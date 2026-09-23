El belga debía disputar tanto la contrarreloj como la carrera en ruta.

El principal favorito de Bélgica para la contrarreloj masculina junior en el Campeonato Mundial de Ruta UCI, Seff Van Kerckhove, está fuera de la carrera contrarreloj y de ruta después de ser atropellado por un conductor mientras entrenaba en Canadá.

Van Kerckhove estaba entrenando en Montreal el domingo por la tarde (20 de septiembre) cuando fue atropellado por un conductor, sufriendo lesiones que acabaron con cualquier posibilidad de competir esta semana, y la crono llegará pronto el martes.

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