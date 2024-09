Segundo revés para Ecuador tras la baja del líder del Giro de Italia 2024, Jhonatan Narváez, la semana pasada

El medallista de oro olímpico de 2021, Richard Carapaz, se vio obligado a retirarse del Campeonato Mundial de Ruta debido a una emergencia familiar y, en cambio, regresó a su casa en Sudamérica.

Considerado como uno de los favoritos para la carrera en ruta del próximo domingo, Carapaz explicó en un mensaje en su página web personal que tuvo que retirarse porque su hija tuvo que ser operada de urgencia.

La operación fue exitosa pero como dijo la campeona olímpica de ruta 2021, “ella aún necesita cuidados y debido a esta emergencia familiar, no he podido entrenar durante varios días y mi forma no está al nivel que Ecuador merece, ni física ni mentalmente”.

“Por este motivo he decidido no participar en el Campeonato Mundial de Zúrich”.

La salida anticipada de Carapaz sigue a la retirada de otro ciclista ecuatoriano destacado, Jhonatan Narváez, la semana pasada, quien, según se informa, todavía sufre las secuelas de haber contraído COVID-19.

Al igual que Carapaz, Narváez era visto como un caballo oscuro para la carrera de ruta del domingo, particularmente porque fue uno de los pocos corredores capaces de superar al favorito líder con la camiseta arcoíris, Tadej Pogačar, este año, en la etapa inaugural del Giro de Italia.

Carapaz terminó cuarto en la Vuelta a España a principios de este mes, un resultado que celebró como su primer gran éxito en la clasificación general de un Gran Tour desde que quedó tercero en el Tour de Francia de 2021, y al que siguió ese verano con una notable victoria olímpica en solitario, también por delante de Pogačar, que se llevó el bronce.

Sus reconocidas habilidades para escalar y su predilección por las escapadas de larga distancia, exhibidas recientemente en una escapada en solitario de 80 kilómetros en la ultra montañosa etapa 9 de la Vuelta, hicieron de Carapaz un outsider natural para el accidentado recorrido de Zúrich.

Ecuador ahora tendrá que basar sus esperanzas en un trío de ex campeones nacionales de ruta: Jefferson Alveiro Cepeda, su primo Jefferson Alexander Cepeda y Jonathan Caceido, este último también ganador de etapa en el Giro de Italia en el Monte Etna en 2020.