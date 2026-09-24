“Este es el entorno perfecto para dar el siguiente paso en mi carrera”, dice el australiano

La recién coronada campeona mundial de contrarreloj sub-23, Felicity Wilson-Haffenden, cambiará Lidl-Trek por Fenix-Premier Tech en 2027, anunció su nuevo equipo la mañana después de ganar el oro en Montreal.

Wilson-Haffenden consiguió su tercer maillot arcoíris el lunes por la tarde, sumando el título de TT sub-23 al título de TT junior que obtuvo en 2023 y a la victoria en relevos mixtos de la que formó parte en 2025.

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