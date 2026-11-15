“Este es el invierno ideal para saltarlo”, dice el entrenador todoterreno holandés Gerben De Knegt


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Todavía hay una sensación de misterio en torno a la temporada de ciclocross de Mathieu van der Poel, y el seleccionador holandés dice que todavía no sabe si la estrella competirá este invierno y que el padre de Van der Poel tampoco.

Van der Poel ha sido una fuerza dominante en el ciclocross a lo largo de su carrera, ganando ocho títulos mundiales, pero aún no se ha comprometido a regresar a la disciplina este invierno.

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