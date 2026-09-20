El belga rechazó una convocatoria para la selección belga en Montreal

Tim Wellens respondió a Philippe Gilbert después de que el ex campeón mundial lo llamara “totalmente desconectado de la realidad” por negarse a ser convocado para el próximo Campeonato Mundial de Ruta.

Gilbert, que ganó el maillot arcoíris en Valkenburg en 2012, dijo que los corredores deberían ser “leales, ante todo, a su nación” y cuestionó por qué Wellens se saltaría el Mundial, donde otro belga, Remco Evenepoel, es uno de los favoritos.

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