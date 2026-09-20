La nueva Grail es más rápida y más pesada que la bicicleta anterior

Canyon ha lanzado hoy una nueva edición de su bicicleta de gravel Grail.

Al igual que muchas bicicletas de gravel que se están lanzando en este momento, como la Factor Elara y la Scott Addict gravel, la nueva Grail de tercera generación es una máquina de carreras de gravel dedicada a gran espacio libre y enfocada en la aerodinámica.

Vimos lo que creíamos que era esta bicicleta en forma de prototipo en The Traka a fines de abril, especulando en ese momento si el Grial se uniría al gran club de neumáticos de grava. Ahora sabemos que la respuesta a esa pregunta es un rotundo sí.

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Como lo hizo con la Grail RIFT, Canyon ha coqueteado con su propio embargo y también ha estado provocando esta bicicleta durante más de una semana en las redes sociales, y ahora la mayoría sabrá que ha llegado la nueva Grail.

La Grail, considerada una de las mejores bicicletas de gravel durante varios años, estaba empezando a destacar por su conservadora distancia máxima oficial para neumáticos de 42 mm. Si bien no hay nada de malo en usar un neumático de 42 mm, las cosas solo van en una dirección cuando se trata de tamaños y tendencias de neumáticos para bicicletas de carreras de gravel.

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Ahora, parece que Canyon ha respondido de la misma manera con un espacio libre para neumáticos delanteros y traseros de 57 mm.

La nueva bicicleta no es tan liviana como el modelo Gen 2. Canyon cotiza 989 gramos para un cuadro crudo de tamaño mediano, 1095 para un modelo CF SLX y 1128 para un CF. Sin embargo, sí se destaca que, en general, las bicicletas son más rápidas que la anterior.

Sin embargo, aquí hay más que solo espacio libre para neumáticos. Tenemos todos los detalles de la bicicleta nueva, hemos registrado varios recorridos de prueba en la bicicleta nueva y hemos verificado nosotros mismos para usted la holgura máxima reclamada para los neumáticos.





El Cañón Grial de tercera generación

Seguiremos con el espacio libre para neumáticos un poco más. El Grail ahora tiene un espacio libre de 57 mm, con un espacio libre ISO de 4 mm alrededor del neumático. Todo el mundo estará contento y la hoja de especificaciones se verá bien, pero cuando escucho a Canyon hablar sobre la bicicleta, tengo la ligera sensación de que todavía no está completamente de acuerdo con la filosofía de los neumáticos grandes.

Parece que el espacio libre se aumentó en parte porque lo solicitaron ciclistas profesionales como Rosa Klöser, quien insistió en que su futura bicicleta de gravel tendría que tener espacios libres grandes para neumáticos, y no porque la marca apostara por neumáticos grandes.

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Canyon dice que “observó, esperó y escuchó mientras Internet debatía si los neumáticos más anchos te hacen más rápido”.

La marca dice que el Grail estaba destinado a ser compatible 2x, lo que habría mantenido el espacio libre a un máximo de 50 mm, pero ciclistas como Klöser exigían números mayores.

Para ejecutar el espacio libre de 57 mm, Canyon ha utilizado una sección delgada pero completamente sólida de la vaina del lado de la transmisión; Es la misma solución que utiliza Lauf en su cuadro Seigla, que también tiene el mismo número de autorización.

Las bicicletas vendrán equipadas con neumáticos de 45 mm. Canyon llama a esto una “línea de base desde la cual los ciclistas pueden explorar”. Tampoco habrá modelos 'RIFT' equipados con suspensión en la gama. La marca explicó que los neumáticos de gran volumen se encargarán de tareas adicionales de suavizado todoterreno.

Canyon también ha creado una calculadora de configuración de la presión de los neumáticos con Pirelli, que se puede encontrar en la aplicación Canyon para ayudar a los ciclistas a determinar la presión óptima de los neumáticos.





Pruebas aerodinámicas

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Al observar la Grail, queda claro que el rendimiento aerodinámico ha sido una consideración, y es un factor para el lanzamiento de cualquier bicicleta de carreras de gravel competitiva en este momento.

