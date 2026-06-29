El cartel incluye a Isaac del Toro, Adam Yates y Tim Wellens sin grandes sorpresas pero con mucha fuerza.

El UAE Team Emirates-XRG ha confirmado el equipo que apoyará a Tadej Pogačar en el Tour de Francia mientras busca igualar un récord por quinta victoria con el maillot amarillo.

No hubo grandes sorpresas en la alineación del equipo de los EAU, como se confirmó el lunes, pero una vez más el equipo ha reunido un grupo extremadamente fuerte para apoyar a Pogačar, incluidos ex podios del Grand Tour y caballos de batalla para las etapas más planas y la contrarreloj.

Para las montañas, Pogačar puede confiar en el talentoso prodigio mexicano Isaac del Toro, así como en el veterano del Gran Tour y teniente Adam Yates. Brandon McNulty también regresa para su tercer Tour después de perderse la selección el año pasado.

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En términos de potencia, que será especialmente importante para la contrarreloj por equipos inaugural, los Emiratos Árabes Unidos cuentan con el fuerte dúo belga formado por Tim Wellens y Florian Vermeersch, el recién nombrado campeón alemán de contrarreloj Nils Politt y el discreto pero importante Felix Großschartner, en su duodécimo Gran Vuelta.

Pogačar elogió la fuerza del equipo que los Emiratos Árabes Unidos han formado mientras intenta ganar un tercer Tour consecutivo y el quinto de su carrera.

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“Me siento bien, tengo muchas ganas de correr y sé que tendré un grupo fantástico de compañeros de equipo y personal a mi alrededor”, dijo. “Tenemos mucha confianza el uno en el otro y hemos acumulado mucha experiencia juntos a lo largo de los años.

“Habrá rivales fuertes, etapas difíciles y muchos otros momentos impredecibles, pero estamos dispuestos a darlo todo”.

En términos de experiencia. Del Toro es el único debutante en el Tour, pero este será su tercer Gran Tour después de casi ganar el Giro de Italia el año pasado. Se espera que el mexicano, un fuerte contendiente, trabaje principalmente para apoyar a Pogačar, pero también es capaz de lograr un buen resultado individual.

En cuanto a las ausencias, el anuncio del lunes confirmó que João Almeida no estará en acción, perdiéndose su segundo Gran Tour del año mientras lidia con una misteriosa falta de forma.

Marc Soler sigue lesionado y Jhonatan Narváez corrió el Giro en lugar del Tour, mientras que no hubo plaza para Pavel Sivakov ni Mikkel Bjerg.

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Esto significa que la alineación para 2026 es bastante diferente a la del equipo que se unió a Pogačar en Francia en 2025, con Politt, Yates y Wellens como únicos denominadores comunes.

Ever Tour es importante para Pogačar y los Emiratos Árabes Unidos, pero la edición de este año tiene un significado adicional, ya que tiene la oportunidad de ganar un quinto título del Tour y unirse al pequeño club de cinco veces ganadores que actualmente incluye a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.

Como preparación, Pogačar ganó el Tour de Romandía en el Tour de Suiza en los últimos meses, sumándose a sus cuatro victorias en Clásicos de la primavera, incluida su primera victoria Milán-San Remo.

“El Tour de Francia es siempre el mayor reto de la temporada y también la carrera que más nos motiva”, afirmó. “Cada año llegas al principio sabiendo que cualquier cosa puede pasar en tres semanas, y eso es lo que lo hace tan especial”.

La mayoría de los compañeros de Pogačar han estado entrenando en altura para prepararse para el Tour, pero el esloveno tuvo que reorganizar sus planes para pasar tiempo en casa después de que su compañero Urška Žigart sufriera una lesión en el Tour de Suiza. Aún se espera que llegue a Barcelona el martes.

“Nos hemos preparado muy bien como equipo, todos han trabajado increíblemente duro y ahora estamos emocionados de empezar finalmente en Barcelona”, dijo.

“Es un privilegio vestir estos colores en el Tour de Francia y haremos todo lo posible para que nosotros, el equipo y los aficionados nos sintamos orgullosos”.

Equipo de los Emiratos Árabes Unidos Emirates-XRG para el Tour de Francia 2026