El belga rechazó una convocatoria para la selección belga en Montreal

Tim Wellens respondió a Philippe Gilbert después de que el ex campeón mundial lo llamara “totalmente desconectado de la realidad” por negarse a ser convocado para el próximo Campeonato Mundial de Ruta.

Gilbert, que ganó el maillot arcoíris en Valkenburg en 2012, dijo que los corredores deberían ser “leales, ante todo, a su nación” y cuestionó por qué Wellens se saltaría el Mundial, donde otro belga, Remco Evenepoel, es uno de los favoritos.

Ahora, hablando con El Nieuwsblad Después del GP de Wallonie del miércoles, Wellens dijo que estaba “sorprendido” por las palabras de Gilbert y añadió que se pondría en contacto con su ex compañero de equipo de Lotto, de 44 años.

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“Me sorprendió bastante la declaración de Phil. Voy a enviarle un mensaje para saber exactamente por qué usó esas palabras”, dijo Wellens.

“Bueno, aparentemente un analista recibe más atención cuando presenta una narrativa negativa. En ese sentido, soy más partidario del enfoque de Tom Boonen, quien a menudo adopta una postura más positiva.

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“Pero una vez más, voy a contactar a Phil y decirle lo que pienso”.

Wellens ha dicho anteriormente que, en este momento de su carrera, tiene “prioridades diferentes” que hace una década. Ha competido en seis Campeonatos Mundiales, y su punto culminante fue ayudar a Wout van Aert a conseguir la plata en 2020.

También corrió junto a Gilbert en tres Mundiales: en 2014, 2017 y 2018.

Este año, Wellens ha conseguido dos victorias para el UAE Team Emirates-XRG en su cuarta temporada con el equipo. En febrero, logró la victoria en solitario en la Clásica Jaén, mientras que a principios de este mes ganó el Tour de Gran Bretaña.

Ha corrido recientemente en los GP de Québec y Montreal, finalizando 21º en este último, y está listo para participar en la carrera CRO, que comienza el martes y finaliza el domingo siguiente, el mismo día que la carrera de élite masculina en ruta en Montreal.

Gilbert había dicho anteriormente que los ciclistas deberían ser leales a su nación por encima de sus equipos comerciales.

“Ha tenido varios empleadores, y tal vez tenga otros antes del final de su carrera, pero su nación sigue siendo la misma. Así que creo que hay que ser leal a su nación, y aquí no lo es, porque sus argumentos no se sostienen”.

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