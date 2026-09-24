Una noche inquieta en la que “soñaba que había un arcoíris en la cima” se confirma con una marcha limpia en las secciones técnicas y una lenta preparación para terminar para el australiano.

Qué diferencia hace un año, como lo destacó la australiana Felicity Wilson-Haffenden con una medalla de oro en la contrarreloj femenina sub-23 en el Campeonato Mundial de Ruta en Montreal el lunes.

Llegó como una lejana favorita frente a la eslovaca Viktoria Chladoňová, de quien se esperaba que arrebatara la corona a Zoe Bäckstedt (Gran Bretaña), que ahora compite en el nivel élite. El año pasado, Wilson-Haffenden fue la más rápida en ambos puntos de control en Kigali en una ruta de 22,6 km, 33 segundos más rápido que nadie en su camino a casa. Luego falló en la subida final y terminó a 10 segundos de la medalla final.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: