Salidas dedicadas para mujeres profesionales, reglas que prohíben la selección entre campos entre los debates de gravel más recientes de cara a 2024

¿Cómo sería otro año de grava sin un poco de controversia sobre cómo domesticar el estilo informal y libre de carreras y hacerlo más convencional? Las controversias anteriores sobre el uso de barras aerodinámicas entre los profesionales se han desvanecido de la mayoría de los debates sobre gravel en estos días, y ahora han sido reemplazadas por preocupaciones sobre las salidas masivas y el drafting.

Life Time, que opera la serie Life Time Grand Prix en los EE. UU., no estaba esperando la siguiente ronda de sparring y ha estado evaluando y ajustando las pautas para sus carreras todoterreno, específicas para campos de élite.

Los organizadores de la rica serie con una bolsa combinada de 300.000 dólares en efectivo planearon tener una discusión esta semana con un puñado de mujeres de élite invitadas para recibir comentarios.

“Con la evolución de nuestro deporte, estamos viendo muchos cambios en la carrera femenina. En particular, veo a los organizadores de carreras y compañeros profesionales de gravel preguntándose cómo podemos conseguir la carrera femenina más pura sin la interferencia de los profesionales o aficionados masculinos. carreras”, dijo la campeona del Unbound 200 de 2021, Lauren De Crescenzo. ciclismonoticias.

“Estuve en una llamada con USA Cycling el verano pasado, discutiendo salidas separadas y el momento de las salidas en el Campeonato Nacional de Gravel de EE. UU. en Gering, Nebraska. Hicieron cumplir bastante bien la regla de no drafting con los árbitros de motos, y creo que es algo que vale la pena explorar en otras carreras de gravel prestigiosas”.

En 2023, Life Time impuso una nueva regla para sus siete carreras, incluida Unbound Gravel 200, que excluía el uso de extensiones de barra entre los competidores en los campos de élite, específicamente por razones de seguridad.

Lo nuevo para 2024 es la nueva regla para abordar el frenesí y las caídas de los inicios masivos. En los eventos del Gran Premio de este año, habrá escenificaciones y despedidas separadas para hombres y mujeres de élite en los siete eventos, ya sea por unos pocos minutos o hasta 30 minutos, como es el caso de este último en Chequamegon MTB 40 en Wisconsin. .

“Mi experiencia compitiendo en el Campeonato Mundial UCI en Italia en 2022 fue única ya que la carrera masculina fue el sábado y la femenina el domingo. No imagino que esto sea posible en todas las carreras de tierra de EE. UU. dado el desafío logístico para los promotores. Sin embargo, creo que hay una manera de avanzar hacia una interferencia mínima o nula por parte de la carrera masculina. Tal vez escalonar el inicio aproximadamente una hora, con los hombres comenzando primero”, agregó De Crescenzo, y dijo que estaba ansiosa por ser parte de una discusión con Life Time.

Miguel Crawford, quien fundó y aún dirige la Grasshopper Adventure Series después de 27 años, dijo que descubrió que el recorrido en sí podría determinar si una salida masiva era segura. El Huffmaster Hopper tuvo un comienzo separado para las mujeres profesionales después de los hombres profesionales, y otros grupos de edad establecieron expulsiones.

“Cada Hopper es un poco diferente según el curso. Si hay una gran subida al principio, nos gusta empezar “en masa”. De esta manera los corredores estamos separados por habilidad y evitamos la superposición de campos”, explicó. Low Gap se lleva a cabo este sábado, y una subida temprana extiende a los corredores desde esa salida masiva.

Todos los Belgian Waffle Rides tienen salidas combinadas, así como SBT GRVL. Leadville Trail 100 MTB instituyó corrales de salida en 2022. Las reglas también varían según los numerosos eventos de la UCI Gravel Series.

El año pasado, Sofía Gómez Villafañe (Especializada), doble ganadora en Leadville Trail 100 MTB y SBT GRVL, dijo que los organizadores de la carrera debían tener claras las expectativas de salidas separadas o no.

“¿Qué están tratando de lograr con un comienzo separado? ¿Quieren que una mujer tenga la capacidad de competir entre sí durante la primera “cantidad x” de tiempo sin tener nada de ese caos inicial, y luego los grupos comienzan a mezclarse y es un juego limpio? ¿O buscan que la carrera femenina no se vea afectada en absoluto por personas que no están en sus categorías? ¿Esa separación de cinco minutos es suficiente o no?

Otro tema que nos ocupa es la redacción, que aparentemente es el tema principal de una llamada de Life Time con varias de las mujeres más importantes de la serie. No se sabía si la discusión conduciría a cambios en las reglas esta temporada y luego a formas de hacer cumplir esas reglas.

“Veremos si toman nuestros pensamientos (y los ponen) en acción. Es una calle de doble sentido”, dijo la ganadora femenina del Life Time Grand Prix 2023. ciclismonoticias. Al igual que De Crescenzo, planeaba participar en la discusión con Life Time esta semana.

Dijo que las reglas se aplicarían para que las mujeres no seleccionen a los hombres, pero también para los hombres, profesionales o aficionados, que no seleccionen detrás de las mujeres profesionales, “nadie para seleccionar a nadie más que no esté en esa categoría”.

“Es un punto complicado cuando llegas a Unbound. Seguro que es un campo lleno de cosas. ¿Podemos realmente enviar a las mujeres a recorrer 205 millas sin que los hombres los recluten? El año pasado nos dijeron que íbamos a tener esta ‘experiencia’ en (Unbound). Y todo estaba exagerado. El campo profesional femenino tendría la capacidad de tener nuestra propia carrera que realmente no se vería afectada por los profesionales masculinos o amateurs. Luego, 90 minutos después, volvemos a donde estábamos el año anterior. Me sentí realmente decepcionado. Creo que nosotras (las mujeres profesionales) merecemos tener la misma experiencia de carrera que los muchachos”.

El año pasado fue en un Unbound Gravel 200 muy embarrado donde Carolin Schiff hizo su movimiento ganador con 60 millas para el final de un pequeño grupo de mujeres profesionales líderes, que incluía a Sofía Gómez Villafañe (Especializada) y Alexis Skarda (Santa Cruz). Cuando Schiff despegó, no fue un ataque en solitario, sino que agarró la rueda trasera de Ivar Slik del campo profesional masculino y aceleró. Y muchas de las mujeres en la persecución cabalgaron hasta la meta entre grupos de hombres.

Villafañe admitió que muchos de sus comentarios abiertos en el pasado me habían ‘mordido en el trasero’, pero quería usar “la plataforma que tengo para ayudar a las mujeres a progresar y conseguir la carrera que creo que merecemos, tener las mismas experiencia de carrera que ellos pueden tener”.