¿Podría otro modelo Specialized pisarle los talones al nuevo Crux?

Las lenguas de Specialized se movieron esta semana con el lanzamiento de la nueva bicicleta de gravel Crux 5, pero parece que la marca podría tener otra bicicleta nueva en desarrollo.

Una imagen compartida en la página de Instagram del fotógrafo del equipo Red Bull Bora-Hansgrohe, ahora eliminada y vista por primera vez por nuestros amigos de Bikeradar, muestra imágenes de una sesión de contrarreloj del equipo en España, donde una misteriosa máquina negra de carretera estaba colocada en un auto del equipo.

Sólo queda una imagen, pero ¿podría ser este modelo un prototipo de una nueva Tarmac? La actual Tarmac SL8 se lanzó en el Campeonato Mundial de Glasgow en 2023, y los rumores sobre el nuevo SL9 llevan algún tiempo circulando; Esta bicicleta se ve lo suficientemente diferente como para hacernos sospechar que podría ser una bicicleta nueva.

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El nuevo Specialized Crux apuesta por el gravel aerodinámico, con una mejora de 15 vatios, nueva geometría y construcciones más ligeras.

Es difícil ver todo en la imagen, pero la bicicleta en el auto del equipo parece tener una corona de horquilla y un área de tubo de dirección diferentes, más profundos y más anchos, así como un tubo de sillín claramente diferente que tiene un perfil más ajustado alrededor de la rueda trasera.

La bicicleta también tenía instalada lo que parece ser una luz trasera bastante voluminosa, tal vez una unidad de radar/cámara, o una nueva pieza de tecnología de Specialized.

Especializado proporcionado ciclismonoticias con una declaración sobre la máquina de carretera desconocida, diciendo: “Specialized se basa en los comentarios de los atletas profesionales tanto para desarrollar como para probar productos avanzados de preproducción en aplicaciones del mundo real.

“Con esta retroalimentación de alto nivel, algunos de estos elementos de diseño y productos eventualmente aparecerán en futuras ofertas de productos minoristas. A esto lo llamamos Proyecto Negro”.





La horquilla y el tubo del sillín lucen más diferentes en la nueva bicicleta

Los preparativos de la gira están en marcha.

El equipo estaba entrenando contrarreloj en Granada, España. Seguramente preparación de cara a la contrarreloj por equipos de la etapa 1 del Tour de Francia, que se disputa en Barcelona.

Los manillares de contrarreloj de algunos ciclistas del equipo estaban equipados con algún tipo de sensor, posiblemente para medir el CDA en el mundo real o similar. Las ruedas de algunos ciclistas también parecían tener algún tipo de cinta sobre parte del logotipo de Roval, posiblemente relacionado con esta prueba.

Parece plausible que una nueva bicicleta de carretera Specialized esté al menos en desarrollo; Solemos ver muchas bicicletas y equipos nuevos en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes (anteriormente Criterium du Dauphine) antes del Tour.

Ambas carreras se acercan rápidamente; Estaremos atentos a cualquier novedad de Specialized en el período previo y durante el mismo.