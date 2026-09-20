Martin terminó recientemente 11° en la Vuelta a España

Lotto-Intermarché ha continuado su juerga de compras de fichajes añadiendo al francés Guillaume Martin a su plantilla de 2027.

Martin se convirtió en profesional con Wanty-Groupe Gobert, que se fusionó con Lotto al final de la temporada pasada, y pasó cuatro temporadas con ellos entre 2016 y 2019, por lo que su alejamiento de Groupama-FDJ United con un contrato de un año es una especie de regreso a casa para el jugador de 33 años.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: