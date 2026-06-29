El cartel incluye a Isaac del Toro, Adam Yates y Tim Wellens sin grandes sorpresas pero con mucha fuerza.

El UAE Team Emirates-XRG ha confirmado el equipo que apoyará a Tadej Pogačar en el Tour de Francia mientras busca igualar un récord por quinta victoria con el maillot amarillo.

No hubo grandes sorpresas en la alineación del equipo de los EAU, como se confirmó el lunes, pero una vez más el equipo ha reunido un grupo extremadamente fuerte para apoyar a Pogačar, incluidos ex podios del Grand Tour y caballos de batalla para las etapas más planas y la contrarreloj.

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