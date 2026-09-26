La UCI también anuncia una consulta con las partes interesadas de la industria.

El Campeonato Mundial de Ruta UCI siempre trae una gran cantidad de anuncios del organismo rector, ya sean ubicaciones de próximos campeonatos, anuncios de calendario o nuevos reglamentos técnicos.

Los campeonatos de Montreal de este año no son diferentes: el organismo rector anunció cambios en su enfoque de los reglamentos técnicos y una revisión de la Carta de Lugano, el documento de 30 años que rige los fundamentos de las bicicletas y el equipamiento utilizado en las carreras.

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Swiss Side Hadron 3 ruedas