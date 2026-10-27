Sprinter es una de las incorporaciones a la reconstrucción del equipo continental chino antes de la quinta temporada

Gleb Syritsa se dirige a Asia como uno de los nuevos fichajes del equipo continental chino Anta-Mentech, mientras el equipo busca sumar experiencia y talento significativos a su plantilla de cara a 2027.

El velocista ruso de 26 años se unió al XDS Astana a mediados de 2022 como aprendiz y desde entonces ha completado cuatro temporadas para el equipo, registrando cinco victorias, incluidas cuatro etapas del Tour de Langkawi, y una victoria en 2026 en la carrera ciclista Bakú-Khankendi Azerbaiyán.

Syritsa es uno de los cuatro nuevos nombres agregados al lado chino Anta-Mentech para 2027. Como informó fieltroA Syritsa se unirá el italiano Luca Colnaghi, un pilar del Bardiani CSF 7 Sabre durante las últimas cinco temporadas. Colnaghi terminó recientemente quinto en la general en la carrera China Xizang Trans-Himalaya, notablemente detrás de Alexander Konychev y Willie Smit de China Anta-Mentech, quienes terminaron segundo y cuarto, respectivamente.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

El velocista francés Pierre Barbier es otra nueva incorporación. El joven de 29 años viajará a Asia con el equipo ciclista de Malasia Terengganu en 2026 después de dos temporadas con Wagner Bazin WB y el consiguiente desplazamiento tras el cierre del equipo. También se unen al equipo el colombiano Jesús David Peña, quien pasó tres temporadas con el Team Jayco-Alula de 2022 a 2024, su compatriota Edison Alejandro Callejas de Roojai Insurance Winspace, y el español Vicent Zaragoza, de 22 años, quien hará su debut profesional en China en 2027.

Anteriormente China Glory, el equipo existe desde 2022 y actualmente es el segundo mejor de los 15 equipos continentales chinos registrados en la UCI, ubicándose en el puesto 47 en la clasificación por equipos, 15 lugares detrás de Li Ning Star, que está presionando para ingresar al top 30, actualmente en el puesto 32. El ambicioso reclutamiento respalda los objetivos del equipo de ascender en la clasificación de la UCI en las próximas temporadas y representa otro paso adelante para la escena de las carreras en China.

te puede gustar



Andrea Bagioli se muda al XDS-Astana en 2027 mientras el equipo kazajo continúa una semana ocupada en el mercado de fichajes



Victor Langellotti se traslada a mitad de temporada de Netcompany-Ineos a XDS-Astana



Netcompany Ineos incorpora a los escaladores Markel Beloki y Harold Tejada mientras Sam Welsford se marcha después de solo una temporada

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.