El ciclista británico lleva al Swiss ProTeam al puesto 12 en la clasificación, por delante de seis equipos WorldTour

Tom Pidcock cerró la temporada 2026 con un quinto puesto, el mejor de su carrera, en el ranking UCI, lo que llevó a Pinarello Q36.5 a su mejor temporada hasta el momento, ya que superaron muy por encima de su peso como ProTeam para terminar como el duodécimo mejor equipo del mundo.

Superando a seis de los 18 equipos WorldTour, el equipo suizo ganó nueve carreras, incluida la impresionante victoria de etapa de Eddie Dunbar en la Vuelta a España, y cinco para Pidcock, incluida la Milano-Torino, y una etapa del Tour de los Alpes.

Su líder británico también obtuvo un estrecho segundo lugar en Milán-San Remo detrás de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) y terminó noveno en la general en el Tour de Francia, lo que marca una continuación de su crecimiento como corredor constante por etapas.

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Con resultados entre los 10 primeros también en Strade Bianche, Il Lombardia, GP de Quebec, GP de Montreal, Tour de Guangxi y la carrera en ruta del Campeonato Mundial, Pidcock obtuvo menos puntos UCI que Pogačar, Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) y Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).

“Tom terminó quinto en el mundo, la clasificación más alta de su carrera, es otro hito excepcional”, dijo el director del equipo, Doug Ryder, en el sitio web de Pinarello Q36.5.

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“Es uno de los atletas más talentosos del ciclismo y sus logros reflejan tanto su extraordinaria habilidad como el entorno que estamos construyendo alrededor de nuestros ciclistas para ayudarlos a rendir al máximo”.

A sus 27 años, Pidcock dirigirá el Pinarello Q36.5 por tercer año consecutivo en 2027, con refuerzos importantes como Giulio Ciccone, Mauro Schmid, Ethan Hayter y AJ August, por nombrar solo cuatro de sus 10 nuevos fichajes.

Buscarán construir sobre las bases de estos últimos 10 meses y cuatro temporadas de gran crecimiento desde que se convirtieron en Q36.5, y Ryder atribuye la cultura de innovación y responsabilidad como factores de su éxito.

“Terminar 12º en el mundo es un logro extraordinario y un momento decisivo para nuestra organización. Somos un UCI ProTeam que compite contra los mejores equipos del ciclismo profesional, y este resultado demuestra la fuerza de nuestra visión, la calidad de nuestra gente y el progreso que hemos logrado juntos”, dijo Ryder.

“Lo que me enorgullece especialmente es que este logro refleja el compromiso, el profesionalismo y la confianza de cada corredor, cada miembro del personal y cada socio que contribuye a este proyecto. Hemos construido una cultura donde la ambición va acompañada de trabajo duro, donde la innovación impulsa el rendimiento y donde cada individuo comprende su responsabilidad hacia nuestro éxito colectivo.

“También quiero reconocer a nuestros propietarios y socios, cuyo compromiso y confianza en este proyecto han sido fundamentales para nuestro desarrollo. Su apoyo nos permite pensar diferente, invertir en las personas adecuadas y seguir desafiando el orden establecido del ciclismo profesional”.

Pidcock anotó más de cuatro veces más puntos UCI que Quinten Hermans, el siguiente máximo anotador en Pinarello Q36.5, un multiplicador similar a cuánto superó a su siguiente mejor compañero de equipo en 2025. Especialmente con Schmid y Ciccone, el británico tiene otros corredores de renombre que entran en la ecuación como líderes potenciales en carreras de un día y en los Grandes Vueltas, quitándole algo de presión de encima y probablemente asegurándole más apoyo en las finales de las carreras más importantes. carreras.

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