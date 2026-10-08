“El desarrollo de jóvenes talentos sigue siendo parte de nuestro compromiso con el ciclismo femenino”, insiste el jefe del equipo

El UAE Team L'IMAD cerrará su equipo de desarrollo a finales de 2026, anunciaron el lunes, pero prometieron continuar apoyando a los corredores hasta 2027.

El equipo de desarrollo de los EAU se creó en 2023 como un equipo continental femenino y ha visto pasar por sus filas a ciclistas como Paula Blasi, Lara Gillespie y Linda Zanetti, todas ellas ahora ciclistas de éxito del WorldTour.

Sin embargo, a pesar de obtener múltiples victorias en 2026, el programa de desarrollo separado pronto se cerrará y el equipo integrará su misión de desarrollo en el equipo WorldTour. Este año, el equipo de desarrollo de los EAU tiene 11 ciclistas en su plantilla, aunque solo una, Abigail Miller, tenía oficialmente un contrato para 2027.

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“El equipo UAE L'IMAD ha confirmado que el equipo de desarrollo de los UAE no continuará como un equipo continental femenino UCI separado para la temporada 2027. Tras una revisión de su organización deportiva, el equipo está cambiando la forma en que apoya el desarrollo de las ciclistas jóvenes”, se lee en un comunicado del equipo.

“Dentro de su estructura WorldTour, el UAE Team L'IMAD continuará desarrollando corredores jóvenes que estén listos para dar ese paso. Tendrán la oportunidad de aprender junto a compañeros de equipo experimentados, con su progresión guiada por la preparación individual y las oportunidades de carrera adecuadas para su desarrollo”.

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El comunicado también afirma que los corredores actuales seguirán contando con el apoyo del equipo en 2027 “con un apoyo adaptado a sus necesidades individuales y etapa de desarrollo”, y agrega que “la prioridad es ayudar a cada atleta a continuar progresando en su carrera”.

Sin embargo, con 11 corredores en el equipo este año, no está claro cómo será ese apoyo: no todos pueden ascender al equipo WorldTour, por lo que la mayoría de los corredores tendrán que encontrar un nuevo equipo si desean continuar compitiendo en la carretera en 2027, incluso con el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos.

El panorama de los equipos de desarrollo femenino

Si bien casi todos los equipos WorldTour masculinos tienen ahora escuadrones de desarrollo sub23, sigue siendo un concepto poco común en el ciclismo femenino, donde no existe un circuito de carreras exclusivo para sub23. En 2026, AG Insurance-Soudal, Canyon-SRAM, Liv AlUla Jayco, UAE y Fenix-Premier Tech tienen equipos de desarrollo, pero esa lista se reducirá a solo cuatro en 2027.

Si bien muchos equipos optan por integrar sus esfuerzos de desarrollo dentro de su equipo principal WorldTour, o asociándose con un equipo continental existente, el beneficio de tener un equipo de desarrollo específico es que les brinda a los equipos muchos más lugares en la lista para corredores jóvenes y la capacidad de ejecutar un programa dual.

A pesar de perder esos lugares adicionales y, por lo tanto, de reducir inevitablemente el alcance de su programa de desarrollo, los Emiratos Árabes Unidos afirmaron que ayudar a los corredores a progresar sigue siendo una parte fundamental del espíritu del equipo.

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“Estamos orgullosos de lo que nuestro equipo de desarrollo ha logrado y agradecidos con todos los que han contribuido. Nuestra prioridad ahora es apoyar a nuestros ciclistas a través de este cambio y ayudarlos a continuar progresando”, dijo la presidenta del equipo, Melissa Moncada.

“El desarrollo de talentos jóvenes sigue siendo parte de nuestro compromiso con el ciclismo femenino. Queremos que cada joven corredora de nuestro equipo WorldTour tenga el tiempo, la orientación y las oportunidades que necesita para crecer”.

Tiempos turbulentos en el UAE Team L'IMAD

El cierre del equipo de desarrollo de los EAU no sólo es una noticia desafortunada para su plantilla actual y el circuito de desarrollo femenino en general, sino que también es otro gran cambio en lo que ha sido un verano turbulento para el equipo L'IMAD de los EAU.

La esperada salida de la ganadora de La Vuelta Femenina, Paula Blasi, un año antes de que finalice su contrato (casualmente, una corredora que surgió a través de su equipo de desarrollo) ha sido una fuente de fricción en el equipo, dentro y fuera de la bicicleta.

Están atravesando una importante reestructuración administrativa, con la directora ejecutiva del equipo, Yana Seel, saliendo del equipo en agosto y aún no hay un reemplazo permanente en el puesto. La DS senior Cherie Pridham fue promocionada como una posible sucesora, pero la británica también dejará el equipo por Human Powered Health, junto con muchos otros directores deportivos; más de la mitad de la alineación actual de DS se marchará a finales de 2026.

Patrocinado por un fondo soberano de los EAU y ampliamente conocido por tener uno de los mayores presupuestos del pelotón femenino, el dinero no parece ser el problema en el equipo L'IMAD de los EAU, sino más bien preguntas y preocupaciones sobre la gestión y la estabilidad entre bastidores.

A nivel WorldTour, el equipo ha realizado dos nuevos fichajes para 2027 hasta ahora: Pfeiffer Georgi de Picnic PostNL y Lily Williams de Human Powered Health, y seguirá teniendo ciclistas como Elisa Longo Borghini y Mavi García en sus libros la próxima temporada, por lo que no hay dudas sobre su supervivencia o fuerza, solo la forma y el futuro de la dirección detrás del equipo.