalla. Realmente no sé qué decir sobre eso”, dijo un poco aturdido.

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El joven de 21 años detuvo el cronómetro en 38:33, poco más de un minuto detrás del ganador Ryan Gal (Países Bajos). Fue un recorrido relativamente plano con curvas técnicas al principio y al final, seguidas de una dura subida de 600 metros para completar los 31,3 kilómetros. Si bien se abrió camino desde el puesto 17 hasta el 11 entre los tres puntos de control, no quedó magia en sus números ni en su rendimiento al final.

“A lo largo de todos los puntos de control y la llegada allí, estoy muy sorprendido, especialmente con el rendimiento que hice. Creo que he logrado algunos de mis mejores números. Si son ciertos o no, no lo sé”, dijo, mirando su computadora con GPS para bicicleta.

“Me sentí muy, muy bien. Es por eso que no tengo mucho que decir en este momento porque creo que, con solo mirar la pantalla aquí, he promediado 440 vatios. Así que normalmente, realmente pensaría que eso me pondría ahí arriba. No sé si hubo un cambio en las condiciones. No soy yo quien pone excusas, simplemente lo estoy exponiendo. No lo sé”.

Para que conste, fueron unos 15 geniales.°C por la tarde, con vientos ligeros y una mezcla de sol y nubes, pero pocos participantes posteriores lograron tiempos rápidos. Incluso el favorito de la carrera con el dorsal número uno, Matisse van Kerchkhove (Bélgica), no pudo cerrar la puerta y terminó 13 segundos detrás de Wiggins en el puesto 12. El resto del podio sí lo dejaron los tres finalistas, Nicolas Milesi (Italia) segundo y Héctor Álvarez (España) tercero.

“Una cosa que diría es que en las secciones planas, sentí como si estuviera a una K una o dos horas justo de donde me gustaría estar, en realidad durante todo el recorrido. Así que no sé por qué es así.

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“Mira, esta es una disciplina que realmente me apasiona y nunca la voy a dejar de lado. Como digo, volvamos a la mesa de dibujo y volveremos a hacerlo pronto. Realmente siento que esta es mi disciplina y donde voy a brillar algún día.

“Tengo la carrera en ruta el viernes, así que quiero hacer un buen trabajo para los muchachos allí. También tengo la contrarreloj europea en un par de semanas para terminar la temporada. Así que veremos qué puedo hacer mejor aquí, y supongo que también el año que viene”.

Wiggins ha corrido para Jayco Hagens Berman a nivel continental durante los últimos tres años, y próximamente habrá noticias sobre un nuevo equipo para la próxima temporada.

En la carrera de ruta sub-23 del viernes, de 174,2 km, a Wiggins se unirán Jacob Bush, Matthew Dodd, Elliot Rowe y Will Smith.