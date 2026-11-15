“Este es el invierno ideal para saltarlo”, dice el entrenador todoterreno holandés Gerben De Knegt

Todavía hay una sensación de misterio en torno a la temporada de ciclocross de Mathieu van der Poel, y el seleccionador holandés dice que todavía no sabe si la estrella competirá este invierno y que el padre de Van der Poel tampoco.

Van der Poel ha sido una fuerza dominante en el ciclocross a lo largo de su carrera, ganando ocho títulos mundiales, pero aún no se ha comprometido a regresar a la disciplina este invierno.

Está previsto que se convierta en padre en enero, lo que claramente es un factor, y aunque aún no ha descartado competir, no ha confirmado ningún plan hasta el momento, ya que la serie de la Copa del Mundo comenzará dentro de dos semanas.

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“Yo también tengo curiosidad”, dijo esta semana el entrenador nacional de ciclocross y mountain bike de Van der Poel, Gerben de Knegt, en el podcast Live Slow Ride Fast de sus compatriotas holandeses Laurens ten Dam y Stefan Bolt.

“Incluso le pregunté a Adrie (el padre de Van der Poel), pero él tampoco lo sabe”.

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Bolt, viendo el lado divertido, intervino: “Adrie está tan a oscuras como el resto de nosotros. Es bastante divertido, de verdad. La gente entrevista a Adrie como si tuviera una visión especial de la vida de Mathieu”.

De Knegt también destacó la inminente paternidad de Van der Poel, que se producirá a mitad de temporada, en el mismo mes que el Campeonato del Mundo, que tendrá lugar a finales de enero.

“Por supuesto, está el aspecto familiar, cuando se trata de la idea de no hacer ningún cruce este invierno. Bueno, dado que será padre alrededor de enero, este es en realidad el invierno ideal para saltarlo”, dijo De Knegt.

En cuanto a la posibilidad de participar sólo en el Campeonato Mundial, dijo: “Lo he hablado muchas veces con él en el pasado. Pero en realidad no es una opción. Siempre hemos preferido hacer más carreras”.

El propio Van der Poel ha insinuado en el pasado que podría saltarse por completo el ciclocross durante un invierno.

Después de conseguir su octavo título mundial en febrero a principios de este año, dijo: “Tal vez no sea una mala idea saltarse un invierno porque estar aquí es siempre el primer pico de mi temporada, no sólo físicamente, sino también mentalmente”.

“Este es un día en el que quiero estar en plena forma, el 90% no es suficiente o no sería suficiente para estar aquí en la línea de salida”.

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