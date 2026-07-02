El británico, apoyado por el ganador de etapa del Giro, Chris Harper, y los veteranos del Grand Tour, Damien Howson y Fred Wright.

Tom Pidcock fue confirmado hoy como líder del Pinarello-Q36.5 en el debut del ProTeam en el Tour de Francia 2026. El equipo anunció una alineación versátil de veteranos del Gran Tour para las tres semanas de carreras, que comienzan el sábado en Barcelona, ​​incluido el ganador de etapa del Giro de Italia 2025, Chris Harper, y el cinco veces titular del Tour, Fred Wright, recientemente en huelga por la victoria en la British National Road Race.

El enfoque del equipo para aprovechar las ventajas en cualquier tipo de etapa, y en la general, se definió como “sencillo, correremos de forma proactiva”.

“Venimos con un grupo que combina experiencia, versatilidad y la mentalidad con la que queremos competir. Nuestro enfoque es simple, competiremos de manera proactiva, buscaremos oportunidades todos los días y nos aseguraremos de estar presentes durante las tres semanas”, dijo el director del equipo, Douglas Ryder, en un anuncio de la lista del equipo.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

“Desde el primer día, el Tour de Francia ha sido un objetivo claro para este proyecto. Estar ahora en la línea de salida es un paso importante, pero lo más importante es que refleja la coherencia del trabajo que se ha realizado para construir este equipo.

“Estar aquí es importante, pero para nosotros no es el punto final. Es un paso más en la progresión del equipo”.

te puede gustar



Pinarello-Q36.5 lanza un kit de edición limitada para el Tour de Francia mientras el líder del equipo Tom Pidcock regresa a la carrera



Guía equipo por equipo del Tour de Francia: alineación, líderes y ambiciones de cada equipo en la lista de salida



Aussies on Tour – Los 11 corredores de Australia que se alinean para el Tour de Francia 2026

Si bien Pidcock puede ser el más joven de los ocho corredores, no le falta experiencia ya que hace su cuarta aparición en el Grand Boucle. Hace cuatro años, cuando tenía 22 años, el británico obtuvo una victoria emblemática del Tour en la subida al Alpe d'Huez, estampando su nombre en los libros de historia, así como en uno de los carteles que adornan cada una de las 21 curvas cerradas de la ascensión.

Han pasado dos años desde su última salida en el Tour y regresa como medallista de la Vuelta a España en la general, convirtiéndose el año pasado en el primer corredor de un equipo comodín en ganar un podio en un Gran Vuelta en 15 años. El equipo ajustó su calendario cuando se perdió parte de un campo de entrenamiento en altitud el mes pasado debido a una infección viral, cambiando una salida en la Vuelta a Suiza por la Andorra MoraBanc Classica de un día. En su única competición de junio ganó.

Seis de los otros siete corredores han competido al menos una vez en el Tour de Francia en sus carreras, siendo el español Xabier Mikel Azparren el único debutante en el Tour.

Los australianos Harper y Damien Howson tienen la mayor experiencia en Grandes Vueltas, con ocho y 12 apariciones, respectivamente. Harper será un escalador clave en su tercer Tour, ya que ganó la etapa de Sestriere en el Tour del año pasado para Jayco-AlUla. Este año consiguió un top 10 en el Tour de los Alpes y un top 20 en el Giro con su nueva plantilla.

El resto de la plantilla incluye a Quinten Hermans, Xandro Meurisse, Bernt Van Moer y Wright. Los ocho subirán al escenario en la presentación del equipo el jueves por la noche en Barcelona luciendo el nuevo uniforme de carreras gris claro y azul creado especialmente para el Tour.

Pinarello-Q36.5 Pro Cycling para el Tour de Francia 2026