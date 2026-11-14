La empresa tenía tiendas en Londres y Bristol.

El fabricante de bicicletas Temple Cycles, con sede en Bristol, cerrará después de más de 12 años en el negocio, y sus dos tiendas también cerrarán.

La empresa se especializa en la fabricación de bicicletas con estructura de acero y las vende en línea o en sus tiendas con sede en Bristol y Londres, pero cerrará y todas sus instalaciones ya figuran como cerradas en línea.

Sin embargo, el sitio web de la compañía y las cuentas de redes sociales todavía están activas, y aunque la mayoría de los modelos figuran como agotados, se invita a realizar pedidos de juegos de marcos, piezas y accesorios en una publicación de Facebook tan recientemente como el martes 10 de noviembre.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Ese fue el mismo día que el sitio de noticias local, Bristol 24/7, informó que el propietario de la compañía, Matt Mears, había enviado un correo electrónico a los inversionistas diciéndoles que su dinero no sería devuelto y que el negocio cerraría.

El cierre se produce tras dos campañas de financiación colectiva, la primera en 2017 y la segunda en 2022.

te puede gustar





“Brotes verdes alentadores” para Rapha mientras la compañía anuncia un noveno año de pérdidas operativas antes de la “reestructuración organizativa”





La sede central de Cannondale en Connecticut cerrará y la sede mundial se trasladará a los Países Bajos





Esperanza para Lapierre, ya que la decisión judicial le da al fabricante francés de bicicletas “el derecho y el momento para luchar”

“Usted pone su dinero y su confianza en Temple, y lamento mucho que el negocio no haya dado el resultado que esperábamos. Sé que esta es una noticia decepcionante”, escribió Mears, según Bristol 24/7.

En el correo electrónico, Mears explicó que la empresa había experimentado problemas con su cadena de suministro junto con el aumento de los costos de materiales y energía, y dijo: “Es un momento excepcionalmente difícil para administrar un negocio de bicicletas”.

“Hemos trabajado duro para cambiar el negocio y al mismo tiempo gestionar la presión persistente sobre el flujo de caja. Redujimos sustancialmente los gastos generales, lanzamos nuevos productos, reubicamos nuestra sede y abrimos una nueva sala de exposición.

“Nuestra bicicleta eléctrica funcionó bien, pero esto se vio compensado por ventas más débiles en otros lugares.

“La empresa también tiene compromisos de deuda existentes, y no veo una ruta realista para generar las ganancias y las reservas de efectivo necesarias para cumplirlos. En conjunto, ya no creo que el modelo actual ofrezca una ruta realista hacia un negocio sostenible”, dijo Mears en su correo electrónico.

Bristol 24/7 también informa que Mears espera continuar en la industria de las bicicletas, aprovechando su experiencia en otro negocio centrado en repuestos y accesorios.

Mears lanzó Temple en 2014, cuando aún era estudiante de ingeniería en la Universidad de Bristol, la empresa que fabrica una variedad de bicicletas con estructura de acero, en su mayoría utilizando cámaras de la empresa compatriota Reynolds, con sede en Birmingham. Su gama incluye bicicletas de carretera normales, gravel, híbridas y urbanas, además de bicicletas eléctricas e incluso cuadros de paso. En abril de 2026, Temple abrió un nuevo taller y tienda minorista en las afueras de Bristol.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.