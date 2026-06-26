Decathlon CMA CGM no está seguro en la lista final debido a una enfermedad, pero Seixas se ha recuperado de un accidente reciente

Decathlon CMA CGM ha retrasado el nombramiento de su alineación del Tour de Francia, pero confirmó que el líder del equipo Paul Seixas se ha recuperado de su reciente accidente y participará.

De acuerdo a L'EquipeSeixas se sometió el martes a una resonancia magnética para descartar posibles consecuencias de su caída en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes.

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