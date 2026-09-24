“Este es el entorno perfecto para dar el siguiente paso en mi carrera”, dice el australiano

La recién coronada campeona mundial de contrarreloj sub-23, Felicity Wilson-Haffenden, cambiará Lidl-Trek por Fenix-Premier Tech en 2027, anunció su nuevo equipo la mañana después de ganar el oro en Montreal.

Wilson-Haffenden consiguió su tercer maillot arcoíris el lunes por la tarde, sumando el título de TT sub-23 al título de TT junior que obtuvo en 2023 y a la victoria en relevos mixtos de la que formó parte en 2025.

Ese título mundial original de 2023 le valió un contrato con Lidl-Trek nada más salir de las categorías inferiores, pero después de tres años con el equipo alemán, se dirige a nuevos pastos en 2027 y 2028.

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“Estoy más que emocionado de unirme a Fenix-Premier Tech durante las próximas dos temporadas”, dijo el joven de 21 años en un comunicado de prensa.

“Respeto mucho el estilo de carrera del equipo y creo que, con su apoyo, este es el entorno perfecto para dar el siguiente paso en mi carrera. No puedo esperar a empezar y ver qué podemos lograr juntos en 2027”.

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La victoria de la australiana en el Campeonato Mundial el lunes fue solo la segunda de 2026, después de que consiguiera el título nacional en Perth en enero.

Wilson-Haffenden ha cobrado fuerza este último año, llamando claramente la atención de Fenix-Premier Tech, pero el inicio de su carrera profesional con Lidl-Trek fue una especie de montaña rusa, viviendo un bautismo de fuego en 2024 y varias carreras difíciles antes de empezar a encontrar su ritmo.

Ha sido una característica más consistente en las grandes carreras este año, haciendo su debut en el Gran Tour en la Vuelta Femenina y luego obteniendo el tercer puesto general en el Baloise Ladies Tour, en gran parte gracias a sus esfuerzos contra el reloj.

Después de su victoria del lunes, confirmó que tiene grandes objetivos para el próximo capítulo de su carrera: “Definitivamente tengo mis ojos puestos en más cosas en el futuro. Soy una persona hambrienta y diré que el título élite es algo con lo que sueño”.

Wilson-Haffenden marca el primer fichaje importante de Fenix-Premier Tech para 2027, solo la segunda incorporación al equipo después de ascender a Puck Langenbarg de su equipo de desarrollo, aunque se espera que se produzcan más movimientos.