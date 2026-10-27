El ex campeón mundial sub-23 diagnosticado con arritmia cardíaca tras un decepcionante comienzo de temporada 2026

La actual campeona nacional belga femenina de ciclocross de élite, Marion Norbert Riberolle, se ha visto obligada a acortar su temporada tras un diagnóstico de arritmia cardíaca.

La joven de 27 años, nacida en Troyes, Francia, y que representó a Francia hasta que cambió su nacionalidad a belga en 2021, compartió una emotiva publicación en su página de Instagram el sábado, que incluía una imagen de ella sonriendo en su cama de hospital.

“La vida tenía otros planes para mí y no los vi venir”, publicó Norbert Riberolle. “Semanas llenas de entrenamiento, preparándome para la nueva temporada de ciclocross y creando recuerdos con mis personas favoritas. Estaba muy emocionado por la llegada de la nueva temporada, pero de repente, todo tuvo que detenerse”.

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De acuerdo a Wielerflitsel equipo respondió rápidamente a los problemas de salud del corredor de Crelan-Corendon. Los médicos del equipo ordenaron exámenes médicos después de un comienzo decepcionante de la temporada de ciclocross 2026-2027, en el que terminó octava en Ardooie hace diez días, después de no haber podido terminar la carrera en Dendermonde.

Posteriormente, a Norbert Riberolle le diagnosticaron una arritmia cardíaca, de la que desde entonces fue operada. No se revelaron más complicaciones y se espera que la ex campeona del mundo sub-23, que ganó tres carreras en la temporada 2025-2026, pueda volver a entrenar en las próximas semanas bajo la supervisión del cuerpo médico de su equipo. Aún no se ha fijado una fecha de regreso.

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Norbert Riberolle describió el evento como “una pausa inesperada y mucho que procesar. No es el comienzo de temporada que esperaba, pero ahora mi salud es lo primero”. Continuó concluyendo que “lo estoy tomando día a día y estoy deseando volver a montarme en mi bicicleta”.

El campeón nacional belga consecutivo tiene el honor un tanto único de haber sido campeón nacional de dos naciones diferentes; primero para Francia, en 2020, el mismo año en que logró la gloria en la carrera femenina sub-23 en el Campeonato Mundial de Ciclocross UCI en Dübendorf, Suiza, antes de cambiar su nacionalidad para competir bajo la bandera belga.

También ha corrido en la carretera para el equipo de desarrollo de Fenix-Deceuninck desde 2024, y logró un resultado entre los 20 primeros en el clásico femenino Antwerp Port Epic en 2026, terminando en el puesto 18. En 2025, terminó séptima en Dwars Door het Hageland entre compañías de élite, incluida la ganadora de ese día, Lorena Wiebes de SDWorx-ProTime.

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