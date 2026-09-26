La UCI también anuncia una consulta con las partes interesadas de la industria.

El Campeonato Mundial de Ruta UCI siempre trae una gran cantidad de anuncios del organismo rector, ya sean ubicaciones de próximos campeonatos, anuncios de calendario o nuevos reglamentos técnicos.

Los campeonatos de Montreal de este año no son diferentes: el organismo rector anunció cambios en su enfoque de los reglamentos técnicos y una revisión de la Carta de Lugano, el documento de 30 años que rige los fundamentos de las bicicletas y el equipamiento utilizado en las carreras.

Durante mucho tiempo ha habido quejas de que la Carta no ha logrado seguir el ritmo de los avances técnicos y, aunque aún no se conocen detalles, los cambios en la Carta de Lugano podrían abrir el camino para cambios importantes en las bicicletas que se utilizan en las carreras autorizadas por la UCI.

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Establecida en 1996, la Carta tenía como objetivo estandarizar el equipo y garantizar que el ciclista siguiera siendo el componente más importante, no la máquina. Algunas de las regulaciones derivadas de la carta incluyen la forma de doble triángulo de una bicicleta de carreras y el límite de peso mínimo de 6,8 kg para bicicletas de carretera, tan polémicamente incumplido por Lorena Wiebes durante la etapa inaugural del Giro de Italia femenino de este año.

“Treinta años después de su adopción, dada la evolución de las prácticas, las cuestiones sociales y los requisitos de seguridad, se hizo necesario emprender una revisión de su contenido”, dijo la UCI sobre la revisión de la Carta.

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La UCI ha prometido que el proceso se gestionará para “evitar cualquier exceso que comprometa la seguridad, la equidad, la universalidad o la sostenibilidad” y consultará con las partes interesadas de la industria sobre la regulación de los equipos.

Xavier Disley, fundador de la marca de componentes AeroCoach, forma parte de la Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos y ha acogido con satisfacción las propuestas.

“El hecho de que estén dispuestos a revisar los estatutos de Lugano (y las reglas que se derivan de ellos) es una noticia muy bienvenida”, dijo Disley. ciclismonoticias. “La tecnología cambia constantemente de manera impredecible y es perfectamente natural que las regulaciones cambien y se actualicen en consecuencia.

“Incluso un pequeño cambio, como la caja de dimensiones de los tirantes o la caja del tubo superior, daría como resultado la capacidad de diseñar cuadros con un aspecto y un rendimiento muy diferentes, por ejemplo. Sin embargo, está el otro lado de la cuestión, la tendencia reciente de horquillas y tirantes más anchos: ¿es esto algo que una nueva carta buscaría limitar aún más? Como eso es lo que hemos visto con las actualizaciones de las dimensiones internas en esas áreas, sería extraño relajarlas nuevamente”.

“También podríamos tener un escenario en el que la pista se separe de la carretera y la contrarreloj, creando más margen de maniobra en términos de diseño en lugar de tener que caer bajo las mismas restricciones para el chasis”.

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Como parte de su enfoque más amplio sobre la regulación de equipos, la UCI establecerá un “nuevo marco para consultar con las partes interesadas de la industria del ciclismo sobre la regulación de equipos”. Este marco incluirá una serie de comités técnicos, cada uno de los cuales se dedicará a áreas específicas, incluida la vestimenta, el equipo de protección, las ruedas y neumáticos y los cuadros.

Estos grupos consultivos son potencialmente un gran paso adelante dado que algunos fabricantes han acusado al órgano rector de falta de consulta. El año pasado, la marca de ruedas Swiss Side pidió un enfoque científico para las regulaciones después de que la introducción de límites en la profundidad de las llantas entrara en vigor a principios de 2026.

Y la consulta podría haber evitado la batalla legal entre la UCI y SRAM tras la propuesta de introducción de regulaciones que regulan las relaciones de transmisión. Esa regulación fue diseñada para reducir las velocidades de carrera y mejorar la seguridad al establecer un límite superior en el tamaño del engranaje que los corredores pueden usar, pero por poder, prohibió efectivamente la transmisión de la compañía estadounidense debido a su uso de un engranaje más pequeño de 10 dientes en el casete trasero.

La UCI dice que un borrador de la Carta de Lugano actualizada estará disponible a principios del próximo año antes de realizar consultas con las partes interesadas, incluidos los fabricantes, y la Carta finalizada se publicará más adelante en 2027.

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