La empresa tenía tiendas en Londres y Bristol.


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El fabricante de bicicletas Temple Cycles, con sede en Bristol, cerrará después de más de 12 años en el negocio, y sus dos tiendas también cerrarán.

La empresa se especializa en la fabricación de bicicletas con estructura de acero y las vende en línea o en sus tiendas con sede en Bristol y Londres, pero cerrará y todas sus instalaciones ya figuran como cerradas en línea.

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