El ex profesional dice que la mayor distancia de contrarreloj desde 2013 “me acelera el corazón” y puede ser la única forma de abordar el dominio de los EAU


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El ex campeón mundial de contrarreloj y finalista del podio del Tour de Francia, Tom Dumoulin, cree que el recorrido de 2027 favorece en gran medida a Remco Evenepoel, llegando incluso a afirmar que “la única forma de vencer a Pogačar es a través de kilómetros de contrarreloj”.

hablando con NOSDumoulin describió su reacción ante la ruta 2027 después de que los organizadores ASO la presentaran oficialmente en París el jueves. “Personalmente, creo que es fantástico que comiencen en Gran Bretaña. Yo mismo comencé allí en 2014”, dijo sobre la Gran Départ de 2027.

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