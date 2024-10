“Hay que estar delante”, ya que las carreteras estrechas y las subidas con garras dificultarán la carrera del domingo, dice el belga

Incluso antes de cerrar su carrera profesional de 18 años como visitante en 2023, Greg van Avermaet (Bélgica) comenzó a diversificar sus actividades atléticas, por su amor al deporte. Ya se había distinguido en los Juegos Olímpicos de 2016 con la medalla de oro en la carrera en ruta y un año después logró victorias tanto en París-Roubaix como en Gent-Wevelgem. ¿Cómo superas eso?

Van Avermaet comenzó a variar su programa en 2022 compitiendo en el Campeonato Mundial inaugural de Gravel UCI y finalizó cuarto, a un segundo del podio detrás de Mathieu van der Poel (Países Bajos). Luego tomó un calendario completo de tierra este año y mezcló un Ironman 70.3, que ahora lo tiene clasificado para el Campeonato Mundial Ironman 70.3 en 2025.

“Me encantan los deportes. Tengo suerte de estar todavía en buena forma. Ya sabes, me lleva cuatro semanas entrenar para un triatlón y estar a un nivel decente. Así que eso también es lo bueno, si puedes mantenerte Cuando estás ocupado andando en bicicleta, la forma no baja tanto y es genial participar en ese tipo de eventos en los que puedes encontrar algo de libertad y buenas sensaciones”, dijo Van Avermaet. ciclismonoticias durante su aparición el viernes en una tienda temporal en Lovaina para marcas como BMC y Pirelli.

“Creo que es bastante especial porque, por supuesto, tenemos muchos belgas que van a ser titulares. Pero no será como en un equipo real. Creo que es un deporte bastante individual. Tampoco es que haya sido creado por el federación, donde en el camino tienen que elegir ocho o nueve muchachos por equipo, así que creo que aquí es más libre.

“La última vez, todavía estaba en gran forma, ya sabes, todavía era un ciclista profesional. Ahora es un poco diferente. Todavía ando mucho en bicicleta, pero ya no vivo la vida profesional. lo cual también es lindo.”

En 2024, su primer año fuera del WorldTour y de las carreras en ruta, el belga de 39 años apostó por la grava, logrando siete top 10 en ocho eventos importantes, incluido el tercero en Falling Leaves Lahti, el cuarto en 3 Rides Gravel y séptimo en Unbound Gravel 200. Con el Campeonato Mundial UCI Gravel de este año en su propio terreno, quiere tener una buena carrera.

“Intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Por supuesto, tengo las habilidades y el conocimiento para hacerlo, pero a veces las piernas ya no responden tan bien a lo que quieres. Pero creo que tengo un nivel decente. No está tan lejos de casa. Y luego también pensé, ¿por qué no intentarlo?

“Creo que ganar este tipo de cosas estará fuera de mi alcance. Creo que estaré feliz entre los 15 y 20 primeros en este recorrido. Así que ya veremos. Todavía lo estoy disfrutando (competir), pero el nivel Por supuesto, ya no es lo mismo.”

Al hablar de cuántos contendientes formaban parte de los 292 hombres de élite en la salida de la carrera de 182 km del domingo, Van Avermaet quiso elegir un compañero de equipo belga, pero optó por uno de los corredores más calientes del pelotón que ya no tiene dudas para comenzar. El holandés Mathieu van der Poel.

“Si tienes que elegir un nombre en el que poner tu dinero, creo que probablemente será Mathieu (van der Poel). Creo que si ves su nivel de la semana pasada en un recorrido que tal vez no sea el mejor para entonces creo que se puede esperar que sea el ganador el domingo”, dijo Van Avermaet con una ligera risa.

“Así que creo que ese tipo tiene las habilidades, las piernas y el conocimiento (del equipo). Me gusta que esté aquí, es bueno para el evento. Me gusta cuando esos muchachos están interesados ​​en hacer este tipo de cosas”. de cosas.”

Van der Poel tendrá un recorrido de estilo Clásico en el que competir por el título mundial en grava, además de los que tiene en ciclocross y carretera. A Van Avermaet le gusta el recorrido, aunque dijo que podría haber sido diseñado con más subidas.

“Me gusta, sí, creo que es Bélgica, no se puede cambiar. Tenemos subidas fuertes, no demasiadas. Tenemos muchos edificios y las pequeñas partes de la naturaleza que tenemos están bastante protegidas, especialmente en Flandes. Allí También hay bastantes curvas, así que creo que calificar este recorrido es bastante difícil”, confirmó.

“Es una especie de estilo clásico, como el Tour de Flandes. Es ese tipo de recorridos. Creo que si realmente quisieran hacerlo mucho más difícil, tendríamos algunas subidas más, pero es agradable, una buena combinación”.

“Es este tipo de grava, los caminos no son anchos, tienes que estar al frente. Y esto hará que la carrera sea difícil. Si estás demasiado atrás, tienes esta especie de acordeón que estás tocando. Y es difícil alcanzar a los primeros y creo que eso hará que la carrera sea muy difícil”.

Mundiales de triatlón

Otras aventuras deportivas han llevado a Van Avermaet a volver a sus raíces de joven, con la natación y la carrera, y en 2023 probó un triatlón “sólo por diversión”. Este año, un amigo lo retó a competir en medio Ironman, por lo que Van Avermaet primero revisó su programa de tierra para ver si el tiempo funcionaba. Lo hizo.

Compitió en el Ironman Knokke-Heist 70.3 junto a los ex profesionales de ruta Jelle Wallays (Cofidis) y Sven Vanthourenhout, quien ha sido el entrenador nacional de ciclismo de Bélgica. Van Avermaet terminó 13º en la general, tercero en su categoría (M35-39) y cinco puestos por delante de Wallays, mientras que Vanthourenhout fue séptimo en su categoría (M40-44).

“Había uno, por supuesto, en Bélgica, y dije, sí, ¿por qué no intentarlo? Empecé a andar en bicicleta cuando tenía 18 años, así que tengo experiencia como jugador de fútbol, ​​pero también nado un poco. y estaba corriendo. Así que al final, no me cuesta mucha energía cambiar”.

Admitió que lo disfrutó mucho porque no sólo era diferente, sino que había menores expectativas en el ciclismo, donde incluso “en gravel la gente espera que ganes, pero no siempre es tan fácil”. Van Avermaet se clasificó para el Campeonato del Mundo Ironman 70.3 que se celebrará en España el próximo año.

“Pero en el triatlón, la gente realmente aprecia si puedes practicar los tres deportes, y fue una buena experiencia prepararme para diferentes tipos de entrenamiento. Y me clasifiqué para el Mundial el año que viene. Así que estaré allí también en otro”.