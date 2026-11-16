Caleb Classen, un segundo piloto de Project Echelon Racing para darle a Chaney Windows and Doors “profundidad y versatilidad”


Comparte este artículo



0

Únete a la conversación


Síganos

Agréguenos como fuente preferida en Google





Suscríbete a nuestro boletín


Los veteranos estadounidenses Stephen Bassett y Caleb Classen encabezan siete nuevos fichajes en 2027 para Chaney Windows and Doors mientras el equipo de élite nacional se prepara para una plantilla más versátil en un “calendario de carreras con muchas críticas”.

El dúo compitió las últimas tres temporadas para Project Echelon Racing y formará parte de una lista de 11 pilotos. El ex ciclista Owen Gillott, que ganó el título de clasificación de sprint de la Copa Americana Criterium los dos últimos años, asumirá el cargo de director deportivo.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: