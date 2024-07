“No es mi intención forzar la participación porque no quiero correr en un lugar donde no me aprecian”, dice el campeón nacional esloveno

La saga en torno al desaire a Urška Žigart del equipo olímpico esloveno de ciclismo en ruta para París 2024 ha continuado, con el agente Alex Carera declarando que el seleccionador nacional “ha dañado al ciclismo” al no elegir a su mejor ciclista.

Žigart es campeona de Eslovenia en contrarreloj y en ruta (ganó esta última con una diferencia de más de diez minutos) y además es la ciclista mejor clasificada. Sin embargo, fue excluida del equipo de dos ciclistas en favor de Eugenia Bujak y Urška Pintar, una decisión que dejó a su prometido Tadej Pogačar “muy destrozado” y “sin palabras”.

Carera, agente de ambos corredores, publicó su comunicado el martes, un día después de que Žigart no fuera anunciado en el equipo, acusando al técnico esloveno de hacer su selección basándose en “criterios poco profesionales”.

“La escuela de ciclismo eslovena es una de las mejores del mundo y cuenta con muchos campeones. Lamentablemente, ayer mismo comprendimos por qué el ciclismo femenino en Eslovenia no está a ese nivel”, se puede leer en una publicación en las redes sociales de AEJ AllSports de Carera.

“Urška es el mejor atleta, campeón en ruta y contrarreloj, pero el entrenador lo eligió con un criterio poco profesional. ¿Por qué? Mejor preguntárselo a él, pero no estoy seguro de que pueda dar una respuesta.

“Lo siento por los aficionados eslovenos, porque en los próximos Juegos Olímpicos no podrán animar a los mejores deportistas. El entrenador ha perjudicado al ciclismo y al comité olímpico por intereses personales. Es inaceptable”.

El seleccionador Gorazd Penko respondió a la pregunta en la televisión eslovena, según informó RTV SLOjustificando su decisión de dejar fuera a la ciclista de Liv AlUla Jayco porque Žigart “nunca ha estado entre los 30 mejores ciclistas en una carrera de un día” en el máximo nivel. Sin embargo, eso es algo que sí logró en La Course by Le Tour de France en 2018, cuando quedó en el puesto 27.

Penko defendió las selecciones de Pintar y Bujak debido a los resultados de la primera en 2023, cuando venció a Žigart para obtener el título nacional de ruta y obtuvo una clasificación más alta mientras corría para BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo, el equipo donde Penko es DS.

“Voy a enumerar razones puramente objetivas: el año pasado se otorgó una cuota a las federaciones nacionales de ciclismo y Urška Pintar obtuvo el mayor número de puntos, además ocupó el primer puesto en el ranking internacional”, dijo Penko.

“Aunque sabemos que compite con un club que no tiene muchas oportunidades de carreras y muchos recursos”.

Bujak tuvo un gran desempeño en el Campeonato Mundial de Glasgow en 2023, logrando el puesto 12 en la contrarreloj ganada por Chloe Dygert (EE. UU.), lo que fue suficiente para asegurar su lugar por delante de Žigart, a quien elogió como escaladora pero no calificó como corredora de un día.

“Si analizamos la selección en profundidad, Urška Žigart nunca ha estado entre los 30 mejores ciclistas en una carrera de un día en un campeonato del mundo o en una carrera de un día del WorldTour”, afirmó. “Sin embargo, su calidad en las subidas más largas es indiscutible, aquí tiene una calidad innegable”.

Mientras que Pogačar compartió la publicación de Carera con las simples palabras “Tan cierto, tan cierto” en su Instagram, Žigart compartió un mensaje más largo indicando que no está tratando de ingresar al equipo, solo quiere expresar su desacuerdo con la decisión.

“No esperaba que esto llegara a tal punto. Hace tiempo que asumí la decisión. No es mi intención forzar la participación en absoluto. Sobre todo porque no creo que quiera competir en un lugar donde no me valoren y estar con gente que solo me menosprecia”, dijo Žigart.

“Pero se me permite expresar mi desacuerdo con el hecho de haber quedado fuera de la selección y señalar la inexistencia de criterios objetivos reales en el proceso de selección”.

Žigart se encuentra actualmente compitiendo en el Giro de Italia Femenino, en el que, según dijo, está concentrada por completo, junto con el equipo con Mavi García en sexto lugar en la general durante la cuarta etapa.