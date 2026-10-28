Stuart O'Grady espera que el esloveno vuelva a competir donde debutó en el WorldTour en 2019


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Continúan las especulaciones sobre un posible regreso de Tadej Pogačar a competir en el Tour Down Under, la carrera por etapas del WorldTour de seis días en Australia que comienza el 19 de enero de 2027. La carrera marcaría un regreso a un territorio algo familiar para el esloveno, quien hizo su debut en el WorldTour con el UAE Team Emirates en el evento en 2019, terminando 13º en la general.

El director de carrera del Tour Down Under, Stuart O'Grady, añadió combustible a la especulación en un podcast de Stanley St. Social.

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