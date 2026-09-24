La recién coronada campeona mundial de contrarreloj sub-23, Felicity Wilson-Haffenden, cambiará Lidl-Trek por Fenix-Premier Tech en 2027, anunció su nuevo equipo la mañana después de ganar el oro en Montreal.
Wilson-Haffenden consiguió su tercer maillot arcoíris el lunes por la tarde, sumando el título de TT sub-23 al título de TT junior que obtuvo en 2023 y a la victoria en relevos mixtos de la que formó parte en 2025.
Ese título mundial original de 2023 le valió un contrato con Lidl-Trek nada más salir de las categorías inferiores, pero después de tres años con el equipo alemán, se dirige a nuevos pastos en 2027 y 2028.
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“Estoy más que emocionado de unirme a Fenix-Premier Tech durante las próximas dos temporadas”, dijo el joven de 21 años en un comunicado de prensa.
“Respeto mucho el estilo de carrera del equipo y creo que, con su apoyo, este es el entorno perfecto para dar el siguiente paso en mi carrera. No puedo esperar a empezar y ver qué podemos lograr juntos en 2027”.
La victoria de la australiana en el Campeonato Mundial el lunes fue solo la segunda de 2026, después de que consiguiera el título nacional en Perth en enero.
Wilson-Haffenden ha cobrado fuerza este último año, llamando claramente la atención de Fenix-Premier Tech, pero el inicio de su carrera profesional con Lidl-Trek fue una especie de montaña rusa, viviendo un bautismo de fuego en 2024 y varias carreras difíciles antes de empezar a encontrar su ritmo.
Ha sido una característica más consistente en las grandes carreras este año, haciendo su debut en el Gran Tour en la Vuelta Femenina y luego obteniendo el tercer puesto general en el Baloise Ladies Tour, en gran parte gracias a sus esfuerzos contra el reloj.
Después de su victoria del lunes, confirmó que tiene grandes objetivos para el próximo capítulo de su carrera: “Definitivamente tengo mis ojos puestos en más cosas en el futuro. Soy una persona hambrienta y diré que el título élite es algo con lo que sueño”.
Wilson-Haffenden marca el primer fichaje importante de Fenix-Premier Tech para 2027, solo la segunda incorporación al equipo después de ascender a Puck Langenbarg de su equipo de desarrollo, aunque se espera que se produzcan más movimientos.