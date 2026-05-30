¿Podría otro modelo Specialized pisarle los talones al nuevo Crux?

Las lenguas de Specialized se movieron esta semana con el lanzamiento de la nueva bicicleta de gravel Crux 5, pero parece que la marca podría tener otra bicicleta nueva en desarrollo.

Una imagen compartida en la página de Instagram del fotógrafo del equipo Red Bull Bora-Hansgrohe, ahora eliminada y vista por primera vez por nuestros amigos de Bikeradar, muestra imágenes de una sesión de contrarreloj del equipo en España, donde una misteriosa máquina negra de carretera estaba colocada en un auto del equipo.

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Los pilotos de Red Bull Bora Hansgrohe se detuvieron frente a un coche del equipo durante el entrenamiento de contrarreloj del equipo.

La horquilla y el tubo del sillín lucen más diferentes en la nueva bicicleta