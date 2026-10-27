Parece que el belga regresará al Tour después de terminar subcampeón en 2026, pero ¿podría también regresar al Giro por primera vez desde 2023?

Si bien Remco Evenepoel no descartó regresar al Giro de Italia en 2027 antes de correr en Il Lombardia, el anuncio de la ruta del Tour de Francia ha hecho que el jefe de su equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, Ralph Denk, admita que está en contra de que su corredor estrella haga el doblete.

Correr en el Giro supondría su primer regreso a la Gran Vuelta de Italia desde que el COVID-19 le obligó a abandonar la edición de 2023, tras tomar la delantera en la carrera antes del primer día de descanso. Hablando antes del último monumento de la temporada, Evenepoel dijo: “La puerta está abierta”, aunque inmediatamente aseguró que eso no es ninguna garantía: “¡Pero eso no significa que empezaré, claro!”.

El anuncio del recorrido del Tour el pasado jueves y la confirmación de una doble contrarreloj individual, y la mayor cantidad de kilómetros contrarreloj desde la edición de 2012 -donde el especialista Bradley Wiggins se llevó la victoria- han hecho que eso parezca menos probable. Fue segundo detrás de Tadej Pogačar en el Tour la temporada pasada, por lo que cualquier cosa menos un regreso sería una sorpresa, especialmente teniendo en cuenta que quizás sea la ruta que mejor se adapta a sus características en años.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Cuando se le preguntó si el doblete Giro-Tour podría estar en juego para Evenepoel en 2027, Denk admitió: “Aquí también es demasiado pronto para tomar una decisión, pero personalmente no soy un fanático de ello. Un extraterrestre como Tadej Pogačar podría hacerlo, pero…”, hablando con Het Laatste Nieuws en la presentación en París el jueves.

Entonces, ¿Denk no pone a su piloto en la misma categoría de 'Alien'? – preguntó la publicación belga – “Digamos que ya ha habido suficientes ejemplos de 'ensayo y error' en el pasado. Me parece mejor centrarme en uno de los dos. Pero de todos modos, no soy un científico del deporte que pueda proporcionarles información súper precisa sobre esto. Ya veremos.

te puede gustar



Remco Evenepoel identifica ajustes para 2027 mientras evalúa lo que salió bien y lo que salió mal en la primera temporada con Red Bull-Bora-Hansgrohe



¿Podrían 71 km de contrarreloj ayudar a Remco Evenepoel a ganar el Tour de Francia? Una mirada más cercana a lo que el belga podría ganar exactamente contra Pogačar



'La única forma de vencer a Pogačar es a través de kilómetros de contrarreloj': Tom Dumoulin respalda a Remco Evenepoel en el Tour de Francia 2027

“La gran ventaja de nuestro proyecto es que tenemos a nuestra disposición una amplia gama de potenciales líderes de Grand Tour. También tenemos a Florian Lipowitz, Jai Hindley y algunos talentos jóvenes y de rápido desarrollo como Giulio Pellizzari y Lorenzo Finn. No está solo Remco. Definitivamente, sin lugar a dudas”.

Los rumores sobre la ruta del Giro en 2027 no son tan concretos como los que precedieron a la confirmación de la ruta del Tour, pero se habla de dos contrarreloj que potencialmente también se realizarán en Italia, pero se espera que una sea una contrarreloj de montaña desde Sulmona-Campo di Giove. También va en contra de la ventaja de Evenepoel la expectativa de una ruta de escalada mucho más dura que la del Tour, que sólo cuenta con tres finales en cumbre.

El recorrido del Giro de Italia 2027 se revelará el 3 de noviembre, pero no será hasta el 11 de diciembre que Red Bull confirme el programa 2027 de Evenepoel. Cualquier cosa que no sea el Tour de Francia como foco de su verano parece ser una gran sorpresa, por lo que RCS y el Giro pueden tener que esperar un año más hasta que potencialmente regrese a la carrera rosa.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.