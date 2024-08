El español no participará en la Vuelta tras su abandono en el Tour de Francia

El director de la Vuelta a España, Javier Guillén, ha pedido al UAE Team Emirates que incluya a Juan Ayuso en su alineación para la carrera, que comienza en Lisboa el 17 de agosto.

Ayuso no estaba previsto inicialmente para participar en la Vuelta de este año, y no ha competido desde que abandonó el Tour de Francia en la etapa 13 tras dar positivo por COVID-19. Más tarde en el Tour, el director del UAE Team Emirates, Mauro Gianetti, reiteró que Ayuso no estaría incluido en su alineación para la Vuelta, donde Adam Yates y João Almeida están listos para liderar.

“A día de hoy no tenemos confirmación de Ayuso”, dijo Guillén COMO“Los corredores tienen su preparación hecha y no creo que sea fácil sacar a un corredor de un equipo para meter a otro.

“Aun así, como carrera española, pido al equipo que traiga a Ayuso. Pero lo pido con cariño, lo pido cordialmente y lo pido entendiendo las circunstancias. Sin duda, el corredor, la carrera y el país necesitan que Ayuso esté ahí”.

Ayuso estaba a cinco días de cumplir 20 años cuando quedó tercero en la Vuelta 2022, convirtiéndose en el segundo ciclista más joven en terminar en el podio de una Gran Vuelta. Se ubicó cuarto en la general en su regreso a la carrera el año pasado y ganó la Itzulia Basque Country a principios de esta temporada.

Sin embargo, el abandono de Ayuso en su debut en el Tour, sin mencionar las aparentes tensiones con Almeida en el Galibier, ha llevado a especular que podría dejar los Emiratos Árabes Unidos este invierno a pesar de tener contrato hasta 2028. Ayuso correrá para España en la carrera en ruta de los Juegos Olímpicos de París el sábado.

El compañero de equipo de Ayuso, Tadej Pogačar, ya ganador del Giro y el Tour, ha confirmado que no buscará un triplete histórico en Grandes Vueltas en la Vuelta, mientras que Jonas Vinegaard (Visma-Lease a Bike) y el ganador de 2022, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), también se han descartado de la carrera española.

Se espera que el campeón defensor Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) participe en la Vuelta después de que el COVID-19 lo obligara a perderse el Tour, mientras que Guillén expresó su esperanza de que el tres veces campeón Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) también compita después de que un accidente pusiera fin a su participación en el Tour.

“Confío en que Roglič estará ahí”, afirmó Guillén. “Contamos con él, pero está claro que sólo vendrá si está en condiciones de disputar la carrera. Sabemos que Bora traerá un equipo que lo apoyará, mientras que UAE vendrá con serias aspiraciones de ganar, con Adam Yates como uno de los candidatos”.

Guillén también indicó que Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) participará en la Vuelta, y expresó su esperanza de que Ineos pueda alinear tanto a Carlos Rodríguez como a Egan Bernal, aunque el equipo británico aún no lo ha confirmado.

“Soy optimista por cómo acabó (Rodríguez) el Tour y sus declaraciones después”, dijo Guillén.

“Hemos oído que (Wout) van Aert podría venir porque originalmente iba a hacer el Giro y la Vuelta. Pero todavía no tenemos la lista de Visma, así que no lo sabemos. También pensamos que Bernal estará, pero tampoco nos lo ha dicho. Creo que la semana que viene tendremos confirmaciones más sólidas que las que tenemos ahora”.

Sin embargo, Guillén aceptó que era poco probable que Pogačar se dejara influenciar por su decisión de no participar en la Vuelta este año, aunque el esloveno insinuó firmemente durante el Tour que podría regresar a la carrera en 2025. Pogačar quedó tercero en la general en su debut en un Gran Tour en la Vuelta de 2019.

“Creemos que en algún momento tendrá que venir a competir”, dijo Guillén. “Hay muy pocos en el club de ganadores de las tres Grandes Vueltas, obviamente, y supongo que querrá ganarla en algún momento”.