La nueva Grail es más rápida y más pesada que la bicicleta anterior

Canyon ha lanzado hoy una nueva edición de su bicicleta de gravel Grail.

Al igual que muchas bicicletas de gravel que se están lanzando en este momento, como la Factor Elara y la Scott Addict gravel, la nueva Grail de tercera generación es una máquina de carreras de gravel dedicada a gran espacio libre y enfocada en la aerodinámica.

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Un Canyon Grail CF SLX en blanco y negro sobre un camino de grava


Un corredor de gravel montando un Canyon Grail a través de un arroyo


Una Canyon Grail CF equipada con bolsas Cyclite y guardabarros rápidos


Un Cañón Grial rosa y blanco de tercera generación en un campo


Un Canyon Grail CF SLX rosa y blanco equipado con neumáticos Continental Dunital