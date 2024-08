“No lo voy a entregar a cambio de nada. Nunca le hemos pagado a Remco ni un euro de menos”, afirma Lefevere

Patrick Lefevere elogió a Remco Evenepoel después de su histórica doble medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, pero aceptó que el éxito le costará a él y a Soudal-Quick Step significativamente, y que Evenepoel se merece una importante bonificación doble junto con su doble oro.

El éxito olímpico de Evenepoel, que llegó poco después de su tercer puesto en el Tour de Francia, también aumentará el valor de su contrato y solo continuará con los informes y especulaciones de que equipos rivales como Red Bull-Bora-Hansgrohe o Ineos Grenadiers pueden intentar tentarlo para que abandone Soudal-Quick Step antes del final de su contrato actual.

“Mientras nadie ponga nada concreto sobre mi mesa, él correrá por nosotros”, dijo Lefevere. El Nieuwsbladrepitiendo comentarios de que espera que los directores técnicos de los equipos rivales intenten persuadir a su líder de equipo para que se vaya, pero que Evenepoel tiene contrato hasta fines de 2026.

“Si alguien dice mañana: 'Este es el salario anual, lo duplicaremos y añadiremos un poco más', entonces podría aceptarlo”, El Nieuwsblad según informó.

“Todo depende del piloto. Hace un año o dos dijo que había mucho trabajo por hacer en el equipo, pero no sé en qué aspectos no podemos seguirle el ritmo. No voy a entregarle a cambio de nada. Nunca le hemos pagado a Remco ni un euro de menos, al contrario”.

Evenepoel ganó 50.000 euros por cada medalla de oro del Comité Olímpico Belga, pero las bonificaciones que recibirá de su equipo profesional serán “un múltiplo de esa cantidad”, admitió Lefevere.

“En el equipo siempre hay dos personas que animan desde el principio: Geert Coeman y yo, pero después siempre pensamos: ¿cuánto va a costar esto?”, afirma Lefevere, refiriéndose al director financiero de Soudal-QuickStep.

“La gente piensa que soy un mono en ese sentido, pero no tienen por qué pagarle. ¿Cuánto? Es más que suficiente. Eso es todavía un legado de hace tres años, cuando el señor Ralph Denk puso una propuesta sobre la mesa”.

La oferta del manager del equipo Red Bull-Bora-Hansgrohe obligó a Lefevere a aumentar su oferta de contrato a Evenepoel y añadir bonificaciones importantes.

“Remco hace que sea difícil calcular el presupuesto”, dijo Lefevere a Nieuwsblad, aparentemente riendo, sabiendo que el éxito de Evenepoel puede ser costoso y satisfactorio al mismo tiempo.

“Se lo ha ganado, aunque sigue siendo una pena que nuestros patrocinadores obtengan poco o ningún beneficio de ello”, añadió Lefevered, destacando la limitada publicidad que un equipo o patrocinador puede desarrollar a partir del éxito olímpico debido a la estricta protección de su marca por parte del Comité Olímpico Internacional.

“Esa foto bajo la Torre Eiffel es realmente hermosa. Probablemente tendrá un lugar en mi oficina”.

Lefevere no estaba en París y prefirió ver la carrera en ruta en su casa, en Bélgica. Lo celebró con un aperitivo y luego con el clásico plato belga de tomates rellenos de gambas.

“Evité las multitudes de París. Desde mi sillón se puede seguir todo mucho mejor y se vive más el momento. Vi toda la carrera”, dijo Levefere, elogiando a Evenepoel.

“Cuando atacó lo supe: era 'Ciao!'. Estuvo impresionante en la contrarreloj, así que tendrían que esforzarse para alcanzarlo.

“No es la primera vez que Remco hace cosas únicas. Por la forma en la que se desplazó el sábado, no parecía sentir los adoquines”.

Lefevere ha sugerido que Evenepoel ahora disfrutará de un descanso de las carreras y tal vez participe en el Tour de Gran Bretaña (del 3 al 8 de septiembre) antes de apuntar al Campeonato Mundial de Ruta en Zurich a fines de septiembre.

El director de carrera del Tour de Gran Bretaña, Rod Ellingworth, dijo a My Bike que estarían felices de ver a Evenepoel enfrentarse a Tom Pidcock, pero los organizadores de la carrera por etapas del Belgian Renwi Tour WorldTour (del 27 de agosto al 1 de septiembre) pueden intentar asegurar la presencia de Evenepoel con un pago significativo por su aparición.

Si Evenepoel permanece en Soudal-Quick Step en 2025, Lefevere ha indicado que podría apuntar a Milán-San Remo y al Tour de Flandes antes de volver a apuntar al Tour de Francia.

“Ahora que ha hecho historia de esta manera, tendrá que buscar otros retos. Todavía hay dos Grandes Vueltas que no ha ganado. Ese será el próximo reto”, apuntó Lefevere.

“Remco es un tipo con un hambre insaciable. Una vez que haya descansado, creo que estará en su mejor momento para el Campeonato Mundial de Zúrich. Normalmente, el Tour de Gran Bretaña estaba en su programa, pero tal vez sea el Renewi Tour.

“Todo el mundo habla de entrenamiento, pero me he dado cuenta de que siempre va más rápido después de una Gran Vuelta. Eso significa que necesita competir para estar en su mejor forma”.