Martin terminó recientemente 11° en la Vuelta a España

Lotto-Intermarché ha continuado su juerga de compras de fichajes añadiendo al francés Guillaume Martin a su plantilla de 2027.

Martin se convirtió en profesional con Wanty-Groupe Gobert, que se fusionó con Lotto al final de la temporada pasada, y pasó cuatro temporadas con ellos entre 2016 y 2019, por lo que su alejamiento de Groupama-FDJ United con un contrato de un año es una especie de regreso a casa para el jugador de 33 años.

Con sólo 11 victorias a su nombre, y ninguna a nivel WorldTour, Martin nunca ha sido un ganador en serie, y tanto él como su nuevo equipo son conscientes de ello, ya que su papel es en parte guiar a un equipo joven. Sin embargo, también tendrá posibilidades de perseguir sus propias victorias en la selección belga.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“Desde nuestra primera etapa juntos, ha adquirido una enorme experiencia al más alto nivel; esa experiencia es extremadamente valiosa en nuestro joven equipo”, afirmó el director general del equipo, Jean-François Bourlart.

“Guillaume volvió a demostrar en la reciente Vuelta que todavía puede rendir a un nivel muy alto. Queremos darle la libertad de buscar buenos resultados propios. Esa combinación lo convierte en una incorporación muy valiosa para nuestro equipo”.

te puede gustar



El drama de las transferencias de 2027 se intensifica cuando, según se informa, el campeón del Grand Tour, Primoz Roglič, cambia sus ojos a Lotto-Intermarché para la próxima temporada



El principal prospecto belga, Jarno Widar, acuerda una extensión de contrato con Lotto-Intermarché antes del debut en el Gran Tour



El destacado velocista y especialista en clásicas Arnaud De Lie confirma su contrato con Tudor hasta finales de 2030

Martin, un escalador talentoso, fue brevemente la respuesta a la eterna pregunta de dónde vendría el próximo Gran Tour de Francia, pero no pudo continuar. Sin embargo, su palmarés en el Grand Tour es algo que muchos envidiarían. Tiene dos top 10 en la general en el Tour de Francia en 2021 y 2023, y también terminó 11.º, 12.º y 13.º en la general en el Gran Tour de su casa. En 2020 ganó la clasificación de montaña en la Vuelta a España, fue noveno en la general el año siguiente y apenas la semana pasada consiguió el 11.º puesto en la general.

“Es posible que haya pasado un poco desapercibido en los últimos dos años. Todavía creo que tengo lo necesario para luchar por terminar entre los diez primeros en un Gran Tour”, dijo Martin en un comunicado del equipo. “Terminar undécimo en la reciente Vuelta refuerza esa creencia.

“El WorldTour sigue siendo mi terreno y siento que todavía tengo algo que lograr allí. El Giro de Italia es el único Gran Tour en el que aún no he terminado entre los diez primeros, así que sigue siendo un sueño para mí. Pero, por supuesto, el Tour de Francia también está en mi mente. Para cada corredor francés, y realmente para cada corredor, sigue siendo una carrera muy especial”.

Martin es muy conocido como uno de los intelectuales del pelotón, tiene una maestría en filosofía y es autor de libros sobre la filosofía y la sociedad dentro del deporte.

Martin es la séptima incorporación a la lista 2027 de Lotto-Intermarché anunciada hasta ahora, con tres integrantes de su equipo de desarrollo Lotto-Groupe Wanty y Clément Venturini, Juan Sebastián Molano y Stan Dewulf también se unirán el próximo año.

Suscríbase a My Bike para obtener una cobertura completa de las carreras de los Campeonatos Mundiales de Ruta y Gravel de la UCI, junto con el último monumento de la temporada, Il Lombardia. Los suscriptores obtienen acceso ilimitado a análisis exclusivos de nuestros columnistas expertos, funciones detalladas y conocimientos tecnológicos líderes en la industria. Además, la aplicación My Bike te permite seguir la acción dondequiera que vayas. Únase hoy.