El ex campeón mundial sub-23 diagnosticado con arritmia cardíaca tras un decepcionante comienzo de temporada 2026


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La actual campeona nacional belga femenina de ciclocross de élite, Marion Norbert Riberolle, se ha visto obligada a acortar su temporada tras un diagnóstico de arritmia cardíaca.

La joven de 27 años, nacida en Troyes, Francia, y que representó a Francia hasta que cambió su nacionalidad a belga en 2021, compartió una emotiva publicación en su página de Instagram el sábado, que incluía una imagen de ella sonriendo en su cama de hospital.

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