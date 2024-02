Miguel Angel López sigue suspendido de las carreras por posible infracción antidopaje

El fiscal español que supervisa la investigación antidopaje Operación Ilex ha recomendado una reducción significativa de las posibles consecuencias legales del caso, incluso cuando ha surgido una gran cantidad de nuevos detalles sobre la larga investigación sobre una supuesta red de tráfico de ambos permitidos. y sustancias ilegales que mejoran el rendimiento deportivo.

La estrella del ciclismo colombiano Miguel Ángel López, que actualmente sigue suspendido por la UCI por posibles infracciones antidopaje, ha sido vinculado a través de Ilex con el doctor Marcos Maynar, el profesor universitario que supuestamente planeó el anillo. Tanto Maynar como López han dicho repetidamente que son inocentes de cualquier delito.

De acuerdo a El País, En diciembre, el fiscal estatal que lleva el caso recomendó en un informe que el número de personas que podrían enfrentar cargos se redujera a cuatro de los ocho inicialmente investigados: Maynar, el exdirector deportivo Vicente Belda y otros dos individuos, no ciclistas profesionales, quien supuestamente formaba parte del lado comercial del ring.

El País citó el informe del fiscal diciendo que no había pruebas suficientes de dopaje directo para seguir adelante con otros cargos, y el informe aparentemente decía que “no estaba suficientemente demostrado qué atleta debía recibir (productos médicos inyectables)”.

Tampoco fue posible demostrar, añade el informe, “a qué raza estaban conectados (los productos), ni si realmente se utilizaron o tuvieron un efecto particular (sobre el rendimiento), ni qué grado de riesgo implicaba (al usarlos) ). “

Partes del informe del fiscal se publicaron en varios medios españoles el domingo junto con nuevos detalles del informe oficial de la policía sobre Ilex, incluidas conversaciones telefónicas intervenidas y mensajes de texto que supuestamente eran de López, Maynar y otros involucrados en el caso.

Según al menos cuatro medios de comunicación españoles diferentes, el informe oficial de la policía afirma que la evidencia muestra que López tenía múltiples medicamentos y vitaminas diferentes recomendados por Maynar para su consumo durante la cuenta regresiva para el Giro de Italia 2022, incluido uno con nombre en código ‘testículo’ y otro. ‘aceite de coco’.

Según el informe policial, después de que los investigadores intervinieran una llamada telefónica, un paquete que contenía uno de estos productos fue localizado en camino a uno de los intermediarios de Maynar y abierto antes de que se le permitiera continuar hacia su destino y, finalmente, López.

El informe dice que se encontró que el paquete contenía cuatro viales del producto prohibido Menotropin con el nombre en el vidrio parcialmente borrado.

Se dice que una de las sustancias que la policía afirma haber sido proporcionada por Maynar y luego consumida por López provocó una reacción negativa en una de sus piernas. Posteriormente abandonó el Giro de Italia casi inmediatamente después de regresar de sus tres primeras etapas en Hungría a su tierra natal en Sicilia.

Tras una suspensión inicial y posterior reincorporación por sus presuntos vínculos con el caso, Astana despidió definitivamente a López en diciembre de 2022.

La suspensión de López en julio pasado se produjo después de que la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), el organismo independiente que realiza controles e investigaciones antidopaje para la UCI y otros deportes olímpicos, obtuviera evidencia de la Operación Ilex.

El año pasado Maynar se defendió según la agencia de prensa EFE. “Todas las filtraciones que se han hecho han tenido la intención de hacerme daño, lo asumo porque estoy acostumbrado, aunque luego he ganado los juicios… pero es inaceptable que otras personas me estén haciendo la vida imposible, y eso se les demostrará que no tienen nada que ver con eso, eso no es justo”, dijo Maynar.

“Creemos que todo lo que se ha hecho está dentro de la legalidad y en función de lo que tiene que ser la universidad, que es abrir nuestros conocimientos y actividades a la sociedad, que es lo que hemos intentado, y que muchos extremeños han hecho”. beneficiado con todo lo que hemos hecho desde la facultad”, afirmó.