El británico, apoyado por el ganador de etapa del Giro, Chris Harper, y los veteranos del Grand Tour, Damien Howson y Fred Wright.

Tom Pidcock fue confirmado hoy como líder del Pinarello-Q36.5 en el debut del ProTeam en el Tour de Francia 2026. El equipo anunció una alineación versátil de veteranos del Gran Tour para las tres semanas de carreras, que comienzan el sábado en Barcelona, ​​incluido el ganador de etapa del Giro de Italia 2025, Chris Harper, y el cinco veces titular del Tour, Fred Wright, recientemente en huelga por la victoria en la British National Road Race.

El enfoque del equipo para aprovechar las ventajas en cualquier tipo de etapa, y en la general, se definió como “sencillo, correremos de forma proactiva”.

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