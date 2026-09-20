El ciclista de NSN se perdió la selección del equipo estadounidense para la carrera en ruta en Montreal

Riley Sheehan, de NSN, subrayó y explicó su decepción por perderse un lugar en el equipo estadounidense para el próximo Campeonato Mundial, diciendo que “podría haber sido un activo realmente vital” para el equipo de ocho hombres seleccionado para la carrera en ruta en Montreal.

En una publicación eliminada en X después de que se anunciara la selección, Sheehan cuestionó la decisión de los selectores y dijo: “No seleccionemos a los muchachos que han estado ganando carreras…”. El joven de 26 años ha conseguido dos victorias profesionales en 2026, la más reciente en el Tour Checo de agosto, mientras que muchos de los ocho corredores del Mundial aún no han conseguido una victoria esta temporada.

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