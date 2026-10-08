“El desarrollo de jóvenes talentos sigue siendo parte de nuestro compromiso con el ciclismo femenino”, insiste el jefe del equipo

El UAE Team L'IMAD cerrará su equipo de desarrollo a finales de 2026, anunciaron el lunes, pero prometieron continuar apoyando a los corredores hasta 2027.

El equipo de desarrollo de los EAU se creó en 2023 como un equipo continental femenino y ha visto pasar por sus filas a ciclistas como Paula Blasi, Lara Gillespie y Linda Zanetti, todas ellas ahora ciclistas de éxito del WorldTour.

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