Canyon señala que cuanto más corres, más importa la aerodinámica. Sin duda, esto será un factor en eventos como el Traka 360.

La marca ha realizado pruebas a 35 km/h, lo que, según afirma, es el ritmo real de una carrera de grava. Las pruebas se realizaron en el túnel de viento GST en Immenstadt, Alemania, y la marca utiliza un maniquí con piernas móviles para replicar el movimiento de pedaleo de un ciclista.

Comencemos con una pregunta que muchos querrán saber: ¿cuánto más rápida es que la bicicleta antigua? Una Grail de tercera generación con neumáticos de 40,45 y 55 mm es más rápida que una bicicleta Gen 2 con gomas de 40 mm. Hasta 6,3 vatios.

Canyon también probó con algunos competidores y los enumeró, algo que no todas las marcas hacen en comparación con la competencia.

Puede ver la tabla usted mismo arriba, pero la bicicleta Gen 3 era unos pocos vatios más rápida que la Rose Backroad FF, Factor Ostro Gravel y Cervélo Aspero.

Canyon probó cada modelo de bicicleta con el mismo juego de ruedas, modelo de patas y neumáticos de 45 mm. Las ruedas tenían una especificación de 50 mm de profundidad, 27 mm de ancho interno y 38,5 mm de ancho externo.

Aparte de las pruebas aerodinámicas, existe margen para que la resistencia a la rodadura ofrezca mayores beneficios fuera de la carretera; Ciertos neumáticos de más de 50 mm pueden ofrecer sus propias recompensas cuando se combinan con la presión adecuada en todo terreno. La nueva autorización del Grial permitirá a los ciclistas aprovechar esas ganancias también.

Características y geometría.

Canyon dice que el Grial gozaba de buena reputación en el departamento de manejo y no quería alterar su fórmula de manejo.

La distancia entre ejes de la bicicleta se ha ampliado 10 mm para acomodar neumáticos grandes y las vainas son 10 mm más largas, pero la marca dice que la “dinámica de manejo sigue siendo la misma que en la Gen 2 Grail” y los ángulos del tubo de dirección y del sillín son los mismos.

La pila ha cambiado y se ha reducido 15 mm “en respuesta al aumento de velocidad de las carreras de grava”; el número de alcance es el mismo y en las bicicletas se especifican potencias más cortas. Por ejemplo, una mediana llega con una potencia de 80 mm.

Esta generación del Grail en los modelos CFR y CF SLX también ha recibido la tecnología de barra Canyon Pace. Esto proporciona un ajuste sencillo del ancho y la altura del manillar de 50 y 20 mm respectivamente.

Las bicicletas vienen con manillares Canyon Control, pero se pueden quitar y cambiar por varias opciones alternativas. Los anchos de barra ajustables varían de 370 mm a 420 mm.





También hay una nueva tija de sillín en forma de unidad SP0093 VCLS (rigidez lateral de comodidad vertical), una tija de perfil aerodinámico que, según Canyon, proporciona un 25% más de flexibilidad que una unidad rígida. Canyon también afirma que ofrece la misma cantidad de desviación independientemente de la altura de la tija del sillín.

El cuadro utiliza un pedalier PF86 estándar, principalmente por holgura y rigidez según la marca.

También hay nuevas bolsas de almacenamiento para el cuadro del Grial de la marca bávara Cyclite. Canyon ha desarrollado bolsas de almacenamiento ligeras para el cuadro y el tubo superior de la Grail que ahorran un par de cientos de gramos con respecto a las bolsas anteriores; Tampoco afectan mucho el rendimiento aerodinámico.

Algunas características no están en todos los modelos. El almacenamiento de carga en el tubo inferior solo se puede encontrar en los modelos CFR y CF SLX, y los soportes Fast Fender no están incluidos en el modelo CFR.

Otra novedad llega por parte de Canyon en forma de un nuevo par de ruedas de carbono de la marca. Canyon lanzó su propia gama de ruedas de carbono con la máquina de gravel Grizl el año pasado.

Las nuevas llantas 50 CF estarán disponibles en los modelos CF 7 y CF SLX, o se venderán solas por 999 €. En cuanto a las especificaciones, las ruedas tienen un ancho interno de 27 mm y un ancho externo de 38,5 mm. Las llantas de 50 mm están montadas sobre bujes DT Swiss 350 y el peso total es de 1675 gramos.

