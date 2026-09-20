El ciclista de NSN se perdió la selección del equipo estadounidense para la carrera en ruta en Montreal

Riley Sheehan, de NSN, subrayó y explicó su decepción por perderse un lugar en el equipo estadounidense para el próximo Campeonato Mundial, diciendo que “podría haber sido un activo realmente vital” para el equipo de ocho hombres seleccionado para la carrera en ruta en Montreal.

En una publicación eliminada en X después de que se anunciara la selección, Sheehan cuestionó la decisión de los selectores y dijo: “No seleccionemos a los muchachos que han estado ganando carreras…”. El joven de 26 años ha conseguido dos victorias profesionales en 2026, la más reciente en el Tour Checo de agosto, mientras que muchos de los ocho corredores del Mundial aún no han conseguido una victoria esta temporada.

Una vez disipada la conmoción y la frustración iniciales, Sheehan reflexionó sobre la pérdida de un lugar para competir con su equipo nacional, hablando con ciclismonoticias durante el fin de semana.

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“Me sentí realmente decepcionado, porque tenía muchas ganas de ir, creo que todos querían ir”, dijo, siendo el Mundial de Montreal una especie de campeonato local para todos los norteamericanos, incluso los del otro lado de la frontera con Estados Unidos.

“Pero realmente creí que podría haber sido un activo vital para el equipo, y tuve un gran año. Pero simplemente vi la selección y, como algunos otros muchachos que no fueron seleccionados, estaba un poco confundido, pero ellos tomaron la decisión y eso está fuera de mi control”.

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Sin Sheehan, el equipo de EE. UU. seguirá presentando un equipo muy fuerte para el Mundial de Montreal, seleccionando a Matteo Jorgenson, Brandon McNulty, Neilson Powless, Sean Quinn, Artem Shmidt, Quinn Simmons, Kevin Vermaerke y Larry Warbasse.

Es un equipo que, según Vermaerke, “probablemente le da a EE. UU. nuestra mejor oportunidad de ganar desde que Lance ganó en 1993”, y Sheehan, que aún podría ser convocado para competir si un corredor tiene que retirarse, todavía respalda mucho a sus compatriotas.

“Espero lo mejor para ellos, de verdad que lo espero. Todavía soy una reserva para ello, y si necesito ser incluido, estoy completamente listo para apoyar a los líderes allí. Pero creo que pase lo que pase, tenemos un equipo realmente bueno, y eso es quizás lo que lo hace controvertido, porque más que solo los ocho corredores que tenemos (para seleccionar) realmente podrían rendir allí”.

De hecho, entrar en el equipo estadounidense para el Campeonato Mundial parece más difícil que nunca, tal es el pedigrí de la actual generación de profesionales masculinos que, aunque decepcionante para Sheehan, es positivo para el crecimiento de las carreras en ruta en Estados Unidos.

“Creo que sí (se está volviendo más difícil formar parte del equipo), lo cual tal vez sea un buen problema, especialmente ahora que se acercan los Juegos Olímpicos, todos quieren formar parte del equipo nacional para las otras carreras sólo para demostrar que pueden ser buenos para el equipo olímpico. Veremos cómo se desarrolla eso y todo”, dijo.

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“Es bastante impresionante cómo ha crecido en los EE. UU. con todos los jóvenes, desde jóvenes hasta mayores; todo el rango de edad para los profesionales aquí es increíble”.

Dejando a un lado los mundos, Sheehan se dirige a la última parte de 2026 con buenos sentimientos sobre lo que ha logrado este año, encontrando la consistencia para respaldar su gran victoria, cuando obtuvo la victoria en el Paris-Tours en 2023 cuando todavía era solo un stagiaire.

“Ha sido realmente bueno. Creo que durante casi todo el año, menos los Clásicos, realmente me he encontrado a mí mismo. Profesional de tercer año, descubriendo cosas y viendo cómo funciona el cuerpo. He tenido un gran apoyo este año y simplemente he estado perfeccionando mis habilidades, diría yo”, dijo.

“Ha sido mucha consistencia y aprender de los errores y seguir mis instintos, confiar realmente en mis instintos. Y realmente ir a toda velocidad”.

Habiendo demostrado su potencial muy temprano con esa victoria en el Paris-Tours, la atención y quizás la presión han estado sobre Sheehan durante mucho tiempo, pero para él, solo actuó como un combustible y un impulso de confianza para el resto de su carrera.

“Siempre puedo mirar hacia atrás y recordarme a mí mismo que incluso antes de ser profesional, podía ganar una carrera profesional, y pasar de los criterios ese año a ganar una carrera profesional fue algo enorme, así que siempre tengo eso en mi bolsillo trasero y en el fondo de mi mente”, dijo.

Un nuevo capítulo para 2027

Si bien es posible que no haya asegurado un lugar en el Mundial, el buen año de Sheehan le valió un contrato con un nuevo equipo WorldTour para 2027, transfiriéndose a uno de los equipos más establecidos del pelotón para continuar su desarrollo.

“Realmente espero continuar con esta tendencia ascendente”, dijo sobre sus esperanzas para el próximo capítulo.

“Creo que he encontrado mucho mi camino este año, así que creo que lo que necesito es un nuevo paso con algo de crecimiento. Creo que será emocionante seguir progresando y enfrentarme a nuevos desafíos. Creo que tener esa nueva mentalidad será bueno”.

Primero, sin embargo, hay algunas oportunidades más de cerrar su mandato de tres años y medio con NSN en lo más alto, con una apretada agenda planeada para el otoño. Terminó 25º y 14º en los GP de Québec y Montreal durante el fin de semana y ahora regresa a Europa para terminar la temporada.

“Iré directamente a Bélgica para el Gran Premio de Wallonie, y luego el Flandrien 0.0, y luego probablemente la CRO Race, a menos que me llamen en el último minuto para el Mundial, por lo que aquí es una situación un poco viajar por el mundo, pero de todos modos estoy emocionado de competir”.