Chris Froome ha descrito el anuncio de jubilación de Geraint Thomas como un signo de “el final de una era”, con muchas de las estrellas de la generación dorada de British Cycling de los años 2010, ya sea que ya está terminando o acercándose al final de sus carreras.

Geraint Thomas, de 38 años, y Froome, de 39 años, ganaron cinco giras de Francia entre ellos en el período 2013-2018 y fueron partes clave del equipo de Team Sky y Gran Bretaña a la cima del ciclismo, junto a Bradley Wiggins, quien ganó el 2012 Tour y Mark Cavendish.

La pareja británica llegó a Sky en 2010 después de comenzar sus carreras profesionales en el equipo de Barloworld y luchó como compañeros de equipo para la victoria en la gira 2018, donde el galés Thomas salió en la cima y Froome terminó tercero.

“Ciertamente está llegando al final de una era, con unos pocos tipos de mi generación deteniéndose”, dijo Froome My Bike de su antiguo compañero de equipo, hablando antes de la etapa 3 en la gira de los EAU.

“Creo que ha tenido una carrera increíble, durante un gran período de ciclismo británico también”.

El ganador de la Etapa 2 en los EAU, Josh Tarling, también reaccionó positivamente al anuncio de Thomas, y agregó que su compañero galés es “más un amigo” que un solo compañero de equipo. Casualmente, nunca han corrido juntos, lo que Tarling espera rectificar esta temporada.

“Me refiero a mi primer campamento en mi primer campamento, hice algo con él, y él puso ese tweet de mis habilidades de organización”, dijo Tarling con una sonrisa. “Lo voy a extrañar. Creo que es un tipo tan agradable dentro y fuera de la bicicleta.

“Para ser honesto, no me gusta hablar demasiado sobre el ciclismo con él, porque es más un amigo, ya sabes. Pero en realidad no he hecho una carrera con él todavía, pero por lo que escuché, él es clase, trabajar y viajar “.

Froome y Thomas fueron parte del mejor año de carreras de Grand Tour en la historia británica durante esa temporada 2018, cuando los tres ganadores de las grandes carreras de tres semanas de Cycling provienen de la misma nación. Froome ganó el Giro d'Italia, Thomas the Tour y Simon Yates reclamaron la Vuelta una España.

Sin embargo, el británico experimentado cree que Gran Bretaña como nación está muy lejos de repetir sus apogamientos en la década de 2010.

“Hemos tenido mucho éxito a lo largo de los años y hay mucho talento joven”, dijo Froome. “Pero aún podría pasar un tiempo hasta que veamos otro ganador del Grand Tour”.

A pesar de que Thomas confirma que 2025 sería su última temporada como profesional, Froome ha sido abierto sobre querer extender su carrera más allá de este año, a pesar de que es el último en su contrato en Israel-Mier Tech, con el hambre igual que el mismo que Fue hace 15 años.

“Todavía lo estoy disfrutando. Todavía me siento extremadamente agradecido de hacer lo que amo, ese es el mayor sentimiento que tengo realmente y aprovechar lo que podría ser mi última temporada”, dijo Froome.

Froome quiere volver a una gran gira esta temporada, con su última aparición en la Vuelta 2022. Ha estado muy lejos de la forma para ser seleccionado desde su accidente cercano a la carrera en el Dauphiné, pero con el final acercándose, Froome todavía está preparado para dar todo.

“No hay una manera fácil (para volver a una gran gira), se trata solo de pasar por los procesos, todos los sacrificios que vienen con eso, el tiempo en los campos de entrenamiento y el bar solo se está volviendo más alto”, dijo Froome a My Bike.

“Así que tengo que mantener la cabeza baja, seguir trabajando duro y, a medida que me acerco al final de mi carrera, sería genial volver a otra gran gira este año”.

El componente principal de esa barra elevada es un cierto Tadej Pogačar (EAU EAU EMIRATS-XRG), que también está corriendo en la gira de los EAU esta semana con Froome. Como la estrella de GC de la última generación, Froome está impresionado principalmente por la versatilidad y capacidad de su sucesor para actuar en todas las carreras, durante todo el año.

“Es sorprendente presenciar lo que es capaz de hacer. Lo que realmente me sorprende es realmente su habilidad en las carreras de un día”, dijo Froome.

“Obviamente, es increíblemente impresionante ver lo que está haciendo en las carreras del escenario, pero poder hacerlo y ser carreras extremadamente fuertes y ganadoras como Flandes, es casi inaudito.

“Es sorprendente presenciar que ahora, especialmente cuando el deporte se ha vuelto tan especializado: ver a alguien que literalmente casi está haciendo todo, es bastante notable”. Definitivamente hay un sentimiento de que cuando está en la carrera, muchos muchachos están compitiendo En segundo lugar, entonces veremos hoy: no tenía las piernas en el sprint el otro día para aclararse y destruir a todos, pero hoy es una carrera completamente diferente “.