Impresiones iniciales de conducción.





Revisé el Grail de la generación anterior, asistí al lanzamiento del Grail RIFT equipado con suspensión y competí con el Traka 100.

Estoy familiarizado con la plataforma Grail y realmente me gusta. Hasta ahora, he considerado la Grail como una bicicleta de gravel de alto rendimiento, potente, todoterreno, fácil de usar y divertida de manejar.

Cuando vi la nueva Grail, aunque pensé que se veía bien con sus formas de tubos aerodinámicos y su tija de sillín aerodinámica más gruesa, tenía la esperanza de que la agilidad de la Grail anterior no hubiera desaparecido, a pesar de que la marca dijo que los números de geometría y las características de marcha eran muy similares, aunque la bicicleta Gen 3 es 15 mm más baja en la parte delantera.

Canyon me envió un modelo Grail CF SLX 8 AXS para montar en la llamativa combinación de colores Strawberry Shake. La bicicleta como se muestra en la foto cuesta 5499 €, y mi modelo de prueba de tamaño pequeño pesaba 9 kg fuera de la caja con dos portabidones, una bolsa de almacenamiento del cuadro y herramientas, bolsas de cuadro y sellador.

Después de mi primer paseo en bicicleta, mis temores se disiparon en gran medida. En resumen, el Grial todavía se siente como un Grial. El sólido manejo y maniobrabilidad siguen ahí; no es sólo una máquina aérea de apuntar y disparar en línea recta.

Es un poco más pesado; Mi talla pequeña, 9 kg, no es exactamente liviana como una pluma, pero no parece que retenga la bicicleta particularmente.





No siento mucha amortiguación de vibraciones de la tija aerodinámica VCLS, que también estoy probando en la carretera con el último Endurace; Los fanáticos de la antigua publicación VCLS de estilo de ballesta redonda de la marca pueden quedarse con ganas, y para mí, esa publicación brindó más cumplimiento.

La marcha es sin duda sólida, rápida donde se necesita y capaz en las secciones técnicas. Sin embargo, el viaje en general aún no me ha encendido el alma. Esta bicicleta ha sido diseñada pensando en la velocidad; Quiero ver cómo es vivir con una máquina de gravel en general.

Las bicicletas vienen de serie con neumáticos Schwalbe G-One R de 45 mm, pero he instalado algunos neumáticos Continental Dubnital de 2,2″ para comprobar los espacios libres por mí mismo y puedo verificar que el caucho grande se ajusta cómodamente. Ciertamente, es más fácil en la parte delantera que en el Factor Elara que probamos recientemente. Así que si quieres subir a 57 mm, puedes hacerlo.

Especificaciones y precios

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Habrá seis bicicletas Grail disponibles en tres niveles de cuadro: CF, CF SLX y la bicicleta CFR de primer nivel. Estarán disponibles dos modelos en cada versión de cuadro y habrá ocho combinaciones de colores para elegir.

El acceso a la nueva gama comienza con el modelo básico CF 7, que comienza en 2.499 € / 2.499 £ para una bicicleta equipada con grupo mecánico Shimano GRX 610 y ruedas Newmen.

Las bicicletas de nivel CF CLX comienzan en 4999 € / 4799 £ con ruedas SRAM Force XPLR y DT Swiss GRC 1400.

Las bicicletas CFR de alta especificación comienzan en € 6,500 / £ 6,200 para una bicicleta Shimano GRX R825 con ruedas DT Swiss GRC 1100, y aumentan a € 8,000 / £ 7,600 para la bicicleta de alta especificación equipada con SRAM Red XPLR con el mismo juego de ruedas.

Las bolsas Cyclite están disponibles por separado; la bolsa de tubo superior Cyclite cuesta 69,99 € y la bolsa de carga media 124,99 €.

Algo a tener en cuenta: las bicicletas CF no vienen con una trampilla de almacenamiento en el cuadro y las bicicletas CFR no tienen soportes de guardabarros integrados Canyon para el sistema de ajuste rápido.