El campeón del mundo debutará el miércoles en una carrera por etapas de larga data contra jugadores como Roglič y Van der Poel.

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) correrá por última vez antes de perseguir un quinto maillot amarillo del Tour de Francia en el Tour de Suiza esta semana.

Hacer su debut en la carrera por etapas suiza de larga data es otro ejemplo de cómo Pogačar persigue más carreras que aún no ha ganado, mientras continúa dominando casi por completo el calendario WorldTour.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: