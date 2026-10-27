El ciclista británico lleva al Swiss ProTeam al puesto 12 en la clasificación, por delante de seis equipos WorldTour


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Tom Pidcock cerró la temporada 2026 con un quinto puesto, el mejor de su carrera, en el ranking UCI, lo que llevó a Pinarello Q36.5 a su mejor temporada hasta el momento, ya que superaron muy por encima de su peso como ProTeam para terminar como el duodécimo mejor equipo del mundo.

Superando a seis de los 18 equipos WorldTour, el equipo suizo ganó nueve carreras, incluida la impresionante victoria de etapa de Eddie Dunbar en la Vuelta a España, y cinco para Pidcock, incluida la Milano-Torino, y una etapa del Tour de los Alpes.

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