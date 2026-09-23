El debut de élite en el Mundial de Artem Shmidt produce un top 20 en contrarreloj como “un buen poder de una hora para ayudar a los muchachos” el domingo

Brandon McNulty, ahora un estadista mayor del equipo de EE. UU. a los 28 años, estaba al alcance de su primera medalla en el Campeonato Mundial de Ruta de élite por segunda vez en su carrera, solo para ver cómo su permanencia en un podio de contrarreloj se enfriaba cuando los dos últimos corredores cruzaron la línea de meta el domingo.

McNulty cruzó la meta tres corredores después de Paul Seixas y se quedó a sólo 12 segundos del entonces primer puesto del francés en 39,2 km. Al final, McNulty fue derribado del podio por el cuarto lugar ante los dos últimos pilotos: el ganador Remco Evenepoel (Bélgica) y Filippo Ganna (Italia).

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