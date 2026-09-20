El ex campeón del mundo considera que el campo de Montreal es demasiado montañoso para vivir con Evenepoel, Seixas y Del Toro.

Mathieu van der Poel restó importancia a sus posibilidades de conseguir un segundo título mundial en ruta en Canadá el próximo domingo, afirmando que el recorrido de Montreal es “demasiado difícil para él”.

La ausencia de Tadej Pogačar ha arrojado la carrera en ruta del Campeonato Mundial de Ruta bajo una luz nueva y más abierta, y Van der Poel no solo es un ex campeón mundial desde 2023, sino que también subió al podio hace dos años en un circuito de Zurich que presentaba más desnivel que el próximo en Montreal.

Sin embargo, Van der Poel, a pesar de regresar victorioso a las carreras en ruta en la primera etapa del Tour de Luxemburgo, ve pocas posibilidades de éxito.

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“Creo que el recorrido es ligeramente diferente. Zúrich implicó mucha escalada, pero no con una subida larga como la de Montreal ahora. El hecho de que Pogacar no participe tampoco cambia mucho para mí”, dijo Van der Poel después de su victoria en Luxemburgo, según NOS y HLN.

“Creo que todavía será un poco difícil para mí. Si vieras qué pilotos estaban delante el domingo…”, añadió.

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Se refería al GP de Montreal, que tuvo lugar en gran parte del mismo circuito, y que vio una carrera selectiva en la que Isaac del Toro triunfó en un sprint de dos hombres sobre Paul Seixas: ambos terminaron tercero y cuarto respectivamente en el Tour de Francia de este año. El otro gran favorito del Mundial es Remco Evenepoel, que quedó subcampeón del Tour.

Van der Poel, ganador de tres por pieza de las principales clásicas adoquinadas de París-Roubaix y el Tour de Flandes, tiene una constitución más robusta que los escaladores más naturales.

“Al igual que antes del Campeonato Mundial en Zurich, intenté perder algo de peso nuevamente”, dijo Van der Poel sobre sus recientes esfuerzos de entrenamiento, que se produjeron después de su intento fallido de conseguir un título en el Campeonato Mundial de Mountain Bike.

“Noto que hay una gran diferencia cuando peso dos kilos menos que en primavera. Ese es el caso ahora”.

Van der Poel, sin embargo, señaló que los Campeonatos del Mundo no son como otros Clásicos, destacando que se disputan sin radios ni auriculares.

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“En un campeonato nunca se sabe; pueden ser carreras atípicas”, dijo esperanzado Van der Poel. “Es en selecciones nacionales, sin comunicación, así que no es como otras carreras.

“Creo que mis posibilidades son escasas, pero estoy deseando que llegue”.

Si bien Evenepoel, Seixas y Del Toro seguramente buscarán iluminar y hacer explotar la carrera el próximo domingo, es probable que Van der Poel pase a un segundo plano y espere que las cosas vuelvan a unirse en algún tipo de grupo para un sprint final.

“Siempre es más fácil tener eso, pero creo que simplemente tenemos a los corredores que pueden estar allí si la final se abre temprano. Y de esa manera, podemos aliviar un poco la presión”, dijo en relación a su fuerte equipo holandés.

“Pero en realidad trato de no preocuparme demasiado por eso. Simplemente dejo que (el seleccionador nacional Koos Moerenhout) tome las decisiones correctas”.