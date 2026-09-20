El ex campeón del mundo considera que el campo de Montreal es demasiado montañoso para vivir con Evenepoel, Seixas y Del Toro.

Mathieu van der Poel restó importancia a sus posibilidades de conseguir un segundo título mundial en ruta en Canadá el próximo domingo, afirmando que el recorrido de Montreal es “demasiado difícil para él”.

La ausencia de Tadej Pogačar ha arrojado la carrera en ruta del Campeonato Mundial de Ruta bajo una luz nueva y más abierta, y Van der Poel no solo es un ex campeón mundial desde 2023, sino que también subió al podio hace dos años en un circuito de Zurich que presentaba más desnivel que el próximo en Montreal.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: