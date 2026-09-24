Una noche inquieta en la que “soñaba que había un arcoíris en la cima” se confirma con una marcha limpia en las secciones técnicas y una lenta preparación para terminar para el australiano.

Qué diferencia hace un año, como lo destacó la australiana Felicity Wilson-Haffenden con una medalla de oro en la contrarreloj femenina sub-23 en el Campeonato Mundial de Ruta en Montreal el lunes.

Llegó como una lejana favorita frente a la eslovaca Viktoria Chladoňová, de quien se esperaba que arrebatara la corona a Zoe Bäckstedt (Gran Bretaña), que ahora compite en el nivel élite. El año pasado, Wilson-Haffenden fue la más rápida en ambos puntos de control en Kigali en una ruta de 22,6 km, 33 segundos más rápido que nadie en su camino a casa. Luego falló en la subida final y terminó a 10 segundos de la medalla final.

“Pensé mucho en mi actuación en Ruanda el año pasado, donde exploté espectacularmente en la última subida y perdí mi oportunidad de subir al podio allí”, dijo la pelirroja de 21 años. ciclismonoticias en la conferencia de prensa del lunes.

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“Así que hoy, realmente sabía que tenía que conservar la salida y simplemente mantener la velocidad en las curvas sin correr riesgos locos. No era el punto ganar la carrera, pero definitivamente lo era perderla”.

“Y luego los últimos 600 metros fueron los más emocionantes para mí hoy. Sabía que este era un punto en el que puedes hacer tal vez 10 segundos en este último tramo. Así que, sí, avanza lentamente hasta el final”.

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La redención se ha completado y ahora el exjugador de hockey sobre césped se convirtió en ciclista profesional hace apenas tres temporadas con Lidl-Trek. Pero dijo que hay mucho más por conquistar.

“Por supuesto, sueño con ganar todo lo posible. Sueño con ser campeona del mundo de élite. Sueño con ser campeona olímpica. Pero, por supuesto, hace falta una progresión. El año pasado fui cuarta y ahora estoy en el escalón más alto”, se mostró feliz en la rueda de prensa.

“No soy uno de esos ciclistas que llegaron el primer año con menores de 23 años y automáticamente ganaron todo. Realmente creo que todavía hay espacio para que personas como yo hagan una progresión más lenta, realmente encuentren su lugar en las filas profesionales y luego sigan construyendo. Y espero continuar en esta trayectoria hacia las élites”.

La piloto pelirroja, con un gran motor y grandes sueños, tuvo una noche inquieta antes de su salida del lunes, admitiendo que sólo podía pensar en llevarse las rayas del arcoíris. Tendría que marcar un tiempo más rápido que otros 53 corredores en un recorrido técnico de 20,3 km y demostrar su valía en un final cuesta arriba.

“Estaba muy emocionada por este final. Creo que anoche, al irme a la cama, estaba soñando conmigo misma haciéndolo. Ya podía sentir el dolor en mis piernas, giré esta esquina y vi la línea de meta. Y para ser honesta, solo estaba soñando que había un arco iris en la cima”, admitió.

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Este año estuvo prácticamente empatada en tiempo en el primer intermedio con Ninke Vinke (Países Bajos), que había terminado mucho más temprano por la mañana y estaba en el banquillo. Luego, tras dar la vuelta a lo largo del río San Lorenzo, tomó una ventaja de 22 segundos sobre la ciclista holandesa.

“Traté de estar lo más tranquilo posible, llegar al cambio de sentido con tanta energía, simplemente dar la vuelta y disfrutar subiendo hasta el final”.

En los últimos 6 km, el australiano sorteaba las curvas técnicas y finalizaba cuesta arriba para situarse en primer lugar. La única corredora que quedó en la carrera fue Chladoňová, y no dejó nada en el tanque para el final, quedando cuarta.

“Realmente estaba empujando tan fuerte como podía a través de los pedales. No puedo decir que estaba mirando nada, no estaba mirando el medidor de potencia. Y luego, sí, supe en el momento en que crucé la línea, que no tenía que pedalear más. Puedo dejar que todos me atrapen y ser un poco como una princesa y una reina del drama, y ​​puedo disfrutar de haber terminado.

“Así que sí, tal vez estoy un poco dramático allí, pero realmente disfruté la subida de una manera extraña”.

La semana pasada se puso a prueba en el Chrono Féminin de Gatineau, similar en distancia a los Mundiales, y terminó segunda detrás de Marlen Reusser, ahora dos veces campeona mundial femenina de élite. Era una indicación de que estaba en forma, si podía completar un viaje limpio. En Gatineau, chocó contra una barrera, sufrió muchos baches y perdió una lente de contacto en el proceso.

“Era una auténtica payaso”, dijo sobre la carrera contrarreloj de Gatineau.

“Al principio, estaba un poco decepcionado. Estaba muy por detrás de Marlen (en Gatineau), y luego vi ayer y me di cuenta, 'vamos, por favor, ella es la mejor del mundo con diferencia'. Así que sí, me dio mucha confianza llegar hoy”.