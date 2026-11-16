Caleb Classen, un segundo piloto de Project Echelon Racing para darle a Chaney Windows and Doors “profundidad y versatilidad”

Los veteranos estadounidenses Stephen Bassett y Caleb Classen encabezan siete nuevos fichajes en 2027 para Chaney Windows and Doors mientras el equipo de élite nacional se prepara para una plantilla más versátil en un “calendario de carreras con muchas críticas”.

El dúo compitió las últimas tres temporadas para Project Echelon Racing y formará parte de una lista de 11 pilotos. El ex ciclista Owen Gillott, que ganó el título de clasificación de sprint de la Copa Americana Criterium los dos últimos años, asumirá el cargo de director deportivo.

“Stephen y Caleb aportan la experiencia y el sentido de la carrera para liderarnos en los criterios que definen nuestro calendario 2027”, dijo Nick Hand, gerente general de Chaney Windows and Doors.

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“Stephen sabe lo que se necesita para ganar y estamos entusiasmados de incorporar esa experiencia del campeonato a nuestra campaña 2027. Con experiencia compitiendo contra algunos de los campos más fuertes de América del Norte y Europa, Caleb aporta otro nivel de profundidad y versatilidad a nuestro equipo”.

Bassett se une al equipo con 14 años de experiencia en carreras, incluido un título distintivo en 2024 como Campeón Nacional USPro Criterium. El año pasado logró dos podios de etapa en el Tour de Bloom, segundo lugar en la general en el Tucson Bicycle Classic y ganó el Café Hollander Tosa Village Classic de un día.

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Classen construyó su carrera de 10 años en carreras por etapas, donde terminó quinto en la general tanto en Joe Martin Stage Race como en Tour of the Gila. En 2025, quedó segundo en una etapa de la Volta a Portugal. Aporta potencia a las carreras de un día y demuestra su talento con una victoria en el icónico Iron Horse Bicycle Classic de Colorado.

Cameron Adams, de 24 años, fue un piloto invitado el año pasado que obtuvo resultados entre los 10 primeros en ambas carreras profesionales en el Salt Lake Criterium. Originario de Guatemala, Demsy Cifuentes, de 23 años, llega procedente de Parks Law Firm, donde ganó Hotter 'n Hell el año pasado.

Los corredores sub-23 incluyen al español Carlos Pérez Calzada y al dúo estadounidense Jake Zyromski (19) y Tyler Mlujeak (22). Pérez, de 21 años, se muda desde Savannah College of Art and Design, donde logró un trío de podios universitarios en 2026, incluido Sunny King Criterium.

Los ciclistas que regresan al equipo incluyen al campeón de criterio del Masters de EE. UU. Tim Smith, el ex ciclista de pista Lance Abshire, el especialista en críticos Gabe Porterfield y Jura Gerlach, de 22 años, quien fue cuarto para la Universidad Milligan en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Gravel de EE. UU. en la categoría abierta masculina.

Con sede en St. Louis, Missouri, el equipo comienza una tercera temporada centrándose en las carreras nacionales de carretera y pista con planes de añadir un programa de tierra. El socio de equipamiento State Bicycle Company proporcionará nuevos cuadros aerodinámicos para gravel para el nuevo calendario todoterreno.

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“Nuestro objetivo siempre ha sido ser un equipo multidisciplinario”, dijo Scott Chaney, propietario del equipo. “Comenzamos como un equipo de atletismo internacional antes de diversificarnos hacia las carreras críticas. State está muy involucrado en el mundo de la grava y queríamos tener ciclistas que pudieran mostrar sus increíbles productos”.

dicho a mano ciclismonoticias que Classen y Bassett recibirán bicicletas de gravel estatales y participarán en algunos eventos, pero Gerlach será el ciclista de gravel “oficial” el próximo año. Gerlach ha competido tres veces en Unbound Gravel 200, su mejor resultado fue un cuarto puesto en 2025 en la categoría abierta.

El equipo tendrá un pequeño campamento en Phoenix, Arizona en el invierno, luego se concentrará en un campo de entrenamiento completo en Austin, Texas para coincidir con el fin de semana de Pace Bend, del 13 al 14 de marzo, y luego lanzará la temporada oficialmente en abril en Sunny King Criterium en Alabama.

“Estamos enfocados en hacer que todos vibren juntos y en asegurarnos de que la gerencia solucione todos los problemas, ya sea equipo, soporte o lo que sea. Solo queremos asegurarnos de que estos muchachos tengan todo lo que necesitan para tener el mayor éxito posible”, dijo Hand.

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