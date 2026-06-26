Decathlon CMA CGM ha retrasado el nombramiento de su alineación del Tour de Francia, pero confirmó que el líder del equipo Paul Seixas se ha recuperado de su reciente accidente y participará.
De acuerdo a L'EquipeSeixas se sometió el martes a una resonancia magnética para descartar posibles consecuencias de su caída en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.
El supertalento francés de 19 años ha estado entrenando recientemente en altitud en Les Arcs, en los Alpes franceses, y el equipo publicó un vídeo en las redes sociales. Se podía ver a Seixas con vendajes en ambos antebrazos y, según los informes, había estado entrenando en el interior antes de viajar a los Alpes con tres compañeros de equipo.
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“Preferimos retrasar el anuncio de la selección del equipo debido a incertidumbres sobre algunos corredores, pero Paul estará en el Tour”, dijo una fuente del equipo al AFP agencia de noticias.
De acuerdo a El equipo, Decathlon está preocupado por Daan Hoole. El rouleur y contrarreloj holandés sería un miembro importante de Seixas, pero se retiró del campeonato nacional holandés de contrarreloj.
Seixas, Aurélien Paret-Peintre y Nicolas Prodhomme debían hablar en el momento del anuncio del equipo, pero ahora seguirán entrenando en los Alpes.
Seixas, considerado un futuro ganador del Tour, no participará en el campeonato nacional de Francia este fin de semana en el noroeste de Francia.
Seixas y sus compañeros de Decathlon viajarán a Barcelona para la Gran Salida del Tour de Francia a principios de la próxima semana. El Tour comienza con una contrarreloj por equipos el sábado 4 de julio.
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