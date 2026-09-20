La participación del canadiense en la carrera de ruta aún está en duda.

Derek Gee-West, una de las principales esperanzas de una victoria en casa en el próximo Campeonato Mundial de Ruta, ha sido descartado de la contrarreloj del domingo, ya que su participación en la carrera de ruta es incierta.

Gee-West se cayó del GP Cycliste de Montréal del fin de semana pasado, se cayó a unos 40 km del final y regresó al hotel de té Lidl-Trek después de sufrir lesiones en las costillas.

“Pequeño obstáculo en el camino hacia casa en el Mundial de Montreal 2026”, escribió Gee-West en una publicación de Instagram.

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“Desafortunadamente, las costillas no lograron salir ilesas del accidente del domingo, por lo que no estaré en la contrarreloj individual ni en el relevo por equipos mixtos.

“Haré todo lo que pueda para alinearme el próximo domingo para la carrera en ruta en la mejor forma posible frente al público local, ¡y no puedo esperar a ver a los canadienses arrasar en el resto de los eventos!”

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El actual campeón canadiense de contrarreloj, Gee-West, fue el mejor de los corredores de la general en la contrarreloj del Giro de Italia de este año, donde también fue quinto en la general, y habría esperado al menos terminar entre los 10 primeros en Montreal en la carrera del Campeonato Mundial del domingo. También habría sido una ventaja en la contrarreloj de relevos por equipos mixtos del martes, pero también se retiró de ese evento.

Cycling Canada aún no ha anunciado un reemplazo para el jugador de 29 años en ninguno de los eventos; El único representante del país en la crono del domingo será el campeón nacional de 2025, Michael Leonard.

Gee-West todavía está programado para comenzar como parte del equipo de seis hombres de Canadá en la carrera en ruta el domingo 27 de septiembre, pero sus comentarios seguramente deben arrojar al menos algunas dudas sobre su participación en una carrera en la que nuevamente habría comenzado como una esperanza externa para una medalla.

Si bien Gee-West es un triple campeón canadiense de contrarreloj, nunca ha tenido un desempeño brillante en el Campeonato Mundial, siendo el puesto 17 en 2023 su mejor resultado.

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