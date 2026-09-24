'Esta es mi disciplina y donde voy a brillar algún día' dijo el campeón británico sub-23 contrarreloj sobre el futuro

Después de poner el objetivo en Montreal hace un año para la contrarreloj masculina sub-23 en el Campeonato Mundial de Ruta, Ben Wiggins de Gran Bretaña no ganó como estaba previsto. Tampoco acabó con medalla de ningún color. Incluso se perdió el top 10 por un puesto.

Entonces, ¿qué pasó el lunes por la tarde en la carrera que tanto había ansiado conquistar? El actual campeón nacional británico sub-23 de contrarreloj sacudió la cabeza en la zona mixta y se limitó a repetir varias veces: “Para ser honesto, no tengo ni idea”.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: