La ruta estará íntegramente en circuitos locales

El nuevo Eneco Tour, nacido del antiguo Simac Ladies Tour y del NIBC Tour of Holland que resurgió en 2025, implementará un formato único que integra más estrechamente a los hombres y mujeres profesionales en las seis etapas.

“La carrera femenina no es un evento paralelo, sino una carrera completa paralela a la carrera masculina”, afirmó la directora de la carrera, Roxane Knetemann. “Unir ambas carreras crea un evento más fuerte y un escenario nacional e internacional más amplio para el ciclismo femenino y masculino”.

Hombres y mujeres se turnarán para bajar por la rampa de salida del prólogo de 3,1 km en La Haya y luego compartirán los lugares de salida, pero escalonarán los horarios de salida o utilizarán rutas ligeramente diferentes, que consisten principalmente en circuitos locales.

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“Esta configuración hace que el recorrido sea más fácil de gestionar, limita las interrupciones del tráfico y brinda al público la oportunidad de ver la carrera varias veces”, dijo Thijs Rondhuis de Courage Events. “Dos carreras en un día requieren una planificación precisa. La seguridad de los corredores, los espectadores y el personal sigue siendo nuestra principal prioridad”.

Tras el prólogo, la etapa 1 tendrá lugar en Ede con un circuito llano de 40 kilómetros que afrontarán los hombres tres veces y las mujeres dos. La etapa masculina comienza después de la llegada femenina, teniendo lugar el podio femenino simultáneamente con la presentación del equipo masculino.

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La etapa 2 es una contrarreloj individual de 13,6 kilómetros en Tilburg, que debería abrir la clasificación general en ambas carreras. Si bien el calendario muestra los mismos horarios de salida para hombres y mujeres, Knetemann confirmó que los dos campos no se mezclarían.

Sigue una etapa montañosa en Limburgo, con una salida en el Tom Dumoulin Bike Park en Sittard y un recorrido neutral hasta un circuito alrededor de Watersley, recorrido cuatro veces por las mujeres y cinco por los hombres. Una vez más, la carrera masculina sigue a la finalización de la femenina.

La etapa reina incluye la colina más dura de los Países Bajos, el VAM-berg, un montículo de un antiguo vertedero. La etapa femenina tiene 114,1 kilómetros y tiene un recorrido mucho más directo desde Hoogeveen sin adoquines antes de llegar al circuito VAM-berg. Los hombres corren desde Hoogeveen y emprenden una ruta más larga a través del campo, abordando cinco secciones de adoquines antes de llegar al circuito de VAM-berg después de la llegada femenina en una etapa de 149,8 km.

Los Eneco Tours concluyen en Arnhem con una configuración similar: un circuito largo para los hombres seguido de cuatro vueltas cortas de 149,2 kilómetros, mientras que las mujeres compiten en nueve vueltas del circuito corto de 70,1 kilómetros.