Se pierden 42 puestos de trabajo tras el colapso del distribuidor de Castelli, Chris King y Sportful

Según los informes, el distribuidor de bicicletas con sede en el Reino Unido Saddleback ha entrado en administración, con todos los puestos de trabajo de la empresa en riesgo.

Según un informe de The Business Desk, la empresa “presentó un aviso de intención de nombrar administradores” dos meses después de que Cannondale dejara la empresa para volver a un modelo directo al distribuidor.

Dos fuentes dentro de Saddleback, que fue fundada en 2004, han declarado a My Bike que la empresa ha entrado en administración y, como resultado, todo el personal ha sido despedido.

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El personal recibió la noticia el viernes y The Times informó que, como resultado, 42 personas perderán sus empleos.

The Business Desk informa que la compañía esperaba “acercarse al punto de equilibrio del EBITDA” después de asociarse con Cannondale. Saddleback había sufrido pérdidas antes de impuestos de 1,7 millones de libras y 1,6 millones de libras esterlinas en los dos años anteriores.

La pérdida de Cannondale en marzo es la segunda pérdida importante de la compañía en el año, y ENVE también se fue en febrero después de una asociación de 15 años.

Se dice que la salida de Cannondale tuvo un efecto importante en la empresa, que dejó a Saddleback “expuesto a la infraestructura y al personal que había contratado para respaldar ambas marcas”, según The Business Desk.

Saddleback, que se describe a sí mismo como “el hogar de productos de rendimiento de élite en el Reino Unido”, también había estado distribuyendo otras marcas notables, incluidas Castelli, Chris King, Rudy Project, Sidi y Sportful.