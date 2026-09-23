El belga debía disputar tanto la contrarreloj como la carrera en ruta.

El principal favorito de Bélgica para la contrarreloj masculina junior en el Campeonato Mundial de Ruta UCI, Seff Van Kerckhove, está fuera de la carrera contrarreloj y de ruta después de ser atropellado por un conductor mientras entrenaba en Canadá.

Van Kerckhove estaba entrenando en Montreal el domingo por la tarde (20 de septiembre) cuando fue atropellado por un conductor, sufriendo lesiones que acabaron con cualquier posibilidad de competir esta semana, y la crono llegará pronto el martes.

“Fue trasladado al hospital para un examen más detenido”, se lee en un comunicado del equipo ciclista belga según esporza.

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“La colisión tuvo un fuerte impacto en la parte superior de su cuerpo. Mañana habrá más investigaciones. El próximo período será de recuperación. La rehabilitación ya ha comenzado”.

Van Kerckhove debía ser el único finalista del podio de la contrarreloj del Campeonato Mundial del año pasado en tomar la salida de la carrera de este año. Fue tercero en Kigali, a sólo ocho segundos del eventual ganador, el holandés Michiel Mouris.

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Días después de ganar esa medalla de bronce, ocupó el puesto 12 en la carrera en ruta en Kigali y habría comenzado ambos eventos esta semana como un serio contendiente por las medallas.

Van Kerckhove ha estado compitiendo con el equipo junior Decathlon CMA CGM este año y ha obtenido 10 victorias en solo 31 días de carrera, a pesar de no comenzar su temporada hasta abril. El pasado diciembre fue atropellado por otro conductor mientras entrenaba, colisión que le provocó fracturas en cuatro vértebras.

El equipo belga no reemplazará a Van Kerckhove para la contrarreloj del martes, lo que deja a Vic De Smet como el único representante de Bélgica en la prueba.