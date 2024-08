Ingeniero de rendimiento expresa frustración con la estructura de gestión tras la salida de Brailsford

Dan Bigham ha confirmado que renunciará a su cargo en Ineos Grenadiers después de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde compite por Gran Bretaña en la persecución por equipos.

El ex poseedor del récord de la hora expresó su frustración con la estructura de gestión del equipo a medida que se acercaba a su salida y dijo que “está claro como el día que el equipo debería estar haciendo las cosas mucho mejor”.

Bigham se incorporó a Ineos como ingeniero de rendimiento en 2022, tras haber trabajado anteriormente como aerodinámico en Fórmula 1 y haber sido consultor para la federación de ciclismo danesa y Jumbo-Visma. Durante su tiempo en Ineos, Bigham ostentó brevemente el récord de la hora y ayudó a guiar a Filippo Ganna a batir esa marca más adelante en 2022.

Hablando con el Telégrafo Antes de su participación en los Juegos Olímpicos de París, Bigham anunció su inminente salida de Ineos, expresando críticas al enfoque del equipo y cuestionando su estructura de gestión tras la salida de Dave Brailsford.

Brailsford renunció formalmente a su cargo de director del equipo de ciclismo el invierno pasado, tras haber pasado a ocupar un puesto que abarcaba los distintos intereses deportivos de Ineos. Rod Ellingworth dejó el cargo de subdirector del equipo a finales del año pasado, y Scott Drawer asumió el cargo de director de rendimiento del equipo como parte de importantes cambios en la alta dirección.

“No es para nada una cuestión de Scott contra mí”, dijo Bigham sobre su decisión de abandonar Ineos.

“Se trata más bien de cómo veo el rendimiento. La forma en que quiero lograr el rendimiento no está particularmente alineada con la forma en que Ineos quería hacerlo. Quería más autonomía, más capacidad para poner en práctica mis ideas. Y realmente no estaba obteniendo eso en Ineos.

“Siento que estamos dejando pasar muchas actuaciones y eso me frustra porque está claro que deberíamos estar haciendo las cosas mucho mejor. Seamos honestos, Ineos no está donde quiere estar, no está donde necesita estar y la diferencia no es pequeña”.

Como jinete, Bigham ganó un título mundial de persecución por equipos con Gran Bretaña en 2022 y se adjudicó la corona europea de persecución individual a principios de este año mientras se preparaba para los Juegos Olímpicos.

Al unirse al personal de Ineos en 2022, a Bigham se le había prometido apoyo para sus propias ambiciones olímpicas, pero dijo que eso en última instancia equivalía a tres meses de licencia sin goce de sueldo.

“Siempre dijeron que me apoyarían para los Juegos Olímpicos y llegó febrero y les dije: 'Chicos, he estado llamando a la puerta. ¿Cuál es el apoyo?'”, dijo Bigham.

“(Finalmente) Scott regresó y dijo: 'Nuestra oferta es que puedes tomarte tres meses de licencia sin goce de sueldo desde mayo hasta los Juegos', lo que, supongo, estuvo bien en cierto modo, me puso en una APA de UK Sport y podría decir que soy un atleta profesional, lo cual es una buena casilla para marcar.

“Pero al mismo tiempo no sentí un gran apoyo. Y con todo lo demás acumulándose como frustración dentro del equipo, sentí que si esa era la forma en que querían abordarlo, entonces con todo lo demás, mis frustraciones, presentaría mi renuncia”.

Bigham agregó que trabajaría una semana más con Ineos después de los Juegos Olímpicos “para hacer un pequeño traspaso de mando”, pero no divulgó cuál será su próximo papel en el ciclismo.

Descartó la idea de que la inversión de Ineos en otros deportes, especialmente su participación en el Manchester United, haya sido una distracción de su participación en el ciclismo.

Aunque la participación de Brailsford con el equipo ciclista se había reducido significativamente cuando se unió al equipo por primera vez, Bigham sugirió que a Ineos le faltaba una figura destacada.

“Dave tenía una visión muy clara y una forma de llevarla a la práctica y un plan en su cabeza. Tal vez, hasta cierto punto, eso ha faltado”, dijo Bigham.

“Sabemos lo que se necesita para ganar, pero ¿cómo se llega allí? ¿Cuáles son los procesos? Eso es lo que falta claridad. Eso es lo que también me frustra porque siento que tengo una idea muy clara de la ecuación de energía externa, la resistencia y hacia dónde debemos ir y no nos comprometimos con algunas de las cosas que sentí que podrían generar un rendimiento bastante significativo”.

La salida de Bigham y las fuertes críticas públicas serán otro golpe para Ineos, cuya reputación ha disminuido en las últimas temporadas.

El equipo británico ganó el Tour de Francia siete veces en ocho años entre 2012 y 2019, pero se ha visto superado por equipos como Visma-Lease a Bike y UAE Team Emirates. El mejor clasificado del Ineos en el Tour de Francia de este año fue Carlos Rodríguez, que quedó séptimo.

Cuando Jhonathan Narváez confirmó el jueves su inminente salida del Ineos, describió con franqueza a su nuevo equipo, el UAE Team Emirates, como “el mejor equipo del mundo”.

Mientras tanto, un portavoz de Ineos defendió el apoyo del equipo a las ambiciones olímpicas de Bigham: “Estamos muy orgullosos del apoyo que le hemos brindado a Dan, el acceso que le hemos proporcionado a nuestra red de rendimiento y la libertad, el tiempo y el estímulo que le hemos brindado para perseguir una serie de sus objetivos deportivos personales.

“Nuestro equipo de apoyo al rendimiento es de primera clase y, aunque extrañaremos a Dan, la fortaleza y la profundidad que tenemos en esa área a través de una cantidad de individuos talentosos significa que nuestro programa no debería verse afectado”.