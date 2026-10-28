Stuart O'Grady espera que el esloveno vuelva a competir donde debutó en el WorldTour en 2019

Continúan las especulaciones sobre un posible regreso de Tadej Pogačar a competir en el Tour Down Under, la carrera por etapas del WorldTour de seis días en Australia que comienza el 19 de enero de 2027. La carrera marcaría un regreso a un territorio algo familiar para el esloveno, quien hizo su debut en el WorldTour con el UAE Team Emirates en el evento en 2019, terminando 13º en la general.

El director de carrera del Tour Down Under, Stuart O'Grady, añadió combustible a la especulación en un podcast de Stanley St. Social.

“Por supuesto, estoy haciendo todo lo posible para traer aquí a jugadores como Tadej. Es difícil superar lo grande que es este tipo, y todos queremos verlo correr aquí de nuevo”, dijo O'Grady. Stanley St. Sociales.

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“Su manager vino; Alex Carrera estuvo aquí para la última etapa en enero solo para echar un vistazo y tener su propia visión, supongo, de la carrera y para ver la configuración que tenemos con el pueblo y el hotel”.

Para O'Grady, el hecho de que los equipos no tengan que cambiar de hotel todos los días, un respiro del “circo ambulante”, es una ventaja para los corredores y les proporciona una conexión “con toda la comunidad”.

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Pogačar se vio obligado a terminar anticipadamente su temporada tras sufrir lesiones en un accidente en la Vuelta a España. Con su recuperación casi completa, la atención se centra ahora en reconstruir su forma de cara a la nueva temporada. Y, por supuesto, eso llevó a especulaciones sobre comenzar temprano la temporada de ruta de 2027 en Australia.

Urška Žigart también se vio obligada a terminar anticipadamente su temporada, quien se volvió a fracturar la mandíbula en un accidente en el Faun Tour Femmes en septiembre. La AG Insurance-Soudal se recupera y se entrena con su prometido Pogačar.

“Sólo esperamos que se recupere y pueda volver al nivel que esperamos y rezamos para que pueda”, dijo O'Grady. “Urška también tuvo una caída horrible. Así que se quedarán sentados. Sólo queremos que mejoren y luego, si deciden que quieren empezar a competir antes, entonces, por supuesto, lo agradeceremos y haremos lo que podamos”.

El calendario provisional de Pogačar para 2027 se revelará en el campo de entrenamiento del equipo en diciembre y en el día de prensa.

En el podcast, O'Grady también compartió los desafíos de que el evento femenino se realice junto con los últimos tres días del evento masculino, así como el verano australiano de carreras y algunos aspectos destacados del recorrido del Tour Down Under.

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