Parece que el belga regresará al Tour después de terminar subcampeón en 2026, pero ¿podría también regresar al Giro por primera vez desde 2023?


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Si bien Remco Evenepoel no descartó regresar al Giro de Italia en 2027 antes de correr en Il Lombardia, el anuncio de la ruta del Tour de Francia ha hecho que el jefe de su equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe, Ralph Denk, admita que está en contra de que su corredor estrella haga el doblete.

Correr en el Giro supondría su primer regreso a la Gran Vuelta de Italia desde que el COVID-19 le obligó a abandonar la edición de 2023, tras tomar la delantera en la carrera antes del primer día de descanso. Hablando antes del último monumento de la temporada, Evenepoel dijo: “La puerta está abierta”, aunque inmediatamente aseguró que eso no es ninguna garantía: “¡Pero eso no significa que empezaré, claro!”.

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