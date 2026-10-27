Sprinter es una de las incorporaciones a la reconstrucción del equipo continental chino antes de la quinta temporada


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Gleb Syritsa se dirige a Asia como uno de los nuevos fichajes del equipo continental chino Anta-Mentech, mientras el equipo busca sumar experiencia y talento significativos a su plantilla de cara a 2027.

El velocista ruso de 26 años se unió al XDS Astana a mediados de 2022 como aprendiz y desde entonces ha completado cuatro temporadas para el equipo, registrando cinco victorias, incluidas cuatro etapas del Tour de Langkawi, y una victoria en 2026 en la carrera ciclista Bakú-Khankendi Azerbaiyán.

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