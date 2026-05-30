Se pierden 42 puestos de trabajo tras el colapso del distribuidor de Castelli, Chris King y Sportful

Según los informes, el distribuidor de bicicletas con sede en el Reino Unido Saddleback ha entrado en administración, con todos los puestos de trabajo de la empresa en riesgo.

Según un informe de The Business Desk, la empresa “presentó un aviso de intención de nombrar administradores” dos meses después de que Cannondale dejara la empresa para volver a un modelo directo al distribuidor.