La ruta estará íntegramente en circuitos locales

El nuevo Eneco Tour, nacido del antiguo Simac Ladies Tour y del NIBC Tour of Holland que resurgió en 2025, implementará un formato único que integra más estrechamente a los hombres y mujeres profesionales en las seis etapas.

“La carrera femenina no es un evento paralelo, sino una carrera completa paralela a la carrera masculina”, afirmó la directora de la carrera, Roxane Knetemann. “Unir ambas carreras crea un evento más fuerte y un escenario nacional e internacional más amplio para el ciclismo femenino y masculino”.

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