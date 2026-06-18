El campeón del mundo debutará el miércoles en una carrera por etapas de larga data contra jugadores como Roglič y Van der Poel.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) correrá por última vez antes de perseguir un quinto maillot amarillo del Tour de Francia en el Tour de Suiza esta semana.

Hacer su debut en la carrera por etapas suiza de larga data es otro ejemplo de cómo Pogačar persigue más carreras que aún no ha ganado, mientras continúa dominando casi por completo el calendario WorldTour.

Después de ver a su lugarteniente en el Tour, Isaac del Toro, obtener una victoria asegurada en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Pogačar será el gran favorito para hacer lo mismo durante cinco días de carreras desde Sondrio, Italia, hasta Villars-sur-Ollon.

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“El entrenamiento ha ido muy bien, tanto individualmente como en equipo, y llego al Tour de Suiza sintiéndome fuerte y motivado. Es la primera vez que corro aquí, lo que lo hace aún más emocionante”, dijo Pogačar en el sitio web de los Emiratos Árabes Unidos, después de haber estado entrenando principalmente en Sierra Nevada en España desde que ganó el Tour de Romandía.

“Hemos realizado un buen bloque de entrenamiento en altitud durante las últimas semanas, y después de ver a nuestros compañeros de equipo competir y hacerlo bien en otras carreras, no podemos esperar para ponernos nuestros números de carrera y poner ese trabajo en acción”.

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En la lucha por la general se enfrentarán al campeón del mundo jugadores como su compatriota esloveno Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), el dúo victorioso de Bahrein, Antonio Tiberi y Lenny Martinez, y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

Es una ruta alternativa a la tomada por su principal rival, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), quien dominó el Giro de Italia como su última carrera previa al Tour, y por Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quien optó por un bloque masivo de entrenamiento en lugar de agregar más días de carrera.

Sus rivales no esperan que esto suponga una gran diferencia en el estatus de favorito que Pogačar ha mantenido en la mayor parte de las últimas ediciones del Tour. Incluso con largos períodos fuera de la carrera, Pogačar siempre comienza a funcionar, con tres de las cuatro etapas en ruta y la contrarreloj en Suiza que parecen oportunidades potenciales de victoria en el papel.

Cuando se le preguntó si Pogačar se había equivocado al cambiar la fórmula que utilizó la temporada pasada antes del Tour, el compañero de equipo de Vingegaard, Wout van Aert, dijo: “Con suerte, para nosotros eso es cierto”.

“Pero creo que Tadej es, con diferencia, el tipo que conozco, que es el mejor en prepararse a través del entrenamiento. Si ves lo bueno que es en los clásicos sin apenas competir, sí, creo que saben lo que hacen”.

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Pero ¿por qué ha hecho el cambio? Una vez más, su equipo quiere mantenerlo motivado, sabiendo que su forma nunca será un signo de interrogación. El director y director ejecutivo del equipo UAE-Team Emirates-XRG, Mauro Gianetti, arrojó más luz sobre la toma de decisiones en febrero.

“Es un visionario. Quiere ganar. Pero también quiere descubrir algo. Por ejemplo, este año cambió el programa, haciendo las Clásicas, el Tour de Romandía y luego el Tour de Suiza”, dijo Gianetti. ciclismonoticias.

“Nunca ha hecho eso antes y quiere aceptar el desafío de ver algo diferente, y no cada año repetir lo mismo, por supuesto. Ahora, el objetivo principal sigue siendo el Tour de Francia, pero en torno a esto, cambiar e intentar hacer algo diferente es lo más importante”.