La participación del canadiense en la carrera de ruta aún está en duda.

Derek Gee-West, una de las principales esperanzas de una victoria en casa en el próximo Campeonato Mundial de Ruta, ha sido descartado de la contrarreloj del domingo, ya que su participación en la carrera de ruta es incierta.

Gee-West se cayó del GP Cycliste de Montréal del fin de semana pasado, se cayó a unos 40 km del final y regresó al hotel de té Lidl-Trek después de sufrir lesiones en las costillas.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: