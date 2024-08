El ciclista estadounidense se salta el Tour de Gran Bretaña para recuperarse de una “herida muscular profunda” sufrida al chocar con el coche durante un entrenamiento en Arizona

El ganador de la clasificación general del Tour de Gila 2024, Tyler Stites, ha firmado un contrato de dos años para competir para Caja Rural-Seguros RGA y pasará del programa continental con sede en EE. UU. Project Echelon Racing para comenzar la temporada 2025.

“Estoy muy emocionado de dar el salto al nivel ProTeam, algo en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo”, dijo Stites. Noticias de ciclismo.

“Hace unos años, después de cinco temporadas compitiendo y desarrollándome en Aevolo con Mike Creed, sentí que estaba listo para dar este salto, pero los grandes equipos no estaban interesados. Tuve la suerte de terminar compitiendo para Project Echelon durante las últimas tres temporadas, donde seguí desarrollándome y me convertí en un piloto más completo. Los resultados en las carreras europeas más importantes eran necesarios para que un equipo profesional se fijara en mí.

“Estoy muy agradecido de que Project Echelon haya considerado como una prioridad ofrecernos muchas oportunidades de carreras europeas este año. Espero vivir nuevas experiencias el año que viene y participar en carreras en las que nunca he participado antes”.

Stites estaba originalmente en la lista del equipo Project Echelon Racing para competir en el Tour de Gran Bretaña la semana próxima, pero permanecerá en los EE. UU. para recuperarse por completo de una “contusión muscular profunda” sufrida en un accidente entrenando cerca de su casa en Tucson, Arizona, hace unas semanas. Su última carrera con su equipo actual será ahora el Tour de Tucson el 23 de noviembre.

Según el director del equipo, Eric Hill, una de las últimas carreras de Tyler con los colores del Project Echelon iba a ser la carrera 2.Pro de seis etapas que comienza en Kelso, Escocia, el 3 de septiembre. Sin embargo, Tyler fue atropellado por un coche mientras estaba entrenando y se quedó en casa hasta que las lesiones se curaran por completo. “Tyler sufrió hematomas musculares profundos, pero ya está en camino de recuperarse por completo del incidente”, afirmó Hill.

Stites ha llamado la atención de Caja Rural-Seguros RGA por sus recientes actuaciones contra talentos del WorldTour en los US Pro Road Nationals y por sus actuaciones en eventos europeos. El equipo afirmó que demostró “habilidad táctica en escapadas y buena velocidad en grupos pequeños”. Stites afirmó que Caja Rural no solo tomó nota de los resultados de las carreras, sino que lo vio competir en muchos de los eventos y se comunicaron con él.

“El ciclismo europeo se compite a un nivel superior al de América del Norte, pero aun así muchas de las habilidades que aprendí en Estados Unidos se pueden aplicar también a las carreras europeas. Soy un ciclista polivalente. Disfruto de las carreras en cualquier terreno, pero he obtenido mejores resultados en sprints en grupos reducidos. Espero contribuir al éxito del equipo”.

Stites se encuentra entre un nuevo trío de corredores recientemente fichados para 2025 y 2026 por el ProTeam con sede en España, junto con el español Javier Ibáñez del equipo Caja Rural Alea y Alex Molenaar del holandés Illes Balears Arabay. Caja Rural tiene fama de tener un equilibrio de talento global. Este año, tres corredores sudamericanos acumularon una gran cantidad de puntos UCI para colocar al equipo entre los 25 primeros del ranking mundial. El ecuatoriano Jefferson Cepeda, que ganó la general en el Tour de Qinghai Lake este verano, ha sido uno de los mejores corredores del equipo este año y tiene contrato hasta 2026.

Stites tuvo un rendimiento consistente a lo largo de su carrera en las carreras por etapas de EE. UU., ganando la etapa de Mount Sequoyah y la clasificación de montaña en la carrera por etapas Joe Martin de 2021 en su último año con Aevolo, el programa de desarrollo de EE. UU. En su primera temporada con Project Echelon, el nativo de Arizona ganó la clasificación general en Redlands Bicycle Classic, ganó dos etapas del Tour de Gila y estuvo en el podio en tres de las cuatro etapas en Joe Martin para quedar tercero en la general. Luego ganó la clasificación general dos veces más en Redlands y terminó en el podio de la clasificación general en dos ocasiones en el Tour de Beauce.

“Estamos entusiasmados por Tyler y su oportunidad de competir en un calendario europeo completo”, dijo el fundador y director del equipo, Eric Hill. Noticias de ciclismo.

Hill calificó a Stites como “una piedra angular” para el equipo con una variedad de contribuciones desde 2022 que lo impulsaron a convertirse en un sólido todoterreno, obteniendo los mejores resultados en carreras de ruta montañosas, critériums rápidos y en cualquier momento de contrarreloj.

“Tyler ha sido una piedra angular del Proyecto Echelon durante las últimas tres temporadas. Su dedicación al trabajo, su atención a los detalles y sus instintos de carrera asesinos llevaron a este equipo a nuevos niveles y elevaron el rendimiento de todos los que lo rodeaban”.

Este año, Stites obtuvo ocho victorias, entre ellas una en el GP de Rodas. También consiguió dos podios en la Volta a Portugal y tres top 10 en el Tour de Rodas. En su país, arrasó con los títulos generales en Redlands y el Tour de Gila. Por eso, cuando ganó la medalla de plata en la contrarreloj del US Pro Road Nationals, terminando en el podio entre el ganador Brandon McNulty (UAE Team Emirates) y Neilson Powless (EF Education-EasyPost), los equipos europeos tomaron nota.

No era la primera vez que ponía a prueba a los ciclistas del WorldTour. En 2023 consiguió el bronce en la carrera de ruta US Pro detrás del ganador Quinn Simmons (Trek-Segafredo) y en 2022 superó en el sprint a Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) para conseguir la plata en la carrera de ruta US Pro.

“Esperamos ver a Tyler volar a nuevas alturas en el pelotón europeo con Caja Rural-Seguros RGA en 2025, un equipo contra el que siempre esperamos competir cuando estamos en el extranjero”, afirmó Hill en las redes sociales.

Project Echelon será uno de los cuatro equipos continentales UCI debutantes en el Tour de Gran Bretaña, que comienza el 3 de septiembre en Escocia, donde se enfrentarán a cuatro equipos WorldTour: Ineos Grenadiers, Soudal-QuickStep, Team DSM-Firmenich PostNL y Bahrain Victorious.