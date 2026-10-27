El ex profesional dice que la mayor distancia de contrarreloj desde 2013 “me acelera el corazón” y puede ser la única forma de abordar el dominio de los EAU

El ex campeón mundial de contrarreloj y finalista del podio del Tour de Francia, Tom Dumoulin, cree que el recorrido de 2027 favorece en gran medida a Remco Evenepoel, llegando incluso a afirmar que “la única forma de vencer a Pogačar es a través de kilómetros de contrarreloj”.

hablando con NOSDumoulin describió su reacción ante la ruta 2027 después de que los organizadores ASO la presentaran oficialmente en París el jueves. “Personalmente, creo que es fantástico que comiencen en Gran Bretaña. Yo mismo comencé allí en 2014”, dijo sobre la Gran Départ de 2027.

“Fue absolutamente brillante, una experiencia increíble. Así que es maravilloso que regresen allí. Pero, por supuesto, eso ya se sabía. Lo que aún no se había revelado es que este Tour incluye una enorme cantidad de kilómetros contrarreloj. Esa es, sin duda, la característica más llamativa de esta ruta, especialmente considerando la tendencia que hemos visto en los últimos años, donde los recorridos del Grand Tour han presentado muy pocos kilómetros contrarreloj”.

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El ex ciclista de Visma-Lease a Bike, que ganó el Campeonato Mundial de 2017 en la disciplina, sin duda se habría beneficiado de un recorrido de este tipo durante su etapa en el Tour, entre 2013 y 2020. Su primera participación en 2013 incluyó la distancia más larga contrarreloj (90 km) antes de los 71 km del próximo año, a través de tres contrarreloj: una contrarreloj por equipos y dos esfuerzos individuales. Terminó en segundo lugar en 2018, detrás del ganador general Geraint Thomas, en un año con 66,5 km de contrarreloj.

Dumoulin, junto con Remco Evenepoel y otros especialistas, pueden sentirse como si fueran hijos de una época pasada, ya que históricamente, el Tour ha contado con muchos más kilómetros de contrarreloj, no sólo en sus primeros años, sino hasta la década de 1980 e incluso principios de la década de 2000.

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Podría decirse que la tendencia moderna a alejarse de las contrarreloj largas comenzó en 2008, el primer año en incluir menos de 100 kilómetros contra el crono desde 1975. De hecho, la última vez que hubo más de 100 kilómetros de contrarreloj en una edición fue en 2012, el año antes de que Dumoulin hiciera su debut en el Tour, todas ellas contrarreloj individuales, lo que lo convierte en el último año en presentar más kilómetros ITT que 2027.

En 2027, la etapa CRI más larga, la etapa 7 de Blois a Chambord, todavía tiene solo 38 km, con una segunda contrarreloj alrededor de Toulouse en la etapa 16 con una longitud ligeramente más corta de 33 km; pero con un total de 71 kilómetros contra el cronómetro, es el recorrido más amigable para los especialistas en contrarreloj desde 2013.

Dumoulin no subestima la importancia de este cambio hacia Evenepoel.

“Ahora han cambiado completamente de rumbo, con aproximadamente 70 kilómetros de contrarreloj individuales en total. Eso sin duda me acelera el corazón, y me imagino que le pasará lo mismo a Remco Evenepoel”, dijo Dumoulin.

Continúa sugiriendo que a pesar de la falta de finales en la cima, en realidad puede producir una carrera más emocionante en general, particularmente frente al enorme desafío presentado por el cinco veces ganador Tadej Pogačar y su equipo conquistador UAE Team Emirates-XRG.

“En el último Tour, el resultado se decidió bastante pronto”, dijo Dumoulin. “Creo que los organizadores del Tour están claramente interesados ​​en encontrar alguna manera de mantener bajo control el dominio de los Emiratos Árabes Unidos y Pogačar. Diseñando una ruta que mantenga la competitividad hasta bastante tarde en el Tour. La única manera de vencer a Pogačar es a través de kilómetros de contrarreloj”.

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