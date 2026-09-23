El debut de élite en el Mundial de Artem Shmidt produce un top 20 en contrarreloj como “un buen poder de una hora para ayudar a los muchachos” el domingo

Brandon McNulty, ahora un estadista mayor del equipo de EE. UU. a los 28 años, estaba al alcance de su primera medalla en el Campeonato Mundial de Ruta de élite por segunda vez en su carrera, solo para ver cómo su permanencia en un podio de contrarreloj se enfriaba cuando los dos últimos corredores cruzaron la línea de meta el domingo.

McNulty cruzó la meta tres corredores después de Paul Seixas y se quedó a sólo 12 segundos del entonces primer puesto del francés en 39,2 km. Al final, McNulty fue derribado del podio por el cuarto lugar ante los dos últimos pilotos: el ganador Remco Evenepoel (Bélgica) y Filippo Ganna (Italia).

“Ah, una vez supe que no estaba en el banquillo en primer lugar, con Remco y Filippo todavía por delante, así que realmente no tienes posibilidades de ganar medallas. Pero a 12 segundos de las medallas no está mal. Sabía que una medalla era algo posible, así que no estaba tan lejos. Estoy contento con el viaje”, dijo McNulty a medios selectos, incluido ciclismonoticiasal final.

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“Creo que demuestra que soy bueno. Puse mucho más esfuerzo en la posición desde el Tour, ya que tenía bastante tiempo. Creo que en este circuito eso fue muy importante, porque era técnico, pero también completamente plano. Sin duda era un circuito técnico. Así que creo que demostró que el trabajo estaba dando sus frutos. Espero poder seguir mejorando”.

Su compañero de equipo en el equipo de EE. UU., Artem Shmidt, compitió en su primera carrera de élite en el Mundial, terminando en un respetable puesto 19. En los últimos cuatro años, el dúo ha obtenido títulos como campeones de contrarreloj de élite de USPro, y Shmidt lo hizo con solo 21 y 22 años de edad.

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“Creo que lo pasé bastante bien en términos de mis propias sensaciones. Dejé casi todo lo que estaba ahí afuera. Ya sabes, cuando terminas con esto, siempre piensas que puedes profundizar un poco más”, dijo Shmidt. ciclismonoticias y Ciclismo Semanal.

“Pudimos ver el recorrido ayer (sábado) por primera vez, pero cuando haces el recorrido con otras 100 personas calentando, realmente no puedes tomar las curvas a toda velocidad. Así que hoy fue realmente como la primera vez que pudiste hacerlo a toda velocidad”.

“Fue un recorrido súper interesante. El principio y el final son súper técnicos, y es un poco difícil controlar el ritmo. No era el camino más suave que existe, los baches añadieron otro elemento. Es muy fácil perder impulso con los baches y tratar de recuperar el impulso fue súper difícil. No es el típico, digamos, circuito TT plano en el que sales y te gusta un cierto número de potencia. Realmente tienes que elegir dónde quieres invertir y dónde quieres ahorrar un poco.”

McNulty estuvo de acuerdo en que las carreteras estaban en mal estado e hizo que los ciclistas se concentraran. Estaba más familiarizado con los últimos kilómetros que había recorrido el año pasado hasta la victoria en el Gran Premio Ciclista de Montreal, y este año fue tercero. Pero esa familiaridad demostró no ser una ventaja en una contrarreloj larga.

“Es el mismo final que siempre hacemos en la carrera de ruta aquí (Gran Premio Ciclista de Montreal), así que lo sé. Llegas a esas curvas con mucha fatiga y nunca se siente bien, como los últimos 500 metros. Pero creo que fue probablemente el peor momento en el que lo he hecho”, admitió.

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El equipo masculino de EE. UU. reunirá a toda la banda esta semana para el Campeonato Mundial de Ruta UCI para la carrera de élite en ruta el 27 de septiembre, con los ocho corredores formando parte de los equipos WorldTour o ProTeam. Entre el equipo se encuentran el campeón de USPro y siempre atacante Quinn Simmons (Lidl-Trek) y sus compañeros de equipo de EF Education-EasyPost Neilson Powless y Sean Quinn.

Shmidt sonrió cuando habló de esa carrera de 273,4 km y señaló que fue “un esfuerzo completamente diferente”. Ha visto los circuitos en su primer GP de Montreal hace una semana.

“La carrera en ruta es un tipo diferente de bestia que la contrarreloj. Hay muchas aceleraciones en la subida. Creo que puedo tener algo de confianza en la crono, que tengo un buen umbral y una buena potencia en una hora para ayudar a los muchachos tanto como pueda”.

McNulty, que hace su décima aparición en el Mundial esta semana, ha dominado los circuitos dos veces antes con el UAE Team Emirates-XRG, y le dijo a My Bike que el equipo de EE. UU. podría utilizar la experiencia de varios corredores para hacer que suceda algo especial.

“Creo que es el mejor equipo que Estados Unidos ha tenido. Por supuesto que habrá muchachos muy buenos de todas las naciones, así que tenemos mucho trabajo por delante. Hay un montón de muchachos fuertes a los que todavía no hemos vencido antes. Quiero decir, si muchachos como Remco (Evenepoel) y (Mathieu) van der Poel, que hoy hizo 180 km en solitario, aparecen (y lo hacen bien), será difícil”, dijo con una sonrisa irónica, refiriéndose. hasta la hazaña en solitario de Van der Poel de 174 km para ganar la etapa 5 del Tour de Luxemburgo en su última carrera antes de unirse a su equipo holandés en Montreal.

“Pero creo que tenemos números para al menos jugar bien nuestras cartas. Creo que tenemos un buen equipo para competir de manera súper agresiva e intentar hacer algo. Creo que si hacemos todo perfecto, tenemos una buena oportunidad de ganar una medalla”.